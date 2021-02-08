Dünya basınında bugün | Kraliçe II. Elizabeth, kişisel servetini saklamak için kulis yapmış

T24 Dış Haberler

The Guardian, Kraliçe Elizabeth'in 1970'te geçen bir düzenlemeyle kişisel servetinin kamuoyuna açıklanmasını engellemek için hükûmette kulis yaptığını ortaya koyan belgelere ulaştı. Demokrat azil süreci yöneticileri, Donald Trump'ın "halkı isyana teşvik etmekle" suçlandığı sürecin duruşmalarında Kongre üyelerinin 6 Ocak günü meydana gelen Kapitol baskınında yaşadığı öfkeyi tekrar ateşlendirmeye çalışacak. Amerikan futbolunun yeni şampiyonu Tom Brady'nin önderliğindeki Tampa Bay Buccaneers oldu. Brüksel-Moskova hattında ipler iyice gerildi.

8 Şubat 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Kraliçe, hükûmetle kulis yaparak kişisel servetini saklamayı başarmış

The Guardian, Kraliçe Elizabeth'in 1970'te geçen bir düzenlemeyle kişisel servetinin kamuoyuna açıklanmasını engellemek için hükûmette kulis yaptığını ortaya koyan belgelere ulaştı. Ulusal Arşivler'de yer alan hükûmet notlar, Kraliçe Elizabeth'in kişisel avukatının dönemin bakanlarına baskı yaparak kişisel servetinin açıklanmasını engelleyecek düzenlemenin geçmesini sağladığını gösterdi. 1970'de uygulanmaya başlayan düzenleme bir paravan şirket aracılığıyla Kraliçe Elizabeth'in hisselerini ve yatırımlarını en az 2011'e kadar kamuoyuyla paylaşmasını engelledi. Kraliçe Elizabeth'in gerçek serveti hiçbir zaman açıklanmadı ancak yüz milyonlarca pound değerinde bir serveti olduğu tahmin ediliyor.

The Independent | Hastaneler, yetkililerin kişisel koruyucu ekipman artırma çağrısına uymuyor

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ne bağlı hastanelerin sağlık çalışanlarına daha koruyucu maske verme yönündeki çağrılara uymadığı ortaya çıktı. The Independent'ın ulaştığı bir belge, 1 Ağustos ve 31 Ocak tarihleri arasında 35 bin kişinin hastanede Koronavirüs kaptığını gösterdi. İngiltere'de Koronavirüs vakalarının yüzde 20'sinin hastanelerden yayılmış olabileceği düşünülüyor.

The New York Times | Duruşma stratejisi Capitol öfkesini tekrar ateşlendirmeye çalışmak

Demokrat azil süreci yöneticileri, Donald Trump'ın "halkı isyana teşvik etmekle" suçlandığı sürecin duruşmalarında Kongre üyelerinin 6 Ocak günü meydana gelen Kapitol baskınında yaşadığı öfkeyi tekrar ateşlendirmeye çalışacak. Savcı olarak görev yapacak yöneticiler, duruşmalarda sık sık Kongre baskınında çekilmiş görüntüleri gösterecek. Demokratların Trump'ın suçlu bulunması için 17 Cumhuriyetçi senatörün oyuna ihtiyacı var.

The Washington Post | Hâlâ en iyisi

The Washington Post, Tampa Bay Buccaneers'ın Super Bowl zaferini oyun kurucu Tom Brady üzerinden gördü. Brady'nin fotoğrafı hem gazetenin ilk sayfasında, hem de spor sayfasında yer aldı.

Koronavirüs pandemisinin gölgesinde oynanan maçta birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyisi kabul edilen 43 yaşındaki Tom Brady, genç rakibi Mahomes'tan istatistiksel olarak daha iyi bir karşılaşma çıkararak ve Super Bowl'un En Değerli Oyuncusu seçildi.

31-9 biten karşılaşmada Brady 201 yarda ve 3 touchdown pası attı. Bu paslardan ikisini New England Patriots'tan eski yakım arkadaşı Rob Gronkowski yakaladı.

Mahomes 49 pas denemesinin 26'sında başarılı olurken 2 defa topu rakip takıma fırlattı. Yıldız oyun kurucu, maçı touchdown pası atmadan tamamladı.

Öte yandan Buccaneers, kendi stadyumunda Super Bowl'a çıkan ilk takım oldu.

Brady bu sonuçla birlikte 7. Super Bowl şampiyonluğuna ulaştı. 43 yaşındaki efsane isim daha önceki 6 zaferini New England Patriots ile kazanmıştı. Yıldız Amerikan futbolu oyuncusu 5'inci kez de Super Bowl'un En Değerli Oyuncusu seçildi. Brady gelecek sezon da sahada olacağının sinyalini vererek, "Bu noktaya geri döneceğiz" dedi.

Moscow Times | Borrell, AB tartışmalı Moskova ziyaretinden sonuç çıkartmalı dedi

Avrupa Birliği'nin bir numaralı diplomatı Josep Borrell, Rusya'nın AB ile yapıcı diyalogu reddettiğini ve Brüksel'in bu durumdan sonuç çıkarması gerektiğini söyleyerek yaptırım sinyali verdi.

Moskova'yı ziyaret ettiği gün üç AB diplomatının ülkeden gönderildiğine dikkat çeken AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, "Rusya, Brüksel'le daha yapıcı diyalog fırsatını kullanmak istemedi" dedi.

Borrell, blokun bu ziyaretten "belli sonuçlar çıkarması gerekeceğini" ifade etti ve ekledi; "Bir sonraki adıma üye ülkeler karar verecek ve evet, bu adımların arasında yaptırımlar bulunabilir".

Borrell'in cumartesi günü sona eren ziyareti 27 AB üye ülkesini bölmüştü. Fransa ve Almanya, Rusya ile diyalogu desteklerken, diğer üye ülkeler muhalif lider Navalni'nin tutuklanması ve ardından protestoculara yapılan sert müdahaleler nedeniyle Moskova'ya karşı daha sert bir tutum istiyordu.

AB diplomatı Moskova'ya vardıktan saatler sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüş, bu görüşmelerden kısa süre sonra da Polonyalı, Alman ve İsveçli bazı diplomatlar sınır dışı edilmişti.

Le Figaro | Hükûmet şirketlere "Evden çalışın" baskısı yapıyor

Fransa'da hükûmet, Koronavirüs salgınıyla mücadelede bir kez daha ulusal karantina ilan etmemek için önlemlerin alınmasını istiyor. Sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlaması gibi önlemler uygulanırken mümkün olan bütün şirketlerin evden çalışma sistemine geçmesi çağrısı yapıldı. Şirketlerin evden çalışma oranı yaz aylarından bu yana düşerken bu kez evden çalışabileceği hâlde çalışmayan şirketlerin tespit edileceği belirtildi.

Al Jazeera | ABD, Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki güçlere yardımı sonlandırdı

ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta Suudi Arabistan'ın Yemen'deki operasyonlarına desteği sonlandıracaklarını açıkladı. Biden'ın duracağını açıkladığı destek, Riyad'a belirli silah satışlarının sonlanmasını da kapsıyor. Biden'ın adımı, Birleşmiş Milletler'in "dünyanın en büyük insani kriz" olarak adlandırdığı Yemen'le ilgili olarak diplomatik çözüm yoluna gideceğinin sinyali olarak anlaşıldı. Uzmanlar ise, Biden'ın yeni adımı açıklamasına rağmen sürecin nasıl işleyeceğine dair ABD'den net bir yol haritası çıkmadığını söyledi. ABD, Yemen'deki Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona "lojistik ve istihbarat desteğine" 2015 yılında başlamıştı.