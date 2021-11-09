Dünya basınında bugün | "Kirlilik, Suriye’nin kuzeyini yok ediyor"

T24 Dış Haberler
ABD; Britanya, Güney Afrika, Brezilya ve Avrupa’nın çoğu için geçerli olan ve 20 aydır süren uluslararası seyahat kısıtlamasını kaldırdı. The Independent muhabiri Bel Trek, savaşın etkisi altındaki Suriye’nin kuzeyinde, kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığını aktardı. ABD Temsilciler Meclisi'nde 6 Ocak Kongre saldırısına yönelik soruşturmayı yöneten komite, eski başkan Donald Trump'la yakın olduğu bilinen altı kişiyi ifadeye çağırdı. İsrail’in Lübnan hava sahası üzerinden Suriye’nin Humus ve Tartus kentlerine düzenlediği hava saldırısında Suriyeli 2 askerin yaralandığı bildirildi.
9 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Sonunda! ABD ziyaretçilere açıldı; aileler kavuştu
ABD; Britanya, Güney Afrika, Brezilya ve Avrupa’nın çoğu için geçerli olan ve 20 aydır süren uluslararası seyahat kısıtlamasını kaldırdı .Britanya’dan ABD’ye giden çok sayıda insan ile kendilerini bekleyen sevdikleri arasında duygusal anlar yaşandı.
The Independent | Kirlilik, Suriye’nin kuzeyini yok ediyor
The Independent muhabiri Bel Trek, savaşın etkisi altındaki Suriye’nin kuzeyinde, kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığını aktardı. İnsanların hayatının kirlilik nedeniyle de ‘mahvolduğu’ belirtildi.
New York Times | Sınırlar, ABD'ye seyahat eden neşeli kalabalıklara açıldı
ABD, sınırlarını Koronavirüs'e karşı aşılanan yolculara yaklaşık 18 ay süren seyahat kısıtlamasının ardından açtı. Kalabalıkları havalimanlarında havayolu çalışanlarının bayraklarla karşıladıkları belirtildi. NYT, uzun süre sonra Newark Havalimanı'nda bir araya gelen bir ailenin fotoğrafını manşete taşıdı.
The Washington Post | Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi, Trump'ın önde gelen 6 danışmanını ifade vermeye çağırdı
ABD Temsilciler Meclisi'nde 6 Ocak Kongre saldırısına yönelik soruşturmayı yöneten komite, eski başkan Donald Trump'la yakın olduğu bilinen altı kişiyi ifadeye çağırdı.
6 kişiden belirli dökümanları da komiteye teslim etmelerinin istendiği belirtildi. Yeni yapılacak incelemelerde komite, Beyaz Saray ile Trump kampanyası arasında Joe Biden'ın resmen başkan olmasını durdurmak için koordineli strateji var mıydı sorusuna yanıt arayacak.
Hakkında zorunlu ifade kararı çıkarılan isimler arasında Trump'ın hukuki danışmanı John Eastmann, kampanya menajeri Bill Stepien, danışmanı Jason Miller, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ve eski NY polis komiseri Bernark Kerik bulunuyor.
Moscow Times | Rusya, ana LGBT grubunu 'yabancı ajan' diye damgaladı
Rusya, ülkede LGBTQ haklarını savunan en büyük grubu 'yabancı ajan' ilan etti. 2006'da kurulan Rusya LGBT Ağı, ülkenin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteriyor ve lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireyler ile ailelerine hukuki destek sağlıyor. Grup, aynı zamanda eğitim kampanyaları yürütüyor ve cinsel yönelime göre ayrımcılıkla ilgili veriler topluyor.
Pazartesi günü yapılan açıklamada Adalet Bakanlığı, Rusya LGBT Ağı'nın da muhalif görüşlü birçok gazeteci, avukat ve aktivist gibi 'yabancı ajanlar' listesine alındığını bildirdi. Aynı açıklamada muhalefete yakınlığıyla bilinen birkaç avukatın da listeye alındığı duyuruldu.
'Yabancı ajan' ilan edilen kurumların yayımladıkları makalelerde ve sosyal medyada kendilerine bu statünün verildiğini bildirmesi ve çeşitli prosedürlere uyması gerekiyor. Yetkililer, yabancı ülkelerden finansal destek alan ve siyasi faaliyet gösteren gruplar hakkında bu kararların alındığını belirtiyor.
Le Monde | Facebook ve sosyal medya platformları nasıl düzenlenir?
Sosyal medya devi Facebook, son iki aydır eski çalışanının sızdırdığı belgeler ve ifşaları nedeniyle dünyanın odağında. Platformun algoritması, içerik kontrolündeki eksiklikler konuşulurken Facebook’un toplumdaki rolü de soru işaretleri doğurdu. Washington’dan Brüksel’e, yetkili kurumlar sosyal medya platformlarının nasıl regüle edilebileceğine ilişki çalışmalar yapıyor.
Al Jazeera | Suriye medyası: İsrail hava saldırısı düzenledi; iki asker yaralandı
İsrail’in Lübnan hava sahası üzerinden Suriye’nin Humus ve Tartus kentlerine düzenlediği hava saldırısında Suriyeli 2 askerin yaralandığı bildirildi. Saldırının Lübnan'ın başkenti Beyrut’un kuzeyinden düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık vererek füzelerin çoğunu havada imha ettiği aktarıldı.