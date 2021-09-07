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Dünya Basınında Bugün

Dünya basınında bugün | Fransa basını Jean-Paul Belmondo’yu anıyor

Farklı ülkelerin gazeteleri bugün ilk sayfalarına neleri taşıdı?

07 Eylül 2021 09:20

T24 Dış Haberler

Ünlü Fransız aktör Jean-Paul Belmondo 88 yaşında hayatını kaybetti. Fransız gazeteleri, manşetlerinde Belmondo'yu andı.

ABD'de de The Wire dizisinde oynadığı Omar Little rolüyle akıllara kazınan aktör Michael K. Williams, 54 yaşında hayatını kaybetti. 

Afganistan’da Taliban, direniş güçlerinin son kalesi haline gelen Pençsir vilayetinde kontrolü ele geçirdiklerini söyledi.

7 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson vergi artışı planına tepki gösterenlere “Sağlık sistemi krizde” diyecek

Britanya’da Başbakan Boris Johnson, sosyal hizmetler ve sağlık sektörünün ödeneklerinin artırılması için vergi artışını savunmak için “Sağlık sistemimiz krizde, kendi başına iyileşmesini bekleyemeyiz” diyecek. Johnson’ın çeşitli milletvekilleri ve kabine üyeleri tarafından eleştirilen ulusal güvenlik vergisi artışının gerekçesinin yeniden anlatılacağı belirtildi. Johnson hükûmeti, pandemide etkilenen Ulusal Sağlık Sistemi’ne üç yıl sürecek bir yeni ödenek planı üzerinde çalışıyor.

The Independent | Taliban: Penşir’de kontrolü ele geçirdik

Afganistan’da Taliban, direniş güçlerinin son kalesi haline gelen Pençsir vilayetinde kontrolü ele geçirdiklerini söyledi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Penşir vilayetinin kontrol altına alındığını ve savaşın tamamen sona erdiğini ifade etti. Penşir’deki direniş güçlerinin başında bölgedeki güçlerin başında 2001’de Taliban tarafından öldürülen ünlü Afgan lider Ahmet Şah Mesud’un oğlu Ahmet Mesud bulunuyor.

New York Times | Michael K. Williams, 1966-2021: Keskin karizmanın fizik bulmuş hali olan 'The Wire' yıldızı

The Wire dizisinde oynadığı Omar Little rolüyle akıllara kazınan aktör Michael K. Williams, 54 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü The Hollywood Reporter'a doğrulayan Williams'ın temsilcisi, "Büyük bir üzüntüyle ailesi Emmy adayı aktör Michael Kenneth Williams'ın hayatını kaybettiğini doğruluyor. Bu yas sürecinde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini talep ediyorlar" dedi. New York Polisi'nin aktardığına göre New York'taki evinde ölü bulunan Williams, Boardwark Empire dizisinde 2010 ile 2014 arasında Albert “Chalky” White karakterini de canlandırmıştı.

The Washington Post | Taliban, direniş güçlerinin son kalesini ele geçirdi

Taliban, pazartesi günü Afganistan'da kontrolünde olmayan sonra vilayet Pençsir'i de ele geçirdi. Taliban sözcüsü, "direnişin son kalesi" olarak nitelendirilen vilayetin tamamen kontrolleri altında olduğunu söyledi. Ulusal Direniş Cephesi kaynakları, Sovyet işgali ve ilk Taliban yönetiminde kendini korumayı başaran dağlık vilayetin düştüğünü doğruladı.

The Moscow Times | Belarus, protesto lideri Kalesnikava'yı uzun süreli hapis cezasına çarptırdı 

Belarus'ta mahkeme, ülkedeki muhalefet hareketinin önde gelen isimlerinden Maria Kalesnikava'yı 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Muhalefetin koordinasyon konseyinin lideri, geçen sene Belarus'ta meydana gelen dev protestoların üç kadın liderinden biriydi. 

Kalesnikava, geçen eylül ayında tutuklandıktan sonra zorla sınıra götürülmüş, muhalif lider ülkeden çıkmamak için pasaportunu yırttıktan sonra cezaevine geri götürülmüştü.

Mahkeme, Kalesnikava'yı iktidarı ele geçirmek için plan yapmak ve ulusal güvenliğe zarar verecek çağrılar yapmaktan suçlu buldu. 

Aynı davada konseyin bir diğer üyesi olan Maksim Znak da suçlu bulundu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko, kendisine karşı düzenlenen protestoların liderlerine yönelik ciddi bir baskı kampanyası başlatmıştı. Muhalefet hareketinden birçok isim ülkeyi terk etti.

Fransa basını hayatını kaybeden ünlü aktör Jean-Paul Belmondo’yu anıyor

Belmondo, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Le Figaro | As’ın as’ı: Jean Paul Belmondo 1933-2021
La Croix | Sevdiğimiz aktör
Liberation | Belmondo hayatı
La Depeche | Muhteşem Belmondo

Al Jazeera | Türkiye, Mısır ve Körfez rakipleri bağları yeniden hizalıyor

Türk ve Mısırlı diplomatlar, ilişkilerin normalleşmesi için ikinci tur siyasi görüşmelerini 7-8 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirecek. Analistler, Türkiye ve Mısır arasında görüşmelerin “Orta Doğu’da değişen dengeler” ışığında gerçekleştiğini vurguluyor.

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