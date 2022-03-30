Dünya basınında bugün | "Kiev'in sınırında Rusya'nın geri çekildiğine dair işaretler"

T24 Dış Haberler

Wall Street Journal, İstanbul'da Ukrayna ve Rusya arasında yapılan görüşmelerin ilerleme kaydettiğini ancak Rus ordusunun Ukrayna şehirlerini vurmaya devam ettiğini ifade etti. Ukraynalı bir gözlem ekibi, Rusya'nın Kiev yakınlarındaki İrpin'den neredeyse tamamen çekildiğini tespit etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna'ya saldırmasından bu yana ilk kez Moskova'nın en önemli müttefiklerinden Çin'e gitti.

30 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | 10 Numara’da yasayı çiğnemek: Downing Sokağı’ndaki Covid dönemi partileriyle ilgili 20 kişiye ceza aldı

Londra Polisi’nin Britanya’da Downing Sokağı’nın Covid yasakları döneminde yaptığı etkinlik ve partilerle ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 10 Numara’da verilen partilerle ilgili ilk aşamada 20 kişiye para cezası verildi. Para cezası, hükûmet personelinin Covid kısıtlamalarına uymadığının net göstergelerinden biri olarak görüldü.

The Independent | Naziler ailelerini öldürmüştü; Holokost’tan kurtulanlar Odessa’da Putin’in aynısını yapmasından korkuyor

Ukrayna’nın Odessa şehri, yüz yıllardır Yahudi toplumu için bir merkez olmuştu. The Independent, Rusya’nın Ukrayna savaşı sürerken şehirdeki Yahudilerle konuşarak, Rusya lideri Putin’in Ukrayna’yı “Nazilerden arındırmak” amacı ve savaşa ilişkin tepkilerini aktardı. 1941 yılında Odessa’da Yahudilerin katledildiği sırada ailesi tarafından tuvalete saklanarak kurtulan Yuri Parfenov, Holokost’ta ailesini kaybettiğini, şimdi ise Rusya’nın başlattığı savaşta hayatından endişe ettiğini anlattı.

New York Times | Kiev'in sınırında Rusya'nın geri çekildiğine dair işaretler

Ukraynalı bir gözlem ekibi, Rusya'nın Kiev yakınlarındaki İrpin'den neredeyse tamamen çekildiğini tespit etti. Bölgede yanmış Rus askeri araçları ve terk edilmiş askeri ekipmanlar bulundu. NYT, İrpin'deki çatışmaların "en azından şimdilik" Ukrayna zaferiyle bittiğini ve şehirdeki Rus direnişinin kırıldığını ifade etti.

Wall Street Journal | Kiev, Moskova'ya tarafsızlık önerdi

Wall Street Journal, İstanbul'da Ukrayna ve Rusya arasında yapılan görüşmelerin ilerleme kaydettiğini ancak Rus ordusunun Ukrayna şehirlerini vurmaya devam ettiğini ifade etti. Müzakerelerde Kiev heyeti, uluslararası güvenlik garantileri karşılığında Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmayı kabul edebileceğini söyledi.

Moscow Times | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna savaşından bu yana ilk Çin ziyaretini yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna'ya saldırmasından bu yana ilk kez Moskova'nın en önemli müttefiklerinden Çin'e gitti.

Rusya'nın Pekin Büyükelçiliği, Lavrov'un Çin başkentine vardığını doğrulayan bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Rus delegelerin devlet uçağından indiği ve onları koruyucu kıyafetli sağlık yetkililerinin karşıladığı görülüyor.

Lavrov, ülkede Afganistan'a nasıl yardım sağlanabileceği ile ilgili toplantılara katılacak. Çin'in ev sahipliğinde yapılacak toplantılara ABD'nin ve Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

Lavrov'un Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile ikili görüşme yapıp yapmayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Pekin, Ukrayna'daki savaşın durması için çağrı yaparken Rusya'yı saldırılar nedeniyle direkt olarak kınamaktan kaçındı ve Moskova'ya yaptırım uygulamadı.

Le Monde | Ukrayna’da savaştaki çocukların acısı

UNICEF’in verilerine göre, Rusya’nın başlattığı savaşta yarısı çocuk olmak üzere 4 milyon Ukraynalı ülkelerini terk etti. Ukraynalı mültecilerin en çok gittiği ülke olan Polonya başta olmak üzere yetkililer, çocukların korunması için çalışmalar yürütüyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kalan çocuklar ise siren sesleri arasında sığınaklardan çıkarak nefes alabildikleri anları bekliyor.