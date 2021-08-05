Dünya basınında bugün | “Britanya’nın kaybolan Koronavirüs’le mücadele planı”

New York Valisi Andrew Cuomo'nun 11 kadına cinsel tacizde bulunduğunu belirten raporun yayımlanmasından bir gün sonra, Demokrat siyasetçiye en yakın 3 isim kendisine verdikleri desteği çektiklerini açıkladı. Britanya’da Fransa’dan gelen iki doz aşılı yolcular için karantina şartı kalkarken İspanya gibi sarı listede olan ülkelerden gelenler için de “izleme listesine alınma” planı kaldırıldı. Britanya’da 2005 yılında olası bir Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için plan hazırlandığı ortaya çıktı. Öte yandan söz konusu planın “kaybolduğu” ve Covid-19 salgını başladığında hiç gündeme gelmediği belirtildi.

5 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Karantina kuralları hafifledi; milyonlara tatil için yeşil ışık yandı

Britanya’da Fransa’dan gelen iki doz aşılı yolcular için karantina şartı kalkarken İspanya gibi sarı listede olan ülkelerden gelenler için de “izleme listesine alınma” planı kaldırıldı. Seyahat karantina kısıtlamalarının hafiflemesi, Britanya’da turizm sektörüne rahat bir nefes aldırırken hükûmetin Beta isimli yeni bir varyanta karşı tetikte olup olmadığına ilişkin soru işaretleri doğurdu. Hükûmet, sarı listede olan ülkeleri izleme listesinde tutma planını gündeme getirdiğinde turizmcilerden tepkiyle karşılaşmıştı. Yeni düzenlemelerle 18 yaş altı olanlar ve iki doz aşı olanlar karantinaya girmek zorunda kalmayacak. Aynı durum ABD ve Avrupa’da aşı yaptıranlar için de geçerli olacak.

The Independent | “Britanya’nın kaybolan Koronavirüs’le mücadele planı”

Britanya’da 2005 yılında olası bir Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için plan hazırlandığı ortaya çıktı. Öte yandan söz konusu planın “kaybolduğu” ve Covid-19 salgını başladığında hiç gündeme gelmediği belirtildi. Eski bir hükûmet danışmanı, 2005’teki planının Çin’de başlaması olası bir salgında on binlerce insanın hayatını kurtarabileceğini söyledi.

New York Times | Kendisine destek erirken ve yeni soruşturmalar kapıdayken Cuomo için kriz büyüyor

New York Valisi Andrew Cuomo'nun 11 kadına cinsel tacizde bulunduğunu belirten raporun yayımlanmasından bir gün sonra, Demokrat siyasetçiye en yakın 3 isim kendisine verdikleri desteği çektiklerini açıkladı. Birkaç sendika da artık Cuomo'yu desteklemeyeceklerini ifade etti. 3 savcı, suçlamaları inceleyeceklerini belirtirken, kendi yönetiminin iki eski üyesi istifa çağrısında bulundu. Raporun yayımlanmasının ardından ABD Başkan Joe Biden da Cuomo'ya istifa çağrısında bulunmuştu.

The Washington Post | Lübnan'da Beyrut Limanı patlamasının birinci yılı

Lübnan'da 200 kişinin ölümüne sebep olan Beyrut Limanı patlamasının üzerinden bir yıl geçti. Patlamanın birinci yıldönümünde Beyrut'ta birçok insan sokağa inip hayatını kaybedenleri andı ve olay "yeterli şekilde incelenmediği için" hükümeti protesto etti.

Moscow Times | Rusya, Sputnik-V teslimat gecikmelerini çözeceğine dair söz verdi

Rusya'nın Koronavirüs aşısı Sputnik-V'yi üretenler, Güney Amerika ülkelerinin tepkilerinin ardından teslimat gecikmesi problemini çözeceklerini ifade etti.

Aşıyı finansal olarak destekleyen Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, gecikmelerin "üretimin boyutunun artırılması sebebiyle" meydana geldiğini ve Ağustos ayı itibariyle tamamen çözüleceğini ifade etti. Açıklamada Rusya'nın dünyanın en büyük üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü ile yaptığı iş birliği sayesinde Sputnik V'nin üretim kapasitesinin eylül ayı itibariyle üretim kapasitesini ikiye katlayacağı ifade edildi. Bazı Latin Amerika ülkeleri, Koronavirüs'e karşı aşılanma kampanyasında sırtını büyük oranda Spunik-V'ye yaslarken, gecikmeler sonucu Moskova'ya şikayette bulunmuştu. Guatemala, geçen hafta gecikmeler sebebiyle siparişlerinin ikinci partisini iptal etti.

Le Monde | Rusya’dan Türkiye’ye yangınlar yazı

Le Monde gazetesi, Türkiye, Yunanistan, İtalya gibi Akdeniz bölgesindeki ülkelerin mücadele ettiği orman yangınlarının yanı sıra Rusya’nın doğusundaki orman yangınlarını gündeme aldı. Türkiye’de turizm bölgelerinin yangından etkilendiği belirtilirken Rusya’da Sibirya ve Carelie’de köylerin yangınla tahrip olduğu aktarıldı.

Al Jazeera | Türkiye’de orman yangının yaklaştığı termik santral tahliye edildi

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler Kemerköy Termik Santrali’ne sıçradı. Al Jazeera, alevlerin yaklaştığı Termik Santral’in tahliye edildiğini aktardı. Öte yandan bu sabah DHA’nın aktardığına göre, Kemerköy Termik Santrali’ne sıçrayan alevler etkisini kaybetti.