Dünya basınında bugün | "Çin'in kapanması, tedarik zinciri üzerindeki baskıyı artırdı"

T24 Dış Haberler

Britanya'da Başbakan Boris Johnson, "kendini kurtarmak için BBC'ye saldırmakla" suçlanıyor. Avustralya'da federal mahkeme, erkekler tekli tenis bir numarası Novak Djokovic'in vize iptalinin incelenmesi talebini reddetti. Sırp tenis yıldızı, Covid aşısı belgesi sunmayan, muafiyeti kabul edilmediği Avustralya'dan sınır dışı edildi. Küresel üretimin neredeyse üçte birine ev sahipliği yapan Çin'in Omicron varyantının yayılmasını kontrol altına almak için yürürlüğe soktuğu önlemlerin ardından şirketler, yeni bir tedarik zinciri kesintisine hazırlanıyor.

17 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan kendini kurtarmak için BBC'ye saldırmakla suçlanıyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, kapanma döneminde Downing Sokağı'nın düzenlediği partiye katıldığı için muhalefetin ve kendi partisinden de çok sayıda ismin tepkisini çekerken, Johnson'a yakın isimlerden Kültür Bakanı Nadine Dorries, 2027 yılında BBC ödeneklerinin kaldırılacağını ve yayın kuruluşunun finansmanının iki yıl süreyle durdurulacağını açıkladı. Alınan kararın BBC'nin küçülmeye gitmeye gitmesi anlamına gelebileceği belirtilirken Muhafazakâr Parti içinde uygun bulunabileceği belirtildi.

The Independent | Djokovic, Avustralya'dan sınır dışı edildi

Avustralya'da federal mahkeme, erkekler tekli tenis bir numarası Novak Djokovic'in vize iptalinin incelenmesi talebini reddetti. Sırp tenis yıldızı, Covid aşısı belgesi sunmayan, muafiyeti kabul edilmediği Avustralya'dan sınır dışı edildi. Daha önce çok sayıda şampiyonluk elde ettiği Avustralya Açık'a katılamayan Djokovic, karar nedeniyle "büyük hayal kırıklığı" yaşadığını söyledi.

New York Times | Çin'in kapanması, tedarik zinciri üzerindeki baskıyı artırdı

Küresel üretimin neredeyse üçte birine ev sahipliği yapan Çin'in Omicron varyantının yayılmasını kontrol altına almak için yürürlüğe soktuğu önlemlerin ardından şirketler, yeni bir tedarik zinciri kesintisine hazırlanıyor. Çin'de şimdiden 10 milyonlarca insan, önlemler nedeniyle evinden çıkamamaya başladı.

Kathimerini | Yunanistan hükümeti için ana endişe enflasyon, Covid değil

Kathimerini, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve danışmanlarının Omicron salgınının ilk başta korktuklarından daha kontrol edilebilir olduğuna inandıklarını belirtti. Gazete, hükümetin ana endişesinin enflasyon olduğunu belirtti. Yunanistan'da geçen ay yıllık enflasyonun yüzde 5.1 olduğu açıklandı. Bu, ülkede 1997'den bu yana görülen en yüksek oran.

Moscow Times | Ukrayna: Elimizde siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna dair kanıt var

Ukrayna, geçen hafta uğradığı büyük siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna dair ellerinde kanıt bulunduğunu iddia etti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim Kırım'ın ilhak edildiği 2014 yılından bu yana en yüksek seviyede. Rusya, doğu sınırında asker yığınağı yaparken Kiev ve Batı ülkeleri, Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etme hazırlığında olduğunu iddia ediyor. Bazı analistler, bu siber saldırının Rusya'nın işgal planının öncülü olabileceğini öne sürdü.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı, "Bütün kanıtlar, siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu gösteriyor. Moskova, bir hibrit savaş yürütmeye devam ediyor" dedi.

Bakanlık, Ukraynalıların panik yapmaması gerektiğini; kişisel bilgilerinin çalınmadığını belirtti.

Kremlin, siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğu iddialarını reddetti ve buna dair bir kanıt olmadığını belirtti. CNN'e konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Ukraynalılar ülkelerindeki kötü hava durumundan bile Rusya'nın sorumlu olduğunu düşünüyorlar" dedi.

Le Monde | Covid-19; Fransa'da umut verici sinyaller

Koronavirüs'ün Omicron varyantı nedeniyle yüklü bir beşinci dalga yaşanan Fransa'da hastane verilerindeki artış durulmaya başlıyor. Vaka sayısı hâlâ rekor seviyelerde yüksek olsa da hastanelerin yoğun bakım servislerinin eski dalgalarda olduğu kadar ağır bir yük altına girmediği belirtildi. Fransa'da yeni dalgadan ekonomik anlamda çeşitli sektörler de etkilendi. En çok etkilenen işletmelerin restoranlar olduğu belirtildi.

Al Jazeera | Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davası için pazarlık yolunda

Eski İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk davasıyla ilgili bir pazarlık sürecine girdiği belirtildi. AP'ye konuşan kaynakların bu hafta varılabileceğini söylediği anlaşma, eski Başbakan Netanyahu'yu yargılama sürecinden kurtarsa da siyaset sahnesinden tamamen uzaklaştırabilir. Netanyahu'nun anlaşmaya varma ihtimalini eleştirenler, kararın hukukun üstünlüğünü yok sayacağını savunuyor.