Dünya basınında bugün | "Erdoğan, Suriye’de hiç olmadığı kadar yalnız"

Fransa'dan Le Monde, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de artan gerilimin Türkiye'yi bölgede hiç olmadığı kadar yalnız bıraktığı görüşüne yer verdi. Britanya basınında ülkede görülen yeni Koronavirüs vakaları geniş yer tuttu. The Guardian, seyahat öyküsü olmadan Koronavirüs tespit edilen hastaların salgının ülkede kontrol dışına çıktığına dair endişeler yarattığını yazdı. The Independent'ın manşetinde ise Türkiye'nin sığınmacılar için Avrupa'ya giden sınır kapılarını açması yer aldı. ABD basının gündeminde Demokrat Parti ön seçimleri var. New York Times, ön sayfasında Türkiye'nin batı sınırlarındaki sığınmacıların durumuna dikkat çekti.

2 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Independent | Türkiye, Avrupa’ya sınır kapılarını açtı

The Independent gazetesinin ilk sayfası Türkiye’nin İdlib’de 34 askerin şehit olduğu saldırının ardından ülkedeki sığınmacılara Avrupa’ya giden sınır kapılarını açmasına yer verdi. Gazete, 100 binden fazla sığınmacının Yunanistan’a giden sınır kapısından geçmeye çalıştığını aktardı.

The Guardian | Britanya’da yeni Koronavirüs vakaları salgının kontrol dışında yayıldığı korkusunu yarattı

Britanya’nın Essex bölgesinde ikinci yurt dışına çıkmamış hastanada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) görüldü. Seyahat öyküsü bulunmayan bir hastada da Koronavirüs görülmesi salgının Britanya’da tespit edilmeyen bir şekilde yayıldığına ilişkin endişeler yarattı. Britanya’da vakalar artarken Sağlık Bakanı Matt Hancock durum ilerlerse bazı şehirlerin karantina altına alınabileceğini söyledi.

New York Times | Bir sınır açılırken diğeri kapanıyor

New York Times, ilk sayfasına Edirne'den Avrupa Birliği topraklarına gelmek üzere yola çıkan sığınmacıların fotoğrafını taşıdı. Fotoğrafın altında, "Türkiye sığınmacıların AB'ye geçmesine izin verdi, ancak daha sonra Yunanistan sığınmacı programını durdurma girişiminde bulundu" ifadeleri yer aldı.

The Washington Post | Biden momentum oluşturuyor

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Demokrat Parti South Carolina ön seçimlerinde sandıktan tulum çıkararak büyük bir avantaj elde etti. Biden, önemli zaferden sonra hız kesmedi ve birçok televizyon kanalına röportaj verdi. Demokrat Parti'den önde gelen isimler Biden'a desteğini sundu. The Washington Post, Biden'ın bu hafta sonu yaşanan gelişmelerle birlikte Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın yükselişini durdurduğu değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ön seçimlerin ilk turlarında çok başarılı sonuçlar alan ve ABD'nin eşcinsel olduğunu açıklayan ilk başkan aday adayı olan Pete Buttigieg, seçim kampanyasına son vereceğini duyurdu.

Le Monde | Erdoğan, Suriye’de hiç olmadığı kadar yalnız

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’de 34 Türk askerinin hayatını kaybetmesine neden olan ve bir Rus silahıyla gerçekleşen saldırının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bölgedeki müttefikleri arasında soğuk bir hava hâkim.

Al Arabiya | Koronavirüs Avustralya’da; kaynak tespit edilemedi

Avustralya’da bir kadın ve bir erkek doktorda yeni tip Koronavirüs tespit edildi. Yeni Güney Galler’de görülen yeni vakalar ülke içinde salgının gezdiğine dair ilk kanıt oldu. Doktorların virüsü kimden kaptığı henüz tespit edilemedi.