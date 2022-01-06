Dünya basınında bugün | "Cumhuriyetçi Parti, Trump'ın yalanlarının partisi haline geldi"

T24 Dış Haberler

6 Ocak 2021'de ABD Kongresi’nde Joe Biden’ın başkanlığını resmileştirecek süreç yürütülürken Trump’ın destekçileri Kapitol Binası’na saldırmasının üzerinden bir yıl geçti. Britanya’da Covid vakalarının rekor kırmasından sağlık çalışanları da etkiledi. Çok sayıda sağlık çalışanı hastalanarak işten uzak kalırken kalp ve kanser tedavisi gibi acil operasyonların ertelenmek zorunda kaldığı belirtildi. Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Covid’e karşı aşı olmayanlara ilişkin “Onları rahatsız etmeye devam edeceğiz” sözlerinin etkisi sürüyor.

6 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Köle taciri Edward Colston’un heykelini deviren dört aktivist suçsuz bulundu

Irkçılık karşıtı aktivistler, dün akşam mahkemede 2020’de köle taciri Edward Colston’un heykelini yıkmakla yargılandıkları davada suçsuz bulundu. 22-33 yaş arasındaki dört aktivist, 2020’de ırkçılık karşıtı Black Lives Matter protestoları sırasıda Edward Colston’un heykelini yıkarak nehre atmıştı. Dokuz gün süren davanın kapanış ifadelerinde savunma tarafı jüriyi “tarihin doğru yerinde durmaya” çağırdı. Üç saatten kısa süren değerlendirmenin sonunda jüri, dört kişinin de suçsuz olduğuna karar verdi.

The Independent | Sağlık çalışanlarında Covid krizinden acil operasyonlar etkilendi

Britanya’da Covid vakalarının rekor kırmasından sağlık çalışanları da etkiledi. Çok sayıda sağlık çalışanı hastalanarak işten uzak kalırken kalp ve kanser tedavisi gibi acil operasyonların ertelenmek zorunda kaldığı belirtildi. İngiltere’de 20’den fazla hastanede doktor ve hemşirelerin tam kapasite çalışamaması nedeniyle ‘kritik durum’ ilan edildi.

New York Times | Aşı kuralları nedeniyle Novak Djokovic'in Avustralya'ya girmesi engellendi

Koronavirüs'e karşı aşılanmayan erkekler dünya sıralamasının bir numarası tenisçi Novak Djokovic'in yılın ilk 'grand slam'inde mücadele etmek üzere Avustralya'ya girmesine izin verilmedi. Sırp raket, Dubai'den Avustralya'ya uçtuktan sonra 10 saat boyunca Melbourne'da havalimanında tutuldu. Djokovic'e burada aşıyı tıbbi gerekçelerle olamadığına dair kanıt sunması istendi. Sırp raket, direkt olarak ülkeden ayrılmadı ve ekibi karara itiraz etti.

The Washington Post | Cumhuriyetçi Parti, 6 Ocak'tan sonra nasıl Trump'ın seçim yalanının partisi haline geldi?

6 Ocak 2021'de ABD Kongresi’nde Joe Biden’ın başkanlığını resmileştirecek süreç yürütülürken Trump’ın destekçileri Kapitol Binası’na saldırmasının üzerinden bir yıl geçti. The Washington Post, Cumhuriyetçi Parti'de Trump'ın ne kadar etkili olduğuna dair bir haber hazırladı. Gazete, partinin büyük bir bölümünün Trump'ın 2020 seçimlerinin Demokratlar tarafından çalındığı iddialarını desteklediğini ifade etti. WaPo'nun derlemesine göre 30 eyalette 69 vali adayı, 55 senatör adayı, 13 başsavcı adayı Trump'ın seçimlerin çalındığına dair iddialarını destekliyor.