Dünya basınında bugün | "Kirlilik, Suriye’nin kuzeyini yok ediyor"

T24 Dış Haberler

ABD; Britanya, Güney Afrika, Brezilya ve Avrupa’nın çoğu için geçerli olan ve 20 aydır süren uluslararası seyahat kısıtlamasını kaldırdı. The Independent muhabiri Bel Trek, savaşın etkisi altındaki Suriye’nin kuzeyinde, kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığını aktardı. ABD Temsilciler Meclisi'nde 6 Ocak Kongre saldırısına yönelik soruşturmayı yöneten komite, eski başkan Donald Trump'la yakın olduğu bilinen altı kişiyi ifadeye çağırdı. İsrail’in Lübnan hava sahası üzerinden Suriye’nin Humus ve Tartus kentlerine düzenlediği hava saldırısında Suriyeli 2 askerin yaralandığı bildirildi.

9 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Sonunda! ABD ziyaretçilere açıldı; aileler kavuştu

ABD; Britanya, Güney Afrika, Brezilya ve Avrupa’nın çoğu için geçerli olan ve 20 aydır süren uluslararası seyahat kısıtlamasını kaldırdı .Britanya’dan ABD’ye giden çok sayıda insan ile kendilerini bekleyen sevdikleri arasında duygusal anlar yaşandı.

The Independent | Kirlilik, Suriye’nin kuzeyini yok ediyor

The Independent muhabiri Bel Trek, savaşın etkisi altındaki Suriye’nin kuzeyinde, kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığını aktardı. İnsanların hayatının kirlilik nedeniyle de ‘mahvolduğu’ belirtildi.

New York Times | Sınırlar, ABD'ye seyahat eden neşeli kalabalıklara açıldı

ABD, sınırlarını Koronavirüs'e karşı aşılanan yolculara yaklaşık 18 ay süren seyahat kısıtlamasının ardından açtı. Kalabalıkları havalimanlarında havayolu çalışanlarının bayraklarla karşıladıkları belirtildi. NYT, uzun süre sonra Newark Havalimanı'nda bir araya gelen bir ailenin fotoğrafını manşete taşıdı.

The Washington Post | Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi, Trump'ın önde gelen 6 danışmanını ifade vermeye çağırdı

ABD Temsilciler Meclisi'nde 6 Ocak Kongre saldırısına yönelik soruşturmayı yöneten komite, eski başkan Donald Trump'la yakın olduğu bilinen altı kişiyi ifadeye çağırdı.