Dünya basınında bugün | İtalya'da 16 milyon kişiyi etkileyecek Koronavirüs önlemleri

T24 Dış haberler

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla artış göstermesi ülkede endişeye sebep oldu. Birçok Avrupa gazetesinin ilk sayfasında kıtada en büyük Koronavirüs salgınını yaşayan İtalya'daki sert önlemler yer aldı. Fransa’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünün gündeminde geçen haftalarda gerçekleşen 45. César ödül töreninde cinsel saldırı suçlamalarına konu olan yönetmen Roman Polanski’nin ödül alması vardı.

9 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İtalya’da kaos; binlerce insan karantinadan kaçmaya çalışıyor

Yeni tip Koronavirüs’ün (Kovid-19) 16 milyondan fazla insanı karantina altına almak zorunda bıraktığı İtalya’da binlerce insan ülkeden kaçmanın kollarını arıyor. İtalya’nın kuzeyinde bulunan Lombardy bölgesinde ülkenin finansal merkezi Milano da dahil olmak üzre 14 kent karantina altına alındı. İtalya’da Koronavirüs kaynaklı ölüm vakası 24 saat içinde 233’ten 366’ya tırmandı. Belirlenen bölgelere giriş çıkış yasağı geleceği öğrenildiğinde binlerce vatandaş ya arabalarıyla ya da trenle yaşadıkları yerden kaçmaya başladı.

The Independent | 16 milyon karantina altına alınırken İtalya’da ölümler artıyor



Avrupa’da yeni tip Koronavirüs’ün en çok vurduğu ülke olan İtalya’da 24 saat içinde 103 yeni ölüm meydana geldi. Olağanüstü önlemlerin alındığı İtalya’dan haberler gelirken Britanya’da da İtalya’nın kuzeyine seyahate yönelik sınırlamalar getirildi. Britanya’da da Koronavirüs kaynaklı ölüm vakası 3’e yükselirken virüsten etkilenenlerin sayısı 273 oldu.

New York Times | Koronavirüs gelişmeleri: ABD'de vaka sayısı 500'ü aştı, İtalya'da ölümler artış gösterdi

ABD'de 35 eyalet ve başkent Washington DC'de toplam 550 vaka görüldüğü doğrulanırken, 21 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede en çok vaka 88 ile California ve 106 ile New York'te görüldü.

The Washington Post | Virüs vakaları ABD'de 500'ü aştı

The Washington Post da bugün ilk sayfasına ABD'de giderek büyüyen yeni tip Koronavirüs salgınını taşıdı. WaPo, İtalya'nın kuzeyinde alınan sıkı yöntemleri de aktardı. İtalya'da salgının daha da yayılmasının önlenmesi hedefiyle yaklaşık 16 milyon kişinin hareketi kısıtlandı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya'nın kuzeyinde ağır karantina önlemleri alan bir kararnameye imza attı. 'Kırmızı alan' olarak nitelendirilen yüksek riskli alanlarda tüm kamu aktiviteleri, dini seremoniler ve spor karşılaşmaları iptal edildi ve tüm okullar tatil edildi.

Le Monde | Feministlerin Cesar Ödülleri öfkesi

Fransa’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünün gündeminde geçen haftalarda gerçekleşen 45. César ödül töreninde cinsel saldırı suçlamalarına konu olan yönetmen Roman Polanski’nin ödül alması vardı. Fransa’nın Oscar’ları olarak bilinen Cesar Ödüllerinde Polanski’nin En İyi Yönetmen Ödülü alması cinsel saldırı mağdurlarına saygısızlık olarak görülerek tepki çekmişti. Kadınlar Günü’nde sokağa çıkan kadınlar ödül törenine duydukları öfkeyi eylemde de hatırlattı.

Al Arabiya | Suudi Arabistan’da eğitime Koronavirüs engeli

Suudi Arabistan, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütün okul ve üniversite eğitimini geçici olarak durdurma kararı aldı. Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, okullardaki eğitimin durduğu sürece internet ortamında derslerin yapılabileceğini söyledi. Ülkede eğitimin durdurulması kararından önce Katif bölgesi görülen 11 yeni vakanın ardından karantinaya alınmıştı.