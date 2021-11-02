Dünya basınında bugün | Liderler, 'ormanları kurtarmak' için anlaştı

T24 Dış Haberler

İskoçya’nın Glasgow kentindeki COP26 iklim zirvesine katılan genç iklim aktivistleri, iklim krizinin kontrol altına alınması için kararlar alacak dünya liderlerine seslendi. Dünya liderleri, insan kaynaklı sera gazı emisyonunu azaltmak için tasarlanan milyar dolarlık paket kapsamında, küresel orman tahribatını durdurmak ve tersine çevirmek üzere anlaşmaya vardı. New York Times ise liderlerin sera gazı emisyonları konusunda cesur adımlar atmadığını savundu.

2 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Dünya liderleri Dünya’nın ormanlarını kurtarmak için anlaştı

Birleşmiş Milletler COP26 iklim zirvesi için bir araya gelen dünya liderleri, insan kaynaklı sera gazı emisyonunu azaltmak için tasarlanan milyar dolarlık paket kapsamında, küresel orman tahribatını durdurmak ve tersine çevirmek üzere anlaşmaya vardı. İnsan kaynaklı orman tahribatının sera gazı emisyonunun dörtte birini oluşturduğu biliniyor. Glasgow Liderleri Orman ve Alan Kullanımı Deklarasyonu’nu imzalayan dünya liderleri, büyük üreticiler ve kullanıcılar, orman ekosistemlerini korumak üzere anlaşmış olacak.

The Independent | Genç aktivistlerden liderlere: Geleceğimizi ciddiye alıyor gibi davranmayı bırakın

İskoçya’nın Glasgow kentindeki COP26 iklim zirvesine katılan genç iklim aktivistleri, iklim krizinin kontrol altına alınması için kararlar alacak dünya liderlerine seslendi. İsveçli aktivist Greta Thunberg’in de katıldığı genç aktivistler, dünya liderlerine “Geleceğimizi ciddiye alıyor gibi davranmayı bırakın" dedi.

New York Times | İklim zirvesi başlarken aralar açılıyor, liderler birbirini suçluyor

Glasgow'da iklim değişkliğine geri döndürülemez noktalara yaklaşıtığı uyarıları sırasında COP26 zirvesi başlarken; NYT, çok az liderin sera gazı emisyonlarını ciddi ve hızlı olarak kesmek için taahhüt verdiğini ifade etti. Gazete, liderlerin birbirlerini birbirlerini suçladığını ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın iklim konusundaki duruşu nedeniyle özür diledi.

The Washington Post | CDC, aşı kaynaklı bağışıklığın enfeksiyon kaynaklıdan daha istikrarlı olduğunu, ancak ikisinin de 6 ay sürdüğünü tespit etti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Covid-19 aşısı yaptıranların Koronavirüs enfeksiyonu geçirenlerden ''daha istikrarlı olarak bağışıklıklık geliştirdiklerini'' ifade etti. Araştırmada iki türlü bağışıklığın da yaklaşık 6 ay sürdüğü belirtildi.

The Moscow Times | Bloomberg: Uydular Rusya'da büyük bir metan sızıntısı tespit etti

Rusya devletinin kontrolündeki Gazprom'a ait boru hattında meydana gelen bir sızıntının atmosfere çok ciddi miktarda metan gazı sızdırdığı belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre 5 Ekim'de Nijniy Novgorod'da yapılan 1 saatlik tamirat sırasında atmosfere 164 metrik ton metan sızdı.

Habere göre bu sızıntı, 8 bin arabanının yaptığı emisyonla aynı seviyede ısınmaya sebep oluyor. Gazprom sızıntıyı doğruladı ancak emisyonun devletin belirlediği sınırların altında olduğunu iddia etti.

Bloomberg, verileri Kayrros SAS'ın uydu takip verilerinden elde ettiklerini bildirdi.

Le Figaro | Devlet hastaneleri nefessiz kalıyor

Fransa’da Covid salgını krizi, devlet hastanelerinin içinde bulunduğu zor durumu gözler önüne serdi. Devlet hastanelerinde giderek daha fazla yatağın kapandığı, sağlık çalışanlarının yetersiz kaldığı belirtildi. Le Figaro gazetesi “Covid’le canlanan eski kriz" ifadelerini kullandı.

Al Jazeera | Onlarca ülke, Sudan üzerine Birleşmiş Milletler insan hakları konseyinin toplanmasını bekliyor

Çok sayıda ülke, darbeyle sivil yönetimin devrildiği Sudan üzerine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin özel bir oturum toplamasını istedi. Sudan’da geçen hafta gerçekleşen darbeye karşı sokağa çıkanlar güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. 48 ülke adına gönderilen mektupta İngiliz Büyükelçi Simon Manley, 25 Ekim’de gerçekleşmiş darbeye ilişkin BM’nin toplanması gerektiğini söyledi. Sudan’daki darbe karşıtı eylemlerde en az 3 kişi öldürüldü.