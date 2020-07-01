Dünya basınında bugün | "Daha çok bölgesel tecrit kapıda"

Britanya’da Kent, Londra, Güney Galler ve İskoçya’nın bazı bölümlerinin hâlâ artan yeni tip Koronavirüs vakalarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. ABD'li yetkililer, Rusya ordusu tarafından yönetilen bir banka hesabından Taliban'a yüksek miktarda para gönderildiğini tespit etti. Öte yandan ABD'de vaka sayılarının artış göstermesi, bazı eyaletlerde normalleşme sürecini sekteye uğrattı. Rus kozmonot, anayasa referandumları için oyunu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullandı. Avrupa Birliği’nin koşullu fonlamasına Filistinli sivil toplum örgütleri tepki gösterdi.

1 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Uzmanlar uyardı: Daha çok bölgesel tecrit kapıda

Britanya’da Kent, Londra, Güney Galler ve İskoçya’nın bazı bölümlerinin hâlâ artan yeni tip Koronavirüs vakalarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Uzmanlar, bu bölgelerde de Leicester’de olduğu gibi tecrit önlemlerine dönüş uygulanabileceğini söyledi. Öte yandan bu hafta sonu Britanya’da Başbakan Boris Johnson’ın deyimiyle “bağımsızlık günü” yaşanacak var barlar ve restoranlar açılacak. Hafifleyecek önlemlerin vakaları daha da arttırması endişe uyandırıyor.

The Independent | Britanya’da sağlık sisteminin “en büyük skandalı” hakkında cezai soruşturma başlatıldı

Britanya’da Ulusal Sağlık Sistemi tarihinin en büyük skandalı olarak adlandırılan hastanelerde anne bebek ölümlerine ilişkin cezai soruşturma başlatıldı. Yetkililer Ulusal Sağlık Sistemi’ne bağlı iki hastanede anne ve bebek ölümlerinin yaşandığı yaklaşık 1200 vakaya ilişkin yetersiz hizmet incelemesi başlattı.

New York Times | Para transferleri, Rus entrikasına inancı arttırdı

ABD'li yetkililer, Rusya ordusu tarafından yönetilen bir banka hesabından Taliban'a yüksek miktarda para gönderildiğini tespit etti. New York Times'ın haberine göre bu gelişme, Rusya'nın, Afganistan'da ABD'li askerleri öldürmeleri için Taliban militanlarına ödül parası verdiği tezini güçlendirdi.

The Washington Post | Sınırlamalar geri dönerken, Fauci alarmı çaldı

Yeni tip Koronavirüs vaka sayısının aniden tekrar yükselmesi ile sarsılan birçok ABD eyaleti normalleşme sürecini yavaşlattı. Birçok eyalette 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarından önce barlara, havuzlara ve kalabalık toplanmalara kısıtlamalar getirildi. ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı ve Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, bazı bölgelerde pandeminin kontrolden çıktığını ve yakında ABD'nin günde 100 bin vaka tespit edecek noktaya gelebileceğini ifade etti.

The Moscow Times | Rus kozmonot, Putin'in anayasa reformlarına Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan oy verdi

Bir görev için uzayda bulunan 51 taşındaki Rus kozmonot Anatoli İvanişin, Rusya'daki anayasa referandumu için oyunu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullandı. Kozmonotun oyunu internet üzerinden verdiği belirtildi.

Le Monde | Hükûmet, belediyeler; hangisi yeşile dönüyor?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim için vatandaşlık konseyinin kendisine sunduğu 150 ekolojik adım önerisini ele alma konusunda istekliliğini belirtti. Macron, alınacak bazı yeni adımlarda referanduma gidilebileceğini belirtirken yeşil hareketin belediye seçimlerindeki büyük şehirler başarısının Macron’un adımlarında etkili olduğu düşünülüyor.

Al Jazeera | AB’nin koşullu fonlamasına Filistinli sivil toplum örgütlerinden tepki

Filistinli sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği’nin koşullu fonlama planını reddetmek üzere bir ulusal kampanya başlattı. Avrupa Birliği’nin Hamas gibi en az 7 Filistinli siyasi partiyi ‘terörist grup’ olarak adlandırması ve sivil toplum kuruluşlarına bu partilere bağlı kişilerle çalışmama koşulu koyması üzerine sivil toplum, bu koşulun Filistin’in İsrail işgaline karşı çalışmalarını kriminalize ettiğini söyledi.