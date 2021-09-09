Dünya basınında bugün | İdlib'de Suriye ordusunun düzenlediği saldırılarda 4 sivil öldürüldü

T24 Dış Haberler

Amerikan İç Savaşı'nda köleliğin kaldırılmasını önlemek için savaşan Konfedere Eyaletlerin komutanı Robert E. Lee'nin Virginia eyaleti Richmond kentindeki heykeli kaldırıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in bir tatbikat sırasında hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye ordusunun ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki İdlib il merkezine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

9 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Boris Johnson'a uyarı: "12 milyar sterlin sosyal hizmet krizini çözmez"

Britanya Başbakanı Boris Johnson, uzmanların var olan sosyal hizmet krizini çözmeyeceği yönünde uyarıda bulunduğu tartışmalı sağlık ve sosyal hizmet planı için milletvekillerinin desteğini aldı. Parlamentoda yapılan oylamada tasarı 248'e karşı 319 oyla kabul edildi ancak aralarında eski Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey'in de olduğu 37 Muhafazakar Parti milletvekili ya hayır oyu kullandı ya da oylamaya katılmadı. Hükümet, yeni "sağlık ve sosyal bakım vergisi" ile elde edilecek yıllık tahmini 12 milyar sterlinin Covid-19 salgını nedeniyle hastanelerde artan bekleme sürelerinin azaltılması için kullanılacağını belirtti. Nisan 2022'den itibaren ulusal sigorta katkı paylarının yüzde 1,25 artırılacağını öngören tasarı, Lordlar Kamarası'nda kabulü ve Kraliçe'nin imzasının ardından yasalaşacak.

The Independent | Radicand, yarı finallere çıkıyor

Britanyalı tenisçi Emma Raducanu, kariyerinde ikinci kez glam turnuvasına çıkmasına rağmen ABD Açık'ta son olimpiyat şampiyonu 11 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic’i 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup etti. Raducanu, bu turda Karolina Pliskova-Maria Sakkari eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.

New York Times | Pandemi yardımı, açlık oranının artmasını önledi

ABD'de pandeminin ilk aylarında 20 milyon kişi işlini kaybettikten sonra aşevlerinin dışında sıralar oluşmuş ve birçok insan açlık oranının artabileceği tespitinde bulunmuştu. Çarşamba günü yayımlanan rapora göre yapılan federal ve yerel yardımlar sayesinde ABD'de açlık oranı pandemi öncesi seviyelerle aynı noktada kaldı.

The Washington Post | Richmond'da Lee artık atına binmiyor

Amerikan İç Savaşı'nda köleliğin kaldırılmasını önlemek için savaşan Konfedere Eyaletlerin komutanı Robert E. Lee'nin Virginia eyaleti Richmond kentindeki heykeli kaldırıldı. Richmond, "Konfederasyon'un başkenti" olarak kabul edildiği için, heykelin kaldırılması önemli bir sembol olarak nitelendirildi.

Moscow Times | Rusya Acil Durumlar Bakanı, arktiklerdeki tatbikatlarda hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in bir tatbikat sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Ziniçev'in kuzeyde bulunan Norilsk'teki arktik bölgedeki tatbikatta "bir insanı kurtarmaya çalışırken öldüğü" ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Acil Durumlar Bakanlığı'nın başındaki Yevgeniy Ziniçev, bir insanın hayatını kurtarmaya çalışırken trajik bir biçimde öldü" denildi. Devlete bağlı RT kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ziniçev'in ayağı kayıp suya düşen bir kameramanı kurtarmaya çalıştığını ifade etti. Simonyan, "Birçok görgü tanığı vardı. Ancak Ziniçev düşen adamın ardından suya atlayıp taşın üzerine düşünce kimse ne olduğunu anlamadı" dedi. RBC de isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberinde bakanın uçurumdan düşen bir kameramanı tutmaya çalıştığı ve bu sırada öldüğünü belirtti. Olayda kameramanın da öldüğü ifade edildi. Kariyerine 1980'li yılların sonunda bir KGB ajanı olarak başlayan Ziniçev, SSCB çöktükten sonra Federal Cezaevi Servisi'nde görev yapmıştı. 2018'de Vladimir Putin tekrar seçilince, Ziniçev'i bakan yapmıştı.