Dünya basınında bugün | Dünyayı en çok kirleten ABD ve Çin arasında karbon emisyonlarını düşürme anlaşması imzalandı

T24 Dış Haberler

ABD basını, dünyada en yüksek karbon emisyonuna sahip olan ABD ve Çin arasında iklim kriziyle mücadele konusunda yapılan anlaşmaya yer verdi. Britanya'nın gündeminde siyasette yozlaşma tartışmaları yer alıyor. Bir milletvekilinin görevi yanında yaptığı işten toplam 6 milyon sterlin kazandığı ortaya çıktı. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı ulusa sesleniş konuşmasının aylar sonra gerçekleşecek seçime bir kampanya niteliği taşıdığı belirtildi.

11 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

New York Times | ABD ve Çin, iklim değişikliğini yenmek için beraber çalışma konusunda anlaştı

Dünyayı en çok kirleten iki ülke olan ABD ve Çin, emisyonları bu on yıl içinde azaltmak için bir anlaşma imzaladı. Çin ilk defa metan salınımını azaltmak için taahhütte bulundu. NYT, anlaşmanın detaylı olmadığını; örneğin Çin’in 2026’ya kadar kömür kullanımını azaltacağı belirtilse de, koyulan hedefin ne kadar azaltmak olduğunun belirtilmediğini vurguladı. Pekin-Washington hattında ilişkiler oldukça gerginken, tarafların iklim konusunda böyle bir anlaşmaya varması gözlemcileri şaşırttı.

The Washington Post | Enflasyon ekonomiyi zorlarken, Ekim’de fiyatlar geçen seneye kıyasla yüzde 6.2 arttı; bu 30 yıldır görülen en büyük yükseliş

ABD’de fiyatlar 2021 Ekim’de geçen yıla kıyasla yüzde 6.2 yükseldi. Gazete, bunun yaklaşık 30 yıldır görülen en büyük yükseliş olduğunu; yükselen enflasyonun Beyaz Saray ile Kongre’nin siyasi gündemini karıştırmaya başladığını ifade etti. Artışta enerji fiyatlarındaki yükseliş ve tedarik zincirindeki sorunların etkili olduğu belirtildi.

Moscow Times | Rusya, yeni S-550 füze sistemini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, "daha önce hiç gösterilmeyen" S-550 hava savunma sistemi geliştirmekte olduklarını duyurdu.

Moscow Times'ın aktardığına göre modelde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son dönemlerinde planlanan ve ABD ile yapılan bir anlaşma sonrası iptal edilen bir projenin temel alınacağı iddia ediliyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, emrin bizzat Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verildiğini söyledi.

The Guardian | Britanya’da ikinci işinden 6 milyon dolar kazanan milletvekili konuşuluyor

Britanya’da siyasette yozlaşma tartışmaları sürerken milletvekili Geoffrey Cox’un görevi sırasında yaptığı ikinci işinden 6 milyon sterlin kazandığı ortaya çıktı. Cox’un diğer işini yapmak için son 12 parlamento oylamasına katılmadığı da tespit edildi. Britanya Başbakanı Boris Johnson, Cox’u açık bir şekilde savunmasa da ülkede yolsuzluk olmadığına ilişkin açıklamalar yaptı.

The Independent | Başbakan Johnson’dan çağrı: İklim krizinin etkilerinden kurtulmak için öncülük edin

İskoçya’nın Glasgow kentinde COP26 iklim zirvesinde Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın zirveden krize karşı anlamlı bir sonuç çıkmasını sağlaması yönünde baskılar sürüyor. Johnson, zirvede dünya liderlerine çağrıda bulunarak küresel ısınmayı 1.5 derecede tutmak konusunda bir anlaşmaya varmaya çağırdı.

Le Monde | Macron seçim kampanyasının rotasını oluşturdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlığı seçimine aylar kala düzenlediği ulusa sesleniş konuşmasında Covid salgınında son duruma değinse de muhtemel adaylığının yol haritasını da çizdi. Avrupa’nın savunucusu olarak rolünün altını çizen Macron, hukuk, nükleer enerji, çalışma koşulları başlıkları üzerine konuştu.