Dünya basınında bugün | Fransız gazeteler, Charlie Hebdo’ya yönelik tehditlere karşı birleşti

T24 Dış Haberler
Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin 3 Kasım’da gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimi için ‘Oy verin’ çağrısı yapan bir video çekmesi Britanya’da tepki çekti. ABD'yi ayağı kaldıran Breonna Taylor cinayetinin ardından açılan davada üç polis memurundan sadece birinin suçlu bulunmasının ardından birçok kentte halk sokağa indi. Fransa’da 100’den fazla medya mensubu, hiciv dergisi Charlie Hebdo’nun 2015’te uğradığı saldırının davası görülürken yayımladığı özel sayıdan sonra gelen ölüm tehditlerine karşı birleşti.
24 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Britanya Maliye Bakanı sonbahar için bütçeyi rafa kaldırdı; Koronavirüs kurtarma planına odaklandı
Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, sonbahar için belirlenen bütçeyi kenara koyarak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında alınan yeni önlemlerden sonra iş ve işletme kayıplarını önlemek için yeni tedbirler açıklayacak. Britanya, Koronavirüs salgınında ikinci dalgaya hazırlanırken Maliye Bakanı da kısa vadeli bir ekonomik krizi önlemek için harekete geçti. Bugün yapılacak açıklamada işletmele kredi sürelerinin uzatılması, çalışanlara destek paketi duyurulması bekleniyor.
The Times | Dük ve Düşes ‘sınırı aştı’
Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin 3 Kasım’da gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimi için ‘Oy verin’ çağrısı yapan bir video çekmesi Britanya’da tepki çekti. Videoyu çeken Dük ve Düşes’in Buckingham Sarayı’ndaki ‘apolitik olma’ geleceğini bozduğu belirtildi. Kraliyet kaynakları, çekilen videonun Saray’da endişe yarattığını söyledi.
New York Times | Taylor davasında bir polis memuru suçlu bulundu, ikisi aklandı
ABD'yi ayağı kaldıran Breonna Taylor cinayetinin ardından açılan davada üç polis memurundan sadece birinin suçlu bulunmasının ardından birçok kentte halk sokağa indi. Taylor'ın öldürüldüğü Louisville kentindeki eylemlerde iki polis memuru vuruldu. Davada suçlu bulunan tek polis memuru da cinayetten değil, Taylor'ın apartmanında açtığı ateş duvarı delip yan binaya isabet ettiği için "dikkatsizce insan hayatını tehlikeye atmaktan" suçlu bulundu. Taylor'ın öldürüldüğü Louisville kentinin yanı sıra Atlanta, New York, Philadelphia ve Washington'da da eylemler düzenlendi. Louisville'deki protestolarda saat 9'da başlayan sokağa çıkma yasağına kısa süre kala silah sesleri duyuldu. Polis departmanından yapılan açıklamada iki polisin vurulduğu ancak hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.
The Washington Post | "Ruth gitti ve biz yas tutuyoruz"
Yüzlerce kişi geçen hafta hayatını kaybeden ABD Yüksek Mahkemesi'nin liberal yüzü ve kadınlara eşit haklar mücadelesinin en büyük destekçilerinden Yargıç Ruth Bader Ginsburg'e veda etmek için Yüksek Mahkeme'nin önünde toplandı. Ginsburg'un tabutu Yüksek Mahkemeye getirildi ve burada kısa bir tören yapıldı.
Moscow Times | Lukaşenko'nun yemini Belarus'ta yeni protestoları tetikledi
Belarus'ta 26 yıldır görevde olan Aleksandır Lukaşenko'nun gizli bir törenle kendini devlet başkanı yapan yemini etmesinin ardından halk sokağa indi. Polis, protestoculara çok sert karşılık verdi. Lukaşenko'nun 6.dönemine resmi olarak başladığının duyulmasıyla birlikte Başkent Minsk ve başka noktalarda binlerce kişi protestoların sembolü haline gelen kırmızı-beyaz bayraklarla yürüdü. Viasna İnsan Hakları Grubu'nun aktardığına göre Minsk'te protestocular ve çevik kuvvet sık sık karşı karşıya geldi. Başkentte 150'den fazla protestocunun gözaltına alındığı açıklandı. Tut.by tarafından paylaşılan videoda polisin protestoculara şiddet uyguladığı görülüyor. Bazı fotoğraflarda suratında kan olan insanlar görülüyor. Polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.
Le Monde | Fransız gazeteler Charlie Hebdo’ya yönelik tehditlere karşı birleşti: İfade özgürlüğünü savunuyoruz
Fransa’da 100’den fazla medya mensubu, hiciv dergisi Charlie Hebdo’nun 2015’te uğradığı saldırının davası görülürken yayımladığı özel sayıdan sonra gelen ölüm tehditlerine karşı birleşti. 2015’te Hz. Muhammed karikatürleri yayımlayan dergi saldırıya uğramış 12 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı karikatürlerin yer aldığı özel sayıdan sonra dergiye ölüm tehditleri gelmeye başladı. Fransız medyası, imza kampanyası başlatarak ifade özgürlüğünü savunmak ve Charlie Hebdo’ya destek olmak için harekete geçti.
Al Jazeera | Sürgün edilen Suudi muhalifler muhalefet partisi kurdu
Suudi Arabistan’dan sürgün edilen ve ABD, Britanya gibi ülkelere giden bir grup, Kral Selman bin Abdülaziz yönetimindeki ilk muhalefet partisini kurdu. Mutlak monarşiyle yönetilen Suudi Arabistan’da herhangi bir siyasi muhalefet partisine izin verilmiyor ancak Krallığın kuruluş yıl dönümünde muhalifler ‘Ulusal Meclis Partisi’ni kurdu. Partinin lideri Londra’da yaşayan insan hakları aktivisti Yahya Assiri oldu.