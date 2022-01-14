Dünya basınında bugün | Kırmızı çizgi Putin

T24 Dış Haberler

Pedofili ağı suçlusu Jeffrey Epstein'in eski arkadaşı ve cinsel saldırıyla suçlanan Prens Andrew'ün tüm askeri unvanları ve kraliyet ailesi himayelerinin annesi Kraliçe Elizabeth'e geri verildiği duyuruldu. ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Joe Biden'ın büyük işletmelere getirdiği Covid aşısı olma veya düzenli test mecburiyetini engelledi. ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasına yaptığı 6 Ocak saldırısını soruşturan Temsilciler Meclisi komitesi, teknoloji devlerinin soruşturmada iş birliği yapmadıklarını belirterek ifade vermeye çağırdı. Kremlin, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulamasının ilişkilerin koparılmasına eş değer olacağını ifade etti.

14 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Prens Andrew'un askeri ve kraliyet görevleri alındı

The Daily Telegraph | Kraliçe, Prens Andrew'u dışarıda bıraktı

The Times | Kraliçe'nin unvanlarını aldığı Prens Andrew aşağılandı

Pedofili ağı suçlusu Jeffrey Epstein'in eski arkadaşı ve cinsel saldırıyla suçlanan Prens Andrew'ün tüm askeri unvanları ve kraliyet ailesi himayelerinin annesi Kraliçe Elizabeth'e geri verildiği duyuruldu. Hakkında ABD'de suçlamalar yöneltilen Prens Andrew'la ilgili Virginia Giuffre isimli kadın dava açıyor. Giuffre, kendisi 17 yaşındayken, Prens Andrew'un reşit olmadığını bilerek cinsel saldırıda bulunduğunu söylüyor. Prens Andrew'un avukatlarının davanın görülmesine ilişkin itirazları sonuçsuz kaldı.

New York Times | ABD Yüksek Mahkemesi, büyük işletmelere aşı zorunluluğunu geri çevirdi

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Joe Biden'ın büyük işletmelere getirdiği Covid aşısı olma veya düzenli test mecburiyetini engelledi. New York Times, bunu ABD yönetiminin pandemiyle mücadele planına bir darbe olarak nitelendirdi. Karar, Yüksek Mahkeme'de 6'ya üç oyla alındı; muhafazakar yargıçlar Biden'ın kararının engellenmesi yönünde oy kullanırken, liberaller zorunluluklara destek verdi.

The Washington Post | 6 Ocak Komitesi, teknoloji şirketlerinin iş birliği yapmadığını söyledi, ifade vermeye çağırdı

ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasına yaptığı 6 Ocak saldırısını soruşturan Temsilciler Meclisi komitesi, teknoloji devlerinin soruşturmada iş birliği yapmadıklarını belirterek ifade vermeye çağırdı.

Komitenin Başkanı Bennie Thompson yaptığı yazılı açıklamada, "Komitemiz için iki temel soru var. Demokrasimize yönelik şiddet içerikli saldırıya yol açan dezenformasyon ve aşırıcılık nasıl yayıldı? Sosyal medya şirketleri, insanların şiddete başvuracak kadar radikalleşmesini önlemek için ne yaptı?" ifadelerini kullandı.

Thompson, defalarca talepte bulunmalarına rağmen bu sorulara yanıt verecek belgelerin kendilerine iletilmediğini belirterek, Facebook, Twitter, Reddit ve Alphabet yetkililerini ifadeye çağırdıklarını bildirdi.

Kathimerini | Başbakan: Yunanistan, asgari maaşı bu sene tekrar yükseltecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın önümüzdeki aylarda asgari maaşta tekrar zamma gidileceğini açıkladı. Atina, ocak başı itibariyle brüt asgari maaşı yaklaşık yüzde 2 yükselterek 663 Euro'ya çıkarmıştı. Miçotakis, 1 Mayıs'ta asgari ücrete tekrar zam yapılacağını ve bunun yüzde 2'den "çok daha fazla" olacağını belirtti.

Moscow Times | Kremlin, ABD'yi uyardı: Putin'e yaptırım, sınırı bir adım aşar

Kremlin, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulamasının ilişkilerin koparılmasına eş değer olacağını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD Senatosu'ndaki Demokratların kaleme aldığı yaptırım paketini "çok olumsuz bulduklarını" belirtti ve paketin Moskova'ya baskı yapılmasını hedeflediği değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, ABD'nin Putin'e yaptırım kararı almasının, ABD-Rusya ilişkilerini koparmaya eş değer olacağını belirtti.

Peskov, Rusya'nın bu hafta ABD ile yaptığı görüşmelerin "başarısız" olduğunu belirtti ve temel konularda anlaşmazlıklar olduğunu vurguladı.

Bu hafta kurulan Rusya-Batı temaslarında bazı pozitif 'nüanslar' olduğunu belirten Peskov, "Biz nüans değil, somut sonuç arıyoruz" diye konuştu.

Le Monde | Sol seçmenin büyük karmaşası

Le Monde, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimine aylar kala, artan aday sayısı karşısında sol seçmenin görüşlerini aldı. Bazı seçmenlerin solun giderek eşitsizliğe karşı mücadele gibi alanlardan uzaklaştığına tepki olarak sandığa gitmemeyi değerlendirdiği belirtildi. Sol aday Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kampanyasını başlatarak çalışma şartları, ekoloji ve kurumlarda reform konularına değindi.

Al Jazeera | Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı: İki sivil hayatını kaybetti

Irak'ta hükümet binaları ve elçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye düzenlenen saldırıda 1 çocuk ve 1 kadın yaralandı. Yerel basındaki haberlerde saldırıda Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliğinin hedef alındığı ifade edildi. Saldırının arkasında Şii milis grupların yer aldığı iddia edildi.