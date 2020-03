Dünya basınında bugün | Düşen THY uçağının ardındaki gerçekler ABD eliyle 11 yıl saklandı

The New York Times gazetesi 2009 yılında Türk Hava Yolları'na ait bir Boeing uçağın düşmesinin ardından kazaya ilişkin 'karartılmış' raporları ortaya çıkarırken The Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'da azil sürecinin nasıl ilerleyeceğinin bugün şekilleneceğini duyurdu. Britanya basını BBC'nin genel müdürünün istifası ve İşçi Partisi'nin lider adayı Jess Phillips'in açıklamalarına yer verdi. Fransa basının gündeminde ise genel greve yol açan tartışmalı emeklilik reformunun sonuçları yer aldı.

21 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

The New York Times | 2009'da kaza yapan Boeing uçağına ilişkin hatalar saklandı

2009'da Amsterdam Schiphol Havalimanı'na inerken yere çakılan Boeing 737-800 NG tipi Türk Hava Yolları (THY) uçağının, geçen yıl ölümlü kazalara neden olan Boeing 737 Max uçaklarına benzer sorunları olduğu ortaya çıktı. Uçağın, Hollandalı yetkililerin raporunda iddia edildiği gibi yalnızca pilot hatası nedeniyle düşmediği, kazada "riskli tasarım seçimlerinin ve hatalı güvenlik değerlendirmelerinin" de rolü olduğunu belirtildi. New York Times, araştırmayı yapan Hollanda Güvenlik Kurulu'nun Boeing ve ABD federal yetkililerinin baskısıyla raporunda üretici firmaya sorumluluk yüklemekten kaçındığını öne sürdü.

The Washington Post | Trump’ın azil soruşturması bugün şekillenecek: Avukatlardan ‘hızlı bir şekilde aklama’ çağrısı

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın hazırladığı tasarıya göre, Donald Trump'ın yargılanacağı Senato'daki duruşmalarda davacı ve savunma taraflarına tezlerini ortaya koymaları için 24'er saat söz hakkı verildi. Beyaz Saray’da yapılan bir toplantının ardından Trump’ın avukatları, başkanın hızlıca aklanması için her iki tarafa da 24'er saat süre verilmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı. McConnell'ın tasarısında Senatodaki yargı sürecine herhangi bir yeni tanığın çağrılmasının gerekli olmadığı maddesi de yer aldı.

The Wall Street Journal | Çin’de ortaya çıkan virüs yayılıyor

Çin’de yeni tanımlanan bir virüs ortaya çıktı ve insandan insana geçtiği tespit edili. Virüsün ortaya çıktığı tarihten bu yana çok sayıda insana bulaştığı ve 4 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi. Virüsün Çin’in Wuhan kentinde çok sayıda deniz canlısının satıldığı bir toptancı markette ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Son tespitlere göre virüs Güney Kore’de de görüldü.

The Guardian | BBC’nin yöneticisi istifa edeceğini duyurdu

BBC Genel Müdürü, Tony Hall istifa edeceğini duyurdu. 7 yıl yöneticilik yapan Hall, BBC’nin hükümetle görüşmelerde liderlik edecek, vatandaşların BBC için ödediği lisans payı ve kraliyet sözleşmesi yenilemelerini tamamlayacak birine ihtiyacı olduğunu söyledi. BBC için vatandaşların ödediği miktar Britanya Başbakanı Boris Johnson tarafından gündeme getirilmiş, hükümet lisans payı yerine Netflix gibi abonelik sistemine geçilmesini önermişti.

The Independent | İşçi Partisi liderliği adayı Phillips: İşçi Partisi sağa çalıştı

İşçi Partisi lider adayı Jess Phillips, partinin göç konusundaki tutumunu eleştirdi. Phillips, partinin göç konusunda sağcı isimleri ‘tatmin etmek için’ çalıştığını söyledi. Phillips, Britanya’da yıllardır bulunan göçmenlerin gözaltına alınması ve sınırdışı edilmesini öngören yasaların tümüyle gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Le Monde | Emeklilik reformunun kazanan ve kaybedenleri

Le Monde gazetesi, Fransa’da tartışmaya ve ülke çapında genel greve yol açan emeklilik reformunun kazanan ve kaybedenlerini araştırdı. Reforma göre ortalama emeklilik yaşı 1980 yıllarının seviyesine göre artacak. Emeklilik reformunun etkilerinin yaşa, mesleğe ve sosyokültürel duruma göre çok farklı olacağı fark edildi.

Al Arabiya | Trump, yakında ‘yüzyılın anlaşmasının’ geleceğini duyuracak

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zaman içinde ‘Yüzyılın Anlaşması’ adını verdiği Orta Doğu barış teklifini duyuracak. Beyaz Saray’dan bir yetkilinin aktardığına göre Trump, Orta Doğu’da barış için sunacağı planın zamanlamasını kendi ayarlayacak. ABD geçen yıl da ‘barış projesinin’ ekonomik boyutuna ilişkin bir plan sunmuştu. Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere Suriye, Lübnan Mısır gibi ülkelere 50 milyar dolarlık yatırım hedefi koymuştu.