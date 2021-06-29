Dünya basınında bugün | Delhi'deki tüm hastanelerde oksijen tankları bitiyor 

Washington'da bir federal yargıç, Facebook'a yönelik iki anti-tröst davasını reddetti. Britanya’da Matt Hancock’un istifasıyla göreve gelen yeni Sağlık Bakanı Sajid Javid, belirlenen 19 Temmuz tarihinde İngiltere’de kısıtlamaların tamamen kalkacağını duyururken “Covid’le yaşamayı öğrenmek zorundayız” dedi. Hindistan'ın sağlık sistemi ülkedeki Koronavirüs salgınının ikinci dalgası karşısında çatırdarken New York Times hastanelerdeki oksijen kıtlığı nedeniyle son iki ayda en az 600 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

29 Haziran 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İngiltere’de öğrenciler için temas sonrası izolasyon süreci sonlanacak

İngiltere’de eylül ayında yeniden başlayacak okul döneminde, Covid-19 temaslısı çocukların zorunlu izolasyon sürecinin sonlanması bekleniyor. Okulların tamamen açıldığı mart ayından bu yana çok sayıda çocuk Covid-19’a yakalanmak, temaslı olmak ve okulun kapanması gibi sebeplerden dolayı derslerden uzak kaldı. Britanya, yeni Sağlık Bakanı Sajid Javid’in “çoğu kısıtlamanın tamamen kalkacağını” duyurduğu 19 Temmuz’u bekliyor.

The Independent | Yeni Sağlık Bakanı, 19 Temmuz’dan sonra kısıtlamaların sürmesine gerek görmüyor

Britanya’da Matt Hancock’un istifasıyla göreve gelen yeni Sağlık Bakanı Sajid Javid, belirlenen 19 Temmuz tarihinde İngiltere’de kısıtlamaların tamamen kalkacağını duyururken “Covid’le yaşamayı öğrenmek zorundayız” dedi. Javid, 19 Temmuz’un “bir dönemin sonu” olmanın dışında “Britanya için yeni bir yolculuğun başlangıcı” olduğunu söyledi

The New York Times | Delhi'deki tüm hastanelerde oksijen tankları bitiyor

Hindistan'ın sağlık sistemi ülkedeki Koronavirüs salgınının ikinci dalgası karşısında çatırdarken New York Times hastanelerdeki oksijen kıtlığı nedeniyle son iki ayda en az 600 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Gazete Hindistan'ın dünyanın en büyük sıkıştırılmış oksijen üreticilerinden biri olduğuna dikkat çekerken, hükümetin bunların dağıtımında çok geç kaldığını ifade etti.

The Washington Post | Facebook için zafer, ABD'de iki dava reddedildi

Washington'da bir federal yargıç, Facebook'a yönelik iki anti-tröst davasını reddetti. The Washington Post, kararı "Facebook'un denetleme kurumlarına karşı kazandığı büyük bir zafer" olarak nitelendirdi.

Moscow Times | Çekya, Rusya'dan 2014 cephanelik patlaması için ödeme yapmasını istedi

Çekya, 2014'te bir cephaneliğinde gelen patlamanın verdiği hasarlar nedeniyle Rusya'dan tazminat talep etti.

Çekya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Martin Smolek'in tazminat talebi belgesini Rusya'nın Prag Büyükelçisi Aleksandır Zmeyevski'ye ilettiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya'dan istenen miktar hakkında bir ifade yer almadı. Haber sitesi echo24.cz miktarın 650 milyon Çek Korunası, yani 25.5 milyon Euro olduğunu iddia etti.

Prag-Moskova hattında ilişkiler Çekya 2014'te ülkenin doğusundaki Vrbětice köyündeki cephanelikte meydana gelen patlamadan Rus askeri istihbaratını sorumlu tuttuktan sonra gerilmişti. Patlamada 50 ton cephane yok oldu ve 2 çalışan hayatını kaybetti.

Nisan ayında Prag patlamayla ilgili olarak 18 Rus diplomatı sınır dışı etti. Moskova da karşılı olarak 20 Çek diplomatı ülkelerine yolladı.

Moskova geçen aylarda Çekya'yı "dost olmayan ülkeler" listesine ekledi ve Rusya'daki diplomatik misyonlarında çalıştırabileceği Rus vatandaş sayısına kota koydu.

Le Monde | Fransa’da bölgesel seçim: Macron ve Le Pen’in partileri için ağır yenilgi; seçimde çok düşük katılım oranı

Fransa’da iki hafta süren bölgesel seçimler sona erdi. Sağ parti Cumhuriyetçiler, 7 bölge ve 64 departmanda kazanarak bölgesel seçimi zaferle bitiren parti oldu. Sol parti PS, daha önce aldığı bölgeleri elinde tuttu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi LRM ise iktidardaki bir parti olarak “başarısız” olarak değerlendiren bir sonuç elde etti. Aşırı sağcı lider Marine le Pen’in partisi RN de beklentilerin çok altında bir sonuç elde etti ve 2015’te kazanılan yerleri bir çoğunu da kaybetti.

Al Jazeera | İsyancılar Tigray’in başkentini ele geçirdi; hükûmet ateşkes ilan etti

Etiyopya'da çatışmaların sürdüğü Tigray’de bulunan isyancı güçler bölgenin başkenti Mekelle’yi ele geçirirken Etiyopya hükûmeti tek taraflı ateşkes ilan etti. Tigray Halkın Kurtuluş Cephesi (TPLF) sözcüsü, Mekelle’de kontrolü ele geçirdiklerini açıkladı. Etiyopya’da federal hükûmete bağlı Tigray yönetimi, “acil ve tek taraflı” ateşkes ilan etti. Yönetim, Mekelle’yi terk etti.