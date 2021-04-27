Dünya basınında bugün | Daniel Kaluuya Oscar’da tarih yazdı

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın geçen yıl yeni tip Koronavirüs salgını karşısında “Cesetlerin dağ olmasını” yeni bir tam kapanmaya tercih ettiğini söylediği iddia edildi. Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah” filmindeki rolüyle Oscar töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü aldı. Kaluuya, bu ödülü alan ilk siyah İngiliz aktör oldu. Beyaz Saray, ABD'nin diğer ülkelere yardım için 60 milyon doz AstraZeneca Koronavirüs aşısı göndereceğini açıkladı. Rus savcılar tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin bölgesel ofislerinin kapatılması emri verdi.

27 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Boris Johnson “Bırakın cesetler dağ olsun” dediği iddiasıyla karşı karşıya

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın geçen yıl yeni tip Koronavirüs salgını karşısında “Cesetlerin dağ olmasını” yeni bir tam kapanmaya tercih ettiğini söylediği iddia edildi. Johnson’ın bu sözleri söylediği iddiası Muhafazakâr Parti içi kaynaklar tarafından ortaya atıldı. Johnson iddiaları reddederken Britanya’da salgın sırasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının kurduğu Covid-19 Bereaved Families for Justice grubu tepki gösterdi.

The Independent | Daniel Kaluuya Oscar’da tarih yazdı

Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah” filmindeki rolüyle Oscar töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü aldı. Kaluuya, bu ödülü alan ilk siyah İngiliz aktör oldu.

New York Times | ABD nüfus büyümesi tarihteki en yavaş ikinci hızında; siyasi harita değişecek

ABD'nin nüfusu son on yılda 1790'lardan bu yana en yavaş hızında büyüdü. Buna gerekçe olarak ülkeye göçün azalması ve doğum oranlarının düşmesi gösterildi. Nüfusun değişmesiyle eyaletlerin yasama organı Kongre'deki temsiliyeti de değişecek. Güney eyaletlerinde nüfus artışı devam ederken, kuzeydoğu ve orta batı eyaletlerinde düşüş devam etti. Eyaletlerin bu doğrultuda Kongre'deki koltuk sayısı arttı veya azaldı.

The Washington Post | ABD yurtdışına 60 milyon doz aşı gönderecek

Beyaz Saray, ABD'nin diğer ülkelere yardım için 60 milyon doz AstraZeneca Koronavirüs aşısı göndereceğini açıkladı. Washington Post, Biden'ın kendisine küresel nüfusun aşılanmasına yardımcı olması için yapılan baskılar sırasında bu kararı aldığına dikkat çekti. Henüz ABD'de kullanımı için İlaç ve Gıda İdaresi'nden onay alamayan AstraZeneca aşısı, federal güvenlik incelemelerini geçtikten sonra ihtiyacı olan ülkelere dağıtılacak.

Moscow Times | Rusya, Navalni'nin gurubuna aktivitelerini durdurma emri verdi

Rus savcılar tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin bölgesel ofislerinin kapatılması emri verdi. Navalni'nin ekibi, alınan kararın muhalif liderin siyasi hareketinin kapatılması anlamına geleceğini söyledi.

Moskova'da bir mahkeme, Navalni'nin Anti-Yozlaşma Örgütü'nü(FBK) "radikal" grup ilan etmek üzere ilgili süreci başlattı. Savcılar, grubun Terörle Mücadele Komitesi'nin listesine eklenmesini talep etti.

FBK'nin direktörü Ivan Zıdanov, "Navalni'nin ofislerinin ve FBK'nin faaliyetleri an itibariyle durduruldu" dedi.

Navalni'nin Moskova ofisi, "Normal şekilde çalışamayacaklarını" söyledi.

Rusya'nın birçok noktasında geçen hafta Navalni yanlısı büyük protestolar düzenlenmişti.

Le Monde | Macron, Fransa’da sağın baskısı karşısında

Fransa’da geçen hafta bir polis memurunun bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle sağ ve aşırı sağ gruplar hükûmetin “radikalleşme ve göçmen konularında yeterince adım atmadığı” yönünde tepki gösterdi. Hükûmetin politikalarını ‘gevşek’ olmakla suçlayan sağ gruplar, göç konusunda tartışmayı yeniden açmayı istiyor. Hükûmetin bu hafta bakanlar kuruluna terörizm üzerine yeni bir yasa tasarısı sunması bekleniyor.

Al Jazeera | Suudi Arabistan Kralı, Katar Emiri’ne davet yolladı

Suudi Arabistan Kralı Selman’ın Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye bir davet yolladığı belirtildi. Davetin, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir iyileşme sinyali olduğu yorumlandı. Riyad ve müttefikleri 2017 yıllında İran’la çok yakın olduğunu iddia edere Katar’la bağları koparmıştı. İlişkileri koparan ülkeler ocak ayında Katar’la ilişkileri yeniden başlatmak üzere anlaşmıştı.