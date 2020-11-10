Dünya basınında bugün | Koronavirüs aşısında gelişmeler netleşiyor

Dünya basını, Pfizer ve Alman partneri BioNtech'in dün yaptığı Koronavirüs aşı açıklamasını gündeme aldı. Britanya ve Fransa basını, yüzde 90 oranında etkili olduğu duyurulan Koronavirüs aşısının onay aldıktan sonra ülkelere dağıtım sürecine ilişkin planlara yer verdi. ABD'nin gündeminde ise resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46'ıncı Başkanı olan Joe Biden'ın göreve geldikten sonra çizdiği yol haritası vardı. Rusya basını ise Dağlık Karabağ'da haftalardır süren çatışmalar sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan anlaşma vardı.

10 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Virüs tırmanırken Biden’dan birlik çağrısı

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD’nin 46’ıncı Başkanı seçilen Joe Biden, ilk gündeminde Koronavirüs vakaları olacağını açıkladı. Dünyada en fazla vaka ve ölümün kaydediliği ABD’de durumun daha kötüye gitmemesi için acil önlemler alınması gerektiğini söyleyen Biden, maske takılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Salgının başından bu yana ABD’de kısıtlamalar, maske önlemi gibi konularda iki parti arasında net fikir ayrılıkları yaşanmıştı. Biden, göreve başladığında salgınla mücadele konusunda birlik olunması gerektiğini vurguladı.

The Washington Post ­| Biden yönetime hazırlanıyor

Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden’ın ABD’nin 46’ıncı Başkanı seçildiğini kabul etmezken, Biden şimdiden göreve başladıktan sonra yapacaklarının yol haritasını çizmeye başladı. Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris, açtıkları bir internet sitesinde ABD’nin iç ve dış gündemleri konusunda atacakları adımları sıraladı. Göreve başlamaya hazırlanan Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir tebrik konuşması gerçekleştirdi.

The Times | “Aşıda kilometre taşı gelecek bahara kadar normal hayata dönülebileceğine işaret ediyor”

Pfizer, Alman partneri BioNTech ile geliştirdiği deneysel Koronavirüs aşısının Covid-19'u engellemede %90'dan daha etkili olduğunu duyurdu. Pfizer ve BioNTech, geniş kapsamlı klinik denemelerle ilgili olumlu veriler yayınlayan ilk ilaç şirketleri oldu. Pfizer'in Kasım ayının sonuna doğru yeterli veriye ulaşması bekleniyor. Britanya da yıl sonuna kadar geliştirilen aşıdan 10 milyon doz tedarik etmeye hazırlanıyor. Sağlık yetkilileri, Britanya’da aşıdan sonra bahara doğru normalleşmenin başlayabileceğine işaret etti.

The Independent | Koronavirüs aşısı Britanya’ya Noel öncesi gelebilir

Pfizer ve Alman partneri BioNtech’in geliştirdikleri aşının yüzde 90 oranında etkili olduğunu açıklamasının ardından Britanya’da da aşıya erişim için planlar başladı. Britanya hükûmeti, aşının Noel’den önce ülkeye gelmesinden “umutlu” olduklarını açıkladı. Hükûmet ilk başta yaşlılar ve risk grubundakiler için 10 milyon doz elde edeceklerini açıkladı.

Le Figaro | Koronavirüs’te aşı sözü netleşiyor

Pfizer ve BioNTech’in Koronavirüs aşısında yüzde 90 oranında etkili olduğuna dair yaptıkları açıklama, salgınla mücadelede beklenen aşı için planları netleştirmeye başladı. Deneysel süreç tamamlandığında ilk olarak riskli gruplar için kullanılması planlanan aşının dağıtımına ilişkin planlar yapılıyor.

Al Jazeera |"G20, Suudi Arabistan’a ihlallerle ilgili baskı yapmalı"

İnsan Hakları Gözlemevi, 21 Kasım’da gerçekleşecek zirve öncesi, G20 liderlerine Suudi Arabistan’da hukuk dışı bir şekilde yapılan gözaltılarla ilgili baskı yapması çağrısı yaptı. Suudi Arabistan bu yıl yapılacak zirvenin ev sahipliğini üstlenirken G20 ülkelerinin Suudi Arabistan'da yaşanan hak ihlallerine yönelik tepkisiz kalması eleştirildi.

Moscow Times | Dağlık Karabağ'da çatışmaların sonlandırılması için anlaşma imzalandı