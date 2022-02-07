Dünya basınında bugün | Macron, diplomasi arenasının merkezinde

T24 Dış Haberler

Kraliçe 2. Elizabeth, 'platinyum jubilesini' kutlayarak 70 yıl tahtta kalan ilk Britanya Kraliyet Ailesi mensubu oldu. Britanya'da ismi sık sık skandallarla anılmaya başlayan Boris Johnson'a karşı bir güven oylaması yapılması gündemde. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron pazartesi günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştükten sonra salı günü de Kiev' gidecek. Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rusya'yla mevcut krizde diplomatik çözümün Moskova'nın saldırmasından daha olası olduğunu belirtti.

7 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Kraliçe'nin 70 yıllık hükmü için Piccadilly'de selfie'ler

Kraliçe 2. Elizabeth, 'platinyum jubilesini' kutlayarak 70 yıl tahtta kalan ilk Britanya Kraliyet Ailesi mensubu oldu. Birçok kişi, Londra'daki Piccadilly Meydanı'ndaki ekranlara yansıtılan Kraliçe fotoğrafıyla selfie çekti.

The i | Başbakan krizde: 100 milletvekili ona karşı oy kullanmaya hazır

Britanya'da ismi sık sık skandallarla anılmaya başlayan Boris Johnson'a karşı bir güven oylaması yapılması gündemde. The i, böyle bir oylamada 100 milletvekilinin Johnson'a karşı oy kullanabileceğini belirtti. Bu durumda Johnson görevde kalsa da gazeteye göre "büyük bir yara almış olacak".

The New York Times | Macron, Rusya çatışmasında gerilimi düşürme girişimlerinde liderliği eline alıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron pazartesi günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştükten sonra salı günü de Kiev' gidecek. NYT, ABD sert bir tutum sergiler, Almanya ise Rusya karşıtı ciddi bir konum almaktan kaçınırken Macron'un kendisini diplomasi sahnesinin merkezine koymayı başardığını ifade etti.

The Washington Post | Demokratların büyük ikilemi: Biden'dan kaçınmalı mı yoksa onu sahiplenmeli mi?

Washington Post, ara seçimlerde yarışacak Demokratların seçim kampanyalarında Joe Biden'a ne kadar yer vermeleri gerektiği konusunda ikilem yaşadığını belirtti. Biden'ın popülaritesi pandeminin kontrol altına alınamaması, yükselen fiyatlar ve dış politika krizleri nedeniyle ciddi oranda düştü. Bazı Demokratlar, kampanyalarında Biden'a yer verilmesinin oy kaybına sebep olacağına inanırken, bazıları da Başkan'ın eyaletlerine gelmesini ancak iletişi konusunda daha iyi olmasını istiyor.

Moscow Times | Ukrayna, diplomatik çözümün Rus saldırısından daha olası olduğunu söylüyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rusya'yla mevcut krizde diplomatik çözümün Moskova'nın saldırmasından daha olası olduğunu belirtti.

Devlet Başkanlığı danışmanlarından Mikhaylo Podolyak, "Durumu değerlendirdiğimizde gerilimin düşürülmesi için diplomatik bir çözüm bulunması olasılığının gerilimin daha da yükselmesi olasılığından çok daha yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.

Podolyak, Rusya'nın geçen bahar aylarında Ukrayna sınırına asker yerleştirmeye başlamasından bu yana "ciddi psikolojik baskıyı korumak için" sürekli büyük çaplı asker rotasyonları, manevralar ve silah konuşlandırması yaptığını belirtti.

Batı ülkelerinin sınırdaki durum hakkındaki istihbaratlarının büyük bir bölümünü Kiev'in sağladığını belirten Podolyak, "Rusya'nın bu aktivitesi bizim istihbaratımız ve silahlı kuvvetlerimizi için sürpriz olmadı" diye konuştu.

Danışman, "Bu aktivite ne kadar sürecek ve tam olarak amacı ne? Bunun cevabını tam olarak sadece Kremlin biliyor" dedi ve ekledi: "Bizim ve partnerlerimizin görevi herhangi bir senaryo için hazır olmak. Bu görevi yüzde 100 yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD istihbaratı Ukrayna sınırındaki Rus asker yığınağı ile ilgili raporunda Rusya'nın potansiyel işgal için hazırlıklarını artırdığını ancak Putin'in böyle bir karar verip vermediğinin bilinmediğini ifade etti.