Dünya basınında bugün | Futboldan Avrupa'ya dördüncü dalga golü

T24 Dış Haberler

Finlandiya, ülkedeki yeni Koronavirüs vakalarından yüzde 40'ının Rusya'daki Euro 2020 maçlarına gidip ülkelerine dönenlerle bağlantılı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Prenses Diana’nın Kensington Sarayı’nın bahçesine yapılan heykeli 60’ıncı doğum gününde açıldı. ABD ve Kanada’da aşırı sıcaklar yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Trump Organizasyonu 15 yıl boyunca lüks ayrıcalıklar vererek yöneticilerinin vergi ödemekten kaçınmasını sağlamakla suçlandı.

2 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Hiçbir yer güvenli değil”: Artan iklim krizine karşı uyarı

ABD ve Kanada’da aşırı sıcaklar yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Uzmanlar, gezegenin iklim krizinin etkilerinden kaçınmak için “zamanının daraldığını” söyledi. ABD ve Kanada’daki aşırı sıcakları değerlendiren iklim uzmanları, bunun dünyanın her yerinde yaşanma riski olduğunu söyledi. Britanya’nın eski baş tıbbi uzmanı Sir David King, “Hiçbir yer güvenli değil. Kim Kanada’nın British Columbia eyaletinde 48/49 derecelerde sıcaklık olacağını düşünürdü?” dedi. King, risklerin uzun zamandır bilindiğini ancak uzun zamandır bu konuda adım atılmadığının altını çizdi.

The Independent | Prensler Diana’yı hatırlamak için bir araya geldi

Prenses Diana’nın Kensington Sarayı’nın bahçesine yapılan heykeli 60’ıncı doğum gününde açıldı. Diana’yı anan heykelin açılışına son yıllarda aralarının iyi olmadığı bilinen Prens Harry ve Prens William katıldı. Prens William ve Prens Harry yaptıkları açıklamada, "Bugün, annemizin 60’ıncı doğum gününde, onun sevgisi, gücü ve karakteri ile onu dünya çapında iyilik için bir güç haline getiren ve sayısız hayatı değiştiren nitelikleri hatırlıyoruz. Her gün, onun hala bizimle olmasını diliyoruz. Umudumuz bu heykelin sonsuza dek onun hayatının ve mirasının bir sembolü olarak görülmesidir” dedi.

The New York Times | Şi'den dünyaya bir uyarı: Çin'in yükselişi önlenemez

Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü için yapılan kutlamalarda konuşan Devlet Başkanı Şi Jingping, "Çin'in yükselişinin önlenemeyeceğini, ülkenin kimse tarafından azarlanmayı kabul etmeyeceğini" söyledi. Şi, kendilerini önlemeye çalışanların "Demirden bir sedde çarpacağını" ifade etti.

The Washington Post | Savcılar Trump firmasında dolandırıcılık yapıldığı suçlamasında bulundu

Trump Organizasyonu 15 yıl boyunca lüks ayrıcalıklar vererek yöneticilerinin vergi ödemekten kaçınmasını sağlamakla suçlandı. Manhattan Bölge Savcılı ayrıca şirketin CFO'su Allen Weisselberg'i aldığı 1.7 milyon dolar değerindeki ikramiyeler için hiç vergi ödememekle suçladı.

Moscow Times | Finlandiya, yeni virüs vakalarının yüzde 40'ının Rusya'dan dönen futbol taraftarlarıyla bağlantılı olduğunu tespit etti

Finlandiya, ülkedeki yeni Koronavirüs vakalarından yüzde 40'ının Rusya'daki Euro 2020 maçlarına gidip ülkelerine dönenlerle bağlantılı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

İskandinav ülkesinde St. Petersburg'daki ilk maçın oynandığı tarihten kısa süre sonra günlük vaka sayıları 55'e kadar düşmüştü. 1 Temmuz itibariyle bu sayı 355'e yükseldi.

Finladiya Sağlık ve Refah Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Covid-19 vakalarındaki son zıplama yüksek oranda Rusya'dan dönen futbol taraftarları sebebiyle yaşandı" denildi.

Enstitüye göre 21-27 Temmuz arasındaki vakaların yüzde 40'tan fazlası, Euro 2020 maçları için St. Petersburg'a giden Finlerle bağlantılı.

Açıklanan rakamlara göre Rusya'ya giden 4 bin 500 Fin taraftarın 386'sının döüşte yaptırdığı test pozitif çıktı. Bu kişilerin Finlandiya'da da en az 50 kişiye hastalığı bulaştırdığı tespit edildi.

Al Jazeera | ABD’nin insan ticareti raporunda Türkiye, Rusya ve Çin de yer alıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı 2021 İnsan Ticareti (TIP) raporunu yayımladı. Raporda, Türkiye, “çocuk asker kullanımına karışan ülkeler” arasında yer aldı. Türkiye’yle ilgili Libya’da çocuk asker kullanıldığına atıfta bulunan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi “ İlk kez bir NATO üyesi çocuk askerleri önleme eylemi listesinde yer alıyor” dedi. ABD’nin raporunda insan ticareti ve zorla çalıştırma listelerinde Çin ve Rusya da yer alıyor.