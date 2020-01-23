Dünya basınında bugün | Çin’de başlayan salgın dünya çapında kriz yarattı

T24 Dış haberler

Dünya Çin'de tespit edilen Corona virüs vakalarına odaklanmış durumda. The Guardian salgının dünya çapında kriz yarattığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos’un telefonunun Suudi Veliaht Prens tarafından hacklenmesine ilişkin soruşturma talebinde bulundu. ABD'de Başkan Donald Trump'a açılan azil soruşturmasının yargı ayağı devam ediyor.

23 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Guardian | Çin’de başlayan salgın dünya çapında kriz yarattı

Dünya Sağlık Örgütü, Çin’de ortaya çıkan ölümcül virüse ilişkin dün acil kodlu bir toplantı düzenledi. İlk kez Çin’de daha sonra 5 ülkede daha tespit edilen Corona virüs vakalarında ölü sayısı 17’ye çıkarken an itibariyle 540 kişinin etkilendiği görüldü. Solunum sıkıntılarıyla kendini gösteren hastalık tedavisinin bulunmaması nedeniyle dünya çapında korkuya neden oluyor. Dünya Sağlık Örgüt

Genel Direktörü Tedros Adhannom Gyebreyesus, “Bu gelişen ve karışık bir durum” diyerek örgütün bugün bir toplantı daha yapacağını söyledi. Hastalığın ortaya çıktığı Wuhan kenti karantinaya alındı.

The Independent | Birleşmiş Milletler’den Bezos’un telefonunun Suudi Veliaht Prens tarafından hacklenmesine ilişkin soruşturma talebi

Birleşmiş Milletler, Amazon ve Washington Post’un sahibi Jeff Bezos’un cep telefonundaki bilgilerin Suudi Arabistan Veliaht Prensi ctarafından çalındığı haberlerinin ardından ABD’ye derhal olayın soruşturulması çağrısı yapıldı.Birleşmiş Milletler özel raportörleri Agnes Callamard ve David Kaye, 2018 yılında Bezos’a yönelik siber saldırıda Suudi Veliaht Prensi’nin olası rolü olduğuna ilişkin bilgileri olduğunu söyledi. Suudi yetkililerse iddialar için “gülünç” dedi. Güvenlik uzmanları, Bezos’un cep telefonuna 2018 yılında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından gönderilen bir görüntü dosyası aracılığıyla sızıldığı sonucuna varmıştı.

New York Times | Demokratlar Trump'ın suçlu bulunması için sert kanıtlar sundu

Temsilciler Meclisi azil yöneticileri Başkan Donald Trump'a açılan soruşturmanın yargı ayağında ilk sesli sunumlarını yaptı. Yöneticiler Trump'ın görevdeyken yaptıklarının görevden alınmasını gerektirdiğini ifade etti. Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff, kurucuların anayasaya azil maddesini eklerken akıllarında Trump gibi insanlar olduğunu söyledi.

Moscow Times | Rusya Spor Bakanı geçmişindeki suçlara rağmen göreve başladı

Rusya'nın yeni Spor Bakanı olarak atanan Oleg Matitsin geçmişte gücünü kötüye kullanmaktan suçlu bulunmasına rağmen kabinede göreve başladı. Matitsin bakanlık görevini Rusya'nın Olimpiyat biletinin yanmasına sebep olan doping skandalının ortasında devralıyor.

Le Monde | Dünyada yeni virüs tehditi

Çin’de ortaya çıkan SARS benzeri ölümcül virüse ilişkin ölümler artıyor. Solunum sorunlarıyla kendini gösteren hastalığın ardından Çin geniş tedbirler almaya başladı. Salgının ABD’de bir kişide de görülmesiyle dünya çapında sağlık otoriteleri alarma geçti.

Al Arabiya | Trump, Irak’ta füze saldırılarında beyin sarsıntısı geçiren ABD askerleri için ‘Başları ağrıyordur’ dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Davos’ta yaptığı konuşmada Irak’taki üslerde bulunan ABD askerlerinin sağlık durumuna ilişkin konuştu. ABD-İran gerilimi süresince füze saldırılarının hedefinde olan ve beyin hasarın tespit edilen 11 ABD askerinden bahseden Trump, “Birkaç baş ağrısı durumu var, ciddi bir durum olduğunu sanmıyorum” dedi. Öte yandan çok sayıda ABD askerinin son saldırılardan sonra tedavi amacıyla Irak’tan ayrıldığı belirtiliyor.