Dünya basınında bugün | Fransa basını Jean-Paul Belmondo’yu anıyor

T24 Dış Haberler

Ünlü Fransız aktör Jean-Paul Belmondo 88 yaşında hayatını kaybetti. Fransız gazeteleri, manşetlerinde Belmondo'yu andı.

ABD'de de The Wire dizisinde oynadığı Omar Little rolüyle akıllara kazınan aktör Michael K. Williams, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Afganistan’da Taliban, direniş güçlerinin son kalesi haline gelen Pençsir vilayetinde kontrolü ele geçirdiklerini söyledi.

7 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson vergi artışı planına tepki gösterenlere “Sağlık sistemi krizde” diyecek

Britanya’da Başbakan Boris Johnson, sosyal hizmetler ve sağlık sektörünün ödeneklerinin artırılması için vergi artışını savunmak için “Sağlık sistemimiz krizde, kendi başına iyileşmesini bekleyemeyiz” diyecek. Johnson’ın çeşitli milletvekilleri ve kabine üyeleri tarafından eleştirilen ulusal güvenlik vergisi artışının gerekçesinin yeniden anlatılacağı belirtildi. Johnson hükûmeti, pandemide etkilenen Ulusal Sağlık Sistemi’ne üç yıl sürecek bir yeni ödenek planı üzerinde çalışıyor.

The Independent | Taliban: Penşir’de kontrolü ele geçirdik

Afganistan’da Taliban, direniş güçlerinin son kalesi haline gelen Pençsir vilayetinde kontrolü ele geçirdiklerini söyledi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Penşir vilayetinin kontrol altına alındığını ve savaşın tamamen sona erdiğini ifade etti. Penşir’deki direniş güçlerinin başında bölgedeki güçlerin başında 2001’de Taliban tarafından öldürülen ünlü Afgan lider Ahmet Şah Mesud’un oğlu Ahmet Mesud bulunuyor.

New York Times | Michael K. Williams, 1966-2021: Keskin karizmanın fizik bulmuş hali olan 'The Wire' yıldızı

The Wire dizisinde oynadığı Omar Little rolüyle akıllara kazınan aktör Michael K. Williams, 54 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü The Hollywood Reporter'a doğrulayan Williams'ın temsilcisi, "Büyük bir üzüntüyle ailesi Emmy adayı aktör Michael Kenneth Williams'ın hayatını kaybettiğini doğruluyor. Bu yas sürecinde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini talep ediyorlar" dedi. New York Polisi'nin aktardığına göre New York'taki evinde ölü bulunan Williams, Boardwark Empire dizisinde 2010 ile 2014 arasında Albert “Chalky” White karakterini de canlandırmıştı.