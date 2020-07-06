Dünya basınında bugün | "Kokain tarafından yok edilmiş bir yağmur ormanı"

T24 Dış Haberler

Britanya'da hükûmet, kültür-sanat sektörünü ayakta tutmak için 1 buçuk milyar seterlinlik bir kurtarma planı hazırladı. New York Times manşetinde Hasankeyf'e yer verdi. Washington Post, Guatemala'daki yağmur ormanlarına uyuşturucu dolu uçaklar için yapılan pistleri inceledi. Orta Doğu basınının gündeminde bir kez daha Libya var.

6 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson, Britanya’da kültür sanatı ayakta tutmak için 1.5 milyar sterlin ayırdı

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının pek çok sektör gibi sanatı da etkilemesinin ardından hükûmet kültür sanat sektörünü kurtarma planı için 1 milyar 570 bin sterlin ayırdığını açıkladı. Ayrılan miktarın Britanya’da kültür sanat için yapılan tek seferde en büyük yatırım olduğu belirtildi. Kurtarma paketiyle birlikte olarak Britanya’da çalışmayı durduran sanat kurumlarını yeniden canlandırma, girişimleri destekleme adımları atılacak.

The New York Times | "Refah" için tarihi bir hazineyi batırmak

New York Times bugünkü nüshasının ilk sayfasına Ilısu Barajı'nın sularının Hasankeyf' ulaşmasıyla ilgili bir habere yer verdi. Haberde, sel sularının tarihi bölgeyi yaşanmaz hale getirdiği belirtilirken, ilk sayfa'da Hasankeyf'ten NYT foto muhabirinin çektiği bir fotoğrafa yer verildi.

The Washington Post | Kokain tarafından yok edilmiş bir yağmur ormanı

Washington Post gazetesi, Guatemala'daki yağmur ormanlarına uyuşturucu kaçakçılarının gizli uçak pistleri kurulduğunu ifade etti. Gazete, bu pistlere kokain dolu uçakların iniş yaptığını yazdı.

The Moscow Times | Avusturya'da bir Çeçen muhalif vurularak öldürüldü

Avusturya'da 43 yaşında bir Çeçen vatandaşı vurularak öldürüldü. Öldürülen Çeçen vatandaşının Avusturya'ya sığınma başvurusunda bulunduğu ve Çeçenistan yönetimine muhalif olduğu belirtildi. Olayla ilgili olara Çeçenistanlı iki Rus vatandaşı gözaltına alındı.

Le Monde | Macron’un gölgesinde: Jean Castex

Fransa’da Edouard Phillipe’in istifasının ardından başbakanlık görevine atanan Jean Castex’in yeni hükûmetinin bugün belli olması bekleniyor. Fransa’yı krizden çıkaracağını vaat eden Castex “Ekoloji bir seçenek bile değil” diyerek yeşil hareketi destekleyecek adımlar atacağının sinyalini verdi.

Al Jazeera | Libya’da Ulusal Mutabakat Hükûmeti sorumlusu bilinmeyen saldırının ardından “Yanıt verilecek” dedi

Libya’da Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükûmeti, yabancı bir hava gücü tarafından Vatiyye Hava Üssü’ne yapılan saldırının ardından kınama açıklaması yaptı ve yanıt verileceğini belirtti. Öte yandan saldırıdan hangi yabancı hava gücünün sorumlu olduğu hâlâ açıklanmadı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ancak bazı teçhizatların zarar gördüğü biliniyor.