Dünya basınında bugün | "Irkçılık gerilimi artıyor; daha çok heykel hedef alınıyor"

T24 Dış Haberler

Britanya basınının gündeminde ABD'de başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların ülkedeki yansımaları yer aldı. Britanya'da düzenlenen Black Lives Matter eylemlerinin aşırı sağcı gruplardan tehdit aldığı belirtildi. ABD'de ise New York Times Gazetesi, Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray etrafındaki protestocuları dağıtıp kiliseye yürüdüğü sırada yanında bulunmasına dair 'pişmanlığı' manşete taşındı. ABD'de de Britanya'da olduğu gibi kölelik geçmişiyle bilinen isimlere ait heykellerin kaldırılması gündemde. Le Monde'un manşetinde ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 14 Haziran'da yapması beklenen ulusa sesleniş yer aldı.

12 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Irkçılık gerilimi artıyor; daha çok heykel hedef alınıyor

ABD’de siyah vatandaş George Floyd’un polisin boynuna dizerek bastırmasıyla ölmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar Britanya’da da yayıldı. Black Lives Matter organizatörleri pek çok ırkçı grubun kendilerine tehdit mesajları attığını açıkladı ve Pazar günü Londra’da yapılması planlanan eylemin iptal edildiğini açıkladı. Başka grupların eylemlerinin ise yapılması bekleniyor. Guardian aynı zamanda Bristol’de başlayan “köle taciri heykeli yıkma” eyleminin giderek yayıldığına yer verdi.

The New York Times | ABD Genelkurmay Başkanı, “İncil yürüyüşü’ne katılmamalıydım” dedi

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray etrafındaki protestocuları dağıtıp St. John Episkopal Kilisesi'ne giderek İncil'le poz verdiği anlarda kendisine katıldığı için pişman olduğunu söyledi. İç siyasete müdahil olduğu algısı oluşturulduğunu söyleyen Millet, "Görevlendirilmiş üniformalı bir subay olarak ders çıkardığım bir hata oldu” ifadelerini kullandı.

The Times | "Şiddetli protestocular 24 saat içinde yargılanacak"

Britanya’da ırkçılık karşıtı protestoların başlaması hükûmette “olaylı bir yaz” olacağına dair endişeleri gündeme getirdi. Adalet Bakanı Robert Buckland, sulh mahkemelerine yazarak açık oldukları saatlerin uzatılmasını, protestolarla ilgili dosyaları hızlı takip etmelerini istedi. İçişleri Bakanı Priti Patel de protestolarda vandallığa ya da şiddete başvuranların 24 saat içinde gözaltına alınması talimatı verdi. Britanya’da bu hafta sonu aşırı sağcı grupların ırkçılık karşıtı protestoya çıkanlarla karşı karşıya geleceğine ilişkin endişe var.

The Washington Post | Bitmeyen iç savaş, bu kez Konfederasyon heykelleri üzerinden alevlendi

ABD’de başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar sürerken Konfederasyon döneminden isimlerin heykelleri hedef haline geldi. ABD İç Savaşı’ndan 155 yıl geçtikten sonra Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis’in Virginia City’deki heykeli devrildi. Alabama’da Konfederasyon’un yüksek rütbeli generali Robert E. Lee’nin heykeli adı verilen lisenin girişinde yıkıldı. Virginia’da Demokrat Vali, pek çok beyazın bir zamanlar ‘kutsal’ olduğuna inandığı sembollerin kaldırılmasına karar verirken Cumhuriyetçi temsilcilerin Konfederasyon’u temsil eden anıtların kaldırılmasını yasakladığı Alabama’da insanların heykelleri yıktığı görüntüler ortaya çıktı.

Wall Street Journal | ABD piyasaları kapanışta düştü; Dow Jones Industrial Average 1800 puan değer kaybetti

ABD piyasalarında işlem gören hisse senetleri, Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ikinci dalga endişesi ve Fed’in bir önceki gün karanlık bir tablo sunmasının ardından gelen endişelerle bu ayın en sert düşüşü yaşandı. Dow Jones Industrial Average, 1800 puan ya da yüzde 6.9 kayıp ile Mart ayından bu yana en düşük kapanışını yaptı.

Al Jazeera | “ Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti ilerlerken Hafter güçleri yavaşladı”

Al Jazeera’ya konuşan askeri kaynaklar, Libya Ulusal Ordusu Kumandanı Halife Hafter’e bağlı güçlerin, Türkiye ile Birlemiş Milletler'in tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin Sirte’de ilerlemesinin ardından yavaşlamaya başladığını söyledi. Ulusal Mutabakat Hükûmeti, son olarak Hafter güçlerinin kontrolündeki Tarhuna’ya girdi. Hafter güçlerinden alınan Tarhuna’da pek çok toplu mezar bulunduğu belirtildi.

Le Monde | Macron krizden çıkmaya nasıl hazırlanıyor?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 3 ay önce hayatın hemen hemen durduğu Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgında bir sonraki süreç hakkında 14 Haziran’da ulusa seslenecek. Macron’un konuşmasında ABD’den sonra Fransa’da başlayan ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolara yer vermesi, gençlere seslenmesi bekleniyor.

Moscow Times | Moskova belediyesi anayasa referanduma öncesi seçmene 144 milyon dolarlık ‘hediye paketi’ hazırladı

Moskova’da yetkililer gelecek ay gerçekleşecek ve Vladimir Putin’in 2036’ya kadar başkan kalmasını sağlayacak anayasa referandumu öncesi vatandaşları oy vermeye teşvik etmek için yaklaşık 144 milyon dolar tutan bir ‘hediye paketi’ hazırladı. Putin’in 2024’te sonlanacak başkanlık dönemine ek 6 yıl daha eklemesini sağlayabilecek anayasa referandumu öncesi Moskova Belediyesi referanduma katılan vatandaşların bir çeşit hediye çekilişi içinde olacağını duyurdu. Rusya’da 2018 başkanlık seçiminde pek çok bölge seçim bölgelerinde farklı çekiliş ve yarışmalar düzenlemişti.