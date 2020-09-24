Dünya basınında bugün | Fransız gazeteler, Charlie Hebdo’ya yönelik tehditlere karşı birleşti

T24 Dış Haberler

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin 3 Kasım’da gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimi için ‘Oy verin’ çağrısı yapan bir video çekmesi Britanya’da tepki çekti. ABD'yi ayağı kaldıran Breonna Taylor cinayetinin ardından açılan davada üç polis memurundan sadece birinin suçlu bulunmasının ardından birçok kentte halk sokağa indi. Fransa’da 100’den fazla medya mensubu, hiciv dergisi Charlie Hebdo’nun 2015’te uğradığı saldırının davası görülürken yayımladığı özel sayıdan sonra gelen ölüm tehditlerine karşı birleşti.

24 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya Maliye Bakanı sonbahar için bütçeyi rafa kaldırdı; Koronavirüs kurtarma planına odaklandı

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, sonbahar için belirlenen bütçeyi kenara koyarak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında alınan yeni önlemlerden sonra iş ve işletme kayıplarını önlemek için yeni tedbirler açıklayacak. Britanya, Koronavirüs salgınında ikinci dalgaya hazırlanırken Maliye Bakanı da kısa vadeli bir ekonomik krizi önlemek için harekete geçti. Bugün yapılacak açıklamada işletmele kredi sürelerinin uzatılması, çalışanlara destek paketi duyurulması bekleniyor.

The Times | Dük ve Düşes ‘sınırı aştı’

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin 3 Kasım’da gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimi için ‘Oy verin’ çağrısı yapan bir video çekmesi Britanya’da tepki çekti. Videoyu çeken Dük ve Düşes’in Buckingham Sarayı’ndaki ‘apolitik olma’ geleceğini bozduğu belirtildi. Kraliyet kaynakları, çekilen videonun Saray’da endişe yarattığını söyledi.

New York Times | Taylor davasında bir polis memuru suçlu bulundu, ikisi aklandı

ABD'yi ayağı kaldıran Breonna Taylor cinayetinin ardından açılan davada üç polis memurundan sadece birinin suçlu bulunmasının ardından birçok kentte halk sokağa indi. Taylor'ın öldürüldüğü Louisville kentindeki eylemlerde iki polis memuru vuruldu. Davada suçlu bulunan tek polis memuru da cinayetten değil, Taylor'ın apartmanında açtığı ateş duvarı delip yan binaya isabet ettiği için "dikkatsizce insan hayatını tehlikeye atmaktan" suçlu bulundu. Taylor'ın öldürüldüğü Louisville kentinin yanı sıra Atlanta, New York, Philadelphia ve Washington'da da eylemler düzenlendi. Louisville'deki protestolarda saat 9'da başlayan sokağa çıkma yasağına kısa süre kala silah sesleri duyuldu. Polis departmanından yapılan açıklamada iki polisin vurulduğu ancak hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.