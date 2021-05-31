Dünya basınında bugün | İsrail'de "huzursuz" ittifak

İsrail'de aşırı sağcı siyasetçi Naftali Bennett'in muhalefet lideri Yair Lapid ile koalisyon kurmayı kabul etmesinin ardından ülkedeki siyasi açmazın çözümüne çok yaklaşıldı. Koalisyonun kurulması ve Knesset'te kabul edilmesi durumunda Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık yönetimi son bulacak. Bilim insanları Britanya'da bakanları ülkede üçüncü bir Koronavirüs salgını dalgasının başlamış olabileceği konusunda uyardı. Polis ve hükümet yetkilileri, pazar günü Nijerya'nın Nijer bölgesindeki medresede onlarca çocuğun bir silahlı çete tarafında kaçırıldığını duyurdu.

31 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | "Üçüncü" dalga önlemlerin kaldırılması konusunda şüphe yarattı

Bilim insanları Britanya'da bakanları ülkede üçüncü bir Koronavirüs salgını dalgasının başlamış olabileceği konusunda uyardı. Hükümet, önlemleri neredeyse tamamıyla kaldırma hazırlığı yapıyordu. Uzmanlar, hastanelerin pandemi nedeniyle biriken Covid dışı vakalarla uğraştığını ve vaka sayılarının aniden artmasının sistemi zorlayabileceğini ifade etti. Üşt düzey sağlık danışmanları mümkün olan sektörlerde evden çalışmanın hazirandan sonra da devam etmesini tavsiye etti.

The Telegraph | Johnsonlara balayı yok

The Telegraph'ın aktardığına göre cumartesi günü yapılana kadar gizli tutulan bir düğünle evlenen Başbakan Boris Johnson ve Carrie Symonds 2022'ye kadar balayı yapmayacak. Çiftin aynı tarihlerde daha büyük bir düğün de yapacağı belirtildi.

The New York Times | Yıkılması olası bir ittifak İsrail'e yeni yönetim getirebilir

İsrail'de aşırı sağcı siyasetçi Naftali Bennett'in muhalefet lideri Yair Lapid ile koalisyon kurmayı kabul etmesinin ardından ülkedeki siyasi açmazın çözümüne çok yaklaşıldı. Koalisyonun kurulması durumunda Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık yönetimi son bulacak.

Bennett görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Benim niyetim dostum Yair Lapid ile bir ulusal birlik hükümeti kurmak. Tanrı izin verirse böylece ülkenin kontrolsüzce yuvarlanmasını durdurabilir ve İsrail'i tekrar İsrail yapabiliriz" dedi.

Bennett ile Lapid arasında görüşmelerin sürmesi beklense de anlaşmanın yakın olduğunun açıklanması yıllardır kurulan ittifaklara rağmen iktidarını korumayı başaran Binyamin Netanyhu'ya büyük bir darbe oldu.

Bennett'in konuşmasından dakikalar sonra sinirli bir ifadeyle konuşma yapan Netanyahu, "O yüz yılın dolandırıcılığını yaptı" ifadelerini kullandı. Netanyahu, Bennett'in sağ seçmene ihanet ettiğini iddia etti. Aşırı sağcı siyasetçi eskiden Netanyahu'nun danışmanlığını yapıyordu.

Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü ilhak etmek isteyen Bennett, ideolojik olarak seküler Lapid'den çok Netanyahu'ya yakın. Yerel basına göre koalisyon resmileşirse dönemin ilk 2 yılı Bennett, son iki yılı da Lapid başbakanlık yapacak.

Eğer Lapid 3 gün içinde yeterli oylara sahip partileri toplayıp Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e giderse, Knesset'te koalisyonun kurulması için bir oylama yapılacak.

The Washington Post | Texas'ta Demokratlar oylama tasarısını önlemek için salondan çıktı

ABD'nin Texas eyaletinde Demokratlar Eyalet Temsilciler Meclisi oturumundan kimlerin oy kullanabileceğini kısıtlayacak tasarının oylanmasını önlemek için çıktı. Salondaki tüm Demokratlar dışarı çıkınca Cumhuriyetçiler oturumu ertelemek zorunda kaldı ve oylama yapılamadı.

Moscow Times | Bomba iki Orta Afrika Cumhuriyeti polisi ve 3 Rus paramiliteri öldürdü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yol kenarına yerleştirilen bir bomba askeri konvoy geçerken patlatıldı. Saldırıda 2 polis ve 3 Rus paramiliter hayatını kaybetti.

Orta Afrika Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Ange Maxime Kazagui, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Üç Rus müttefikimiz ve 2 Orta Afrika polis memuru hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler de saldırının perşembe günü meydana geldiğini ve 5 Orta Afrikalı güvenlik gücü mensubunun da yaralandığını söyledi.

Patlamanın Berberati ile Bouar arasında, başkent Bangui'den 400 kilometre uzakta meydana geldiği belirtildi.

Olay yerine cesetleri ve yaralıları alması için bir Rus helikopteri gitti.

Yoksul Afrika ülkesi üzerinde Moskova'nın ciddi bir etkisi bulunuyor. 2018'den bu yana Rusya ülkede çok sayıda "eğitimci" bulunduruyor. Ülkeye 2020'nin Aralık ayında da çok sayıda Rus paramiliter gönderildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti, 2013'te silahlı gruplardan oluşan bir koalisyonun hükümeti devirmesinden bu yana iç savaşta.

Al Jazeera | Nijerya'nın kuzeyindeki medresede onlarca çocuk kaçırıldı

Polis ve hükümet yetkilileri, pazar günü Nijerya'nın Nijer bölgesindeki medresede onlarca çocuğun bir silahlı çete tarafında kaçırıldığını duyurdu. Medresede pazar günü 200 çocuğun bulunduğu belirtilirken kaçırılanların sayısı açıklanmadı.