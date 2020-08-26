Dünya basınında bugün | "Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'de başkanlık gücüyle siyasetin karışımı gösterimde"

T24 Dış Haberler

ABD basınının gündeminde dün akşam ikinci günü gerçekleşen Cumhuriyetçi Ulusal Kongre yer aldı. Konuşmacılar arasında ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melania Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence gibi isimlerin bulunduğu etkinlik, Trump'ın Beyaz Saray'ın olanaklarıyla yeniden seçim öncesi Kongre'yi tasarladığı yönünde eleştiriler aldı. Görevdeki Dışişleri Bakanı'nın konuşma yapması, Trump'ın bir vatandaş için af çıkarması, First Lady ile birlikte Beyaz Saray'da konuşma yapmaları vurgulandı. Britanya ve Fransa basınında ise gündem Covid-19 salgınında hükûmetlerin aldığı yeni önlemler oldu.

26 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Trump, Beyaz Saray olanaklarıyla ilgi arttırma arayışında

Cumhuriyetçi Ulusal Kongre’nin ikinci gecesi dün gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump’ın Beyaz Saray’dan konuşmalarının yayımlandığı gecede bir önceki akşamın Demokrat Parti’yi hedef alan konuşmalarının yerini ABD Başkanı’nın öne çıkarıldığı açıklamalar aldı. New York Times gazetesi, Trump’ın oğlu ve oğlunun kız arkadaşının da konuşma yaptığı etkinlikle ilgili olarak “166 yıllık siyasi parti toplanmasını hanedan atmosferine çevirmek” ifadeleriyle niteledi. Trump’ın Kongre konuşmaları için Beyaz Saray’ı tercih etmesinin başta Cumhuriyetçi Parti içinde de soru işaretleri doğurduğu hatırlatıldı.

The Washington Post | Başkanlık gücüyle siyasetin karışımı gösterimde

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’dan yaptığı Cumhuriyetçi Ulusal Kongre konuşmasında Nevada’da banka soygunuyla yargılanan bir adamın affını duyurdu. Trump’ın yeniden seçim öncesi yapılan etkinlikte başkan olarak yetkisini kullanarak gerçekleştirdiği bir adımı kullanması dikkati çekti.

The Wall Street Journal | First Lady ve Dışişleri Bakanı, yeniden seçim öncesi kongrede konuşarak geleneği bozdu

Cumhuriyetçi Ulusal Kongre’de dün ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump da bir konuşma gerçekleştirdi. Melania Trump, Kongre’de yeni tip Koronavirüs salgınından doğrudan bahseden ilk isim olurken eşini 2016’da seçen vatandaşlara teşekkür etti. Aynı akşam Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail’den çektiği bir video ile Kongre’de konuşma yaptı. Görevdeki bir diplomat olarak yeniden seçim etkinliğinde konuşma yapması dikkati çekti.

The Guardian | Başbakan, okullarda maske zorunluluğuna ilişkin geri adım atmak zorunda kaldı

Britanya’da okula dönüş öncesi öğrencilerin okul içinde maske takıp takmaması tartışma konusu oldu. Hükûmetin ilk olarak okulda maske takılmasına izin vermeyen kararı, vakaların artması, öğretmen ve öğrencilerin endişeleriyle birlikte değiştirildi. Karantina bölgelerindeki okullarda maske zorunlu tutulurken diğer bölgelerde de öğretmenlerin kararına bırakılması gündeme geldi.

Le Monde | Huzurevlerinde Covid-19 endişesi artıyor

Normalleşme süreciyle birlikte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının arttığı Fransa’da 1 Mart’tan bu yana 10 bin 500 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği huzurevlerine ilişkin endişe artıyor. Yetkililer, huzurevlerinde ‘Covid’ odalarının yeniden çalışması, kişisel koruyucu ekipman eksikliklerinin geç olmadan tamamlanması için çağrı yaptı.

Moscow Times | Kremlin: Navalni’nin ‘zehirlenme’ şüphesini soruşturmaya gerek yok

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, muhalif lider Alexei Navalni'nin zehirlendiğine dair bir kanıt bulunmadığını ve bu sebeple soruşturma yürütmeye gerek olmadığını söyledi. Navalni'yi Berlin'de tedavi eden doktorlar, muhalif liderin zehirlendiğine dair bulgular olduğunu açıklamıştı. Dmitri Peskov, suçlamaların yanlış olduğunu ve ciddiye alınmaması gerektiğini söyledi. Navalni'nin tedavi gördüğü Almanya'daki Charite Hastanesi doktorları, Navalni'nin zehirlenmiş olabileceğine dair bulgular olduğunu söylemişti. Peskov, bu açıklamaları ise "neden bu fikre hızlıca vardıklarını" sorgulayarak eleştirdi.

Al Jazeera | İsrail delegasyonu, Trump’ın danışmanlarıyla Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin geçen haftalarda ilişkileri normalleştirmek için yaptığı anlaşmanın ardından İsrail’in BAE’ye ilk ziyareti ABD’li yetkililerle gerçekleşecek. İsrail ve ABD’li heyet gelecek hafta pazartesi yola çıkacak. Görüşme 3 tarafın bir araya geldiği ilk toplantı olacak.