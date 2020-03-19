Dünya basınında bugün | Koronavirüs’e yakalananlar anlattı: Psikolojik etkisi de çok ağır

T24 Dış haberler

ABD hükûmeti, Koronavirüs'ün ekonomik etkilerini yatıştırmak için teşvik planı üzerinde çalışmaya devam ediyor. Öte yandan, Joe Biden çok kısa süre içinde Demokrat Parti'nin resmi olarak başkan adayı olabilir. Fransız gazetesi Le Monde, Koronavirüs' yakalananlarla konuştu ve salgının psikolojik etkilerine odaklandı. Britanya'da Kovid-19 salgını sebebiyle tüm okullar kapatıldı.

19 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Sterlin, ABD doları karşısında 35 yılın en düşük noktada

Yeni tip Koronavirüs’ün dünya ekonomisine sert etkisi sürerken Sterlin de ABD doları karşısında yaklaşık 30 yıllık en düşük hâlini gördü. Sterlin, ABD doları karşısında 1.20’ye düştü. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Britanya’nın Koronavirüs nedeniyle ekonomik acil durum riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

The Independent | Britanya’da okullar kapandı

Britanya’da Koronavirüs önlemleri çerçevesinde bütün okullar bir sonraki uyarıya kadar kapatıldı. Britanya’da Koronavirüs kaynaklı ölüm vakaları 100’ü aşarken hükûmet tepki çeken ve ‘öneri’ seviyesinde kalan uyarılarını sıkılaştırmaya başladı. Eğitim Bakanı Gavin Williamson, çocukların mümkün olduğunca evden çıkmaması gerektiğini söyledi. Öte yandan Londra’da vaka sayısının artmasıyla şehre özel karantina önlemlerinin getirilmesi de gündeme geldi.

New York Times | Trump, vergi ödeyenlere çeklerle 500 milyar dolar dağıtmak istiyor

ABD'de Trump hükûmeti, Koronavirüs'e karşı yapılacak ekonomik müdahaleyi genişletti. Beyaz Saray, Kongre'den direkt olarak vergi ödeyen vatandaşlara vermek üzere 500 milyar dolar ve iş yerlerine kredi olarak vermek üzere 500 milyar dolar daha talep etti. Trump, ayrıca bir 'savaş dönemi' yasasını yürürlüğe sokarak medikal malzemeler üreten şirketleri üretimini arttırmaya zorladı. Trump, ayrıca New York ve California eyaletlerine iki 'hastane gemi' yollayacağını ifade etti.

The Washington Post | Ekibi sinyal verdi: Sanders yarıştan çekilmeye açık olabilir

ABD Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın seçim kampanyası, Demokrat Parti ön seçimlerinde rakibi Joe Biden'ın iyice gerisine düşen başkan aday adayının yarıştan çekilebileceğinin sinyallerini verdi. Kampanya, salı günü alınan yenilginin ardından kampanya destekçilerine gönderilen e-postada her zamankinin aksine bağış talebinde bulunmadı. Kampanya ayrıca Facebook'a verdiği reklamları askıya aldı. Sanders'ın kampanya yetkilileri, başkan aday adayı ve eşi Jane'in Washington'dan ayrılıp eve döneceğini ve burada destekçilerle bir araya gelip kampanyanın geleceğini belirleyeceğini ifade etti. Yarışı birinci götüren Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Yardımcı Kampanya Direktörü Kate Bedingfield, iki aday adayının sağlık sistemi krizi konusunda düzenli olarak temas kurduğunu ifade etti. The Washington Post, politikalarda ortak bir anlaşmaya varılırsa, Sanders'ın yartıştan çekilme konusunda kendisini daha rahat hissedebileceğini ifade etti.

Moscow Times | Rusya çok az vakası olduğunu söylüyor. Sayılar hikayenin tamamını anlatmıyor

Rusya hükûmeti şu ana kadar 116 bin Koronavirüs testi yapıldığını ve sadece 114'ünün pozitif sonuç verdiğini açıkladı. Moscow Times, yekililerinin bu sayıya inanmadığını ifade etti. Habere göre ülkedeki sağlık uzmanları resmi rakamların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını sorguluyor.

Le Monde | Koronavirüs’e yakalananlar anlattı: Psikolojik etkisi de çok ağır

Le Monde gazetesi küresel salgın Koronavirüs’e yakalananlarla konuştu. Yaşadıklarını anlatan hastalar yalnızca fiziksel değil psikolojik olarak da çok yorulduklarını belirtti. Fransa’da sağlık kuruluşlarına bir yönerge gönderilerek hastanelere müracaat eden hastaların sınıflandırılıp aciliyet durumlarına göre tedavi edilmeleri planlandı.

Al Arabiya | Birleşik Arap Emirlikleri, vatandaşlarının ülkeye dönmesini 2 hafta süreyle yasakladı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde alınan Koronavirüs önlemleri çerçevesinde yurt dışındaki vatandaşlar 2 hafta boyunca ülkeye giremeyecek. Önlemler çerçevesinde ülkeden çıkmak da 14 gün süreyle yasaktı. BAE’de şu ana kadar 114 vaka görüldü.