Dünya basınında bugün | Fransa basını Jean-Paul Belmondo’yu anıyor

The Washington Post | Taliban, direniş güçlerinin son kalesini ele geçirdi
Taliban, pazartesi günü Afganistan'da kontrolünde olmayan sonra vilayet Pençsir'i de ele geçirdi. Taliban sözcüsü, "direnişin son kalesi" olarak nitelendirilen vilayetin tamamen kontrolleri altında olduğunu söyledi. Ulusal Direniş Cephesi kaynakları, Sovyet işgali ve ilk Taliban yönetiminde kendini korumayı başaran dağlık vilayetin düştüğünü doğruladı.
The Moscow Times | Belarus, protesto lideri Kalesnikava'yı uzun süreli hapis cezasına çarptırdı
Belarus'ta mahkeme, ülkedeki muhalefet hareketinin önde gelen isimlerinden Maria Kalesnikava'yı 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Muhalefetin koordinasyon konseyinin lideri, geçen sene Belarus'ta meydana gelen dev protestoların üç kadın liderinden biriydi.
Kalesnikava, geçen eylül ayında tutuklandıktan sonra zorla sınıra götürülmüş, muhalif lider ülkeden çıkmamak için pasaportunu yırttıktan sonra cezaevine geri götürülmüştü.
Mahkeme, Kalesnikava'yı iktidarı ele geçirmek için plan yapmak ve ulusal güvenliğe zarar verecek çağrılar yapmaktan suçlu buldu.
Aynı davada konseyin bir diğer üyesi olan Maksim Znak da suçlu bulundu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko, kendisine karşı düzenlenen protestoların liderlerine yönelik ciddi bir baskı kampanyası başlatmıştı. Muhalefet hareketinden birçok isim ülkeyi terk etti.
Fransa basını hayatını kaybeden ünlü aktör Jean-Paul Belmondo’yu anıyor
Belmondo, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Le Figaro | As’ın as’ı: Jean Paul Belmondo 1933-2021
La Croix | Sevdiğimiz aktör
Liberation | Belmondo hayatı
La Depeche | Muhteşem Belmondo
Al Jazeera | Türkiye, Mısır ve Körfez rakipleri bağları yeniden hizalıyor
Türk ve Mısırlı diplomatlar, ilişkilerin normalleşmesi için ikinci tur siyasi görüşmelerini 7-8 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirecek. Analistler, Türkiye ve Mısır arasında görüşmelerin “Orta Doğu’da değişen dengeler” ışığında gerçekleştiğini vurguluyor.