Dünya basınında bugün | Britanya hükümetinde yenilenmenin faturası

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın eski danışmanı Dominic Cummings’in bir iddiası tartışmalara neden oldu. Britanya’da çok sayıda ailenin avukatlar aracılığıyla yaptığı ülkede Covid-19 salgınının ele alınışına yönelik inceleme başlatılması talebi karşılık bulmadı. Hindistan pazar günü yine ülkedeki en yüksek vaka ve Koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarını gördü. Fransa’nın Rambouillet kentinde geçen hafta bir polis memuru bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

26 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hükûmetin “Koronavirüs incelemesi başlatılsın” talebine yanıtı tepki çekti

Britanya’da çok sayıda ailenin avukatlar aracılığıyla yaptığı ülkede Covid-19 salgınının ele alınışına yönelik inceleme başlatılması talebi karşılık bulmadı. Hükûmet, incelemeyi şu an başlatmanın ‘uygun olmayacağını’ ve konu hakkında bilgi sağlayacak kişilerin şu an pandemiyle mücadelede çalıştıklarını söyledi. Yanıtta “Hükûmetin iş gücü gelecek aylarda hafifleyecek gibi görünüyor” ifadeleri yer aldı. Hükûmetten inceleme talep eden grubu kuranlardan Jo Goodman, alınan yanıtın bir “erteleme” olduğunu ve yakınlarını kaybeden ailelere “hakaret” niteliği taşıdığını söyledi.

The Independent | Başbakan Johnson’ın başbakanlık dairesindeki yenilemenin faturası tartışmalara neden oldu

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın eski danışmanı Dominic Cummings’in bir iddiası tartışmalara neden oldu. Cummings, Johnson’ın Downing Sokağı’nda bulunan, nişanlısı ve çocuğuyla yaşadığı başbakanlık dairesini yenilemek için bağışlardan toplanan parayı kullanmayı önerdiğini iddia etti. Hükûmet, Johnson’ın yaklaşık 200 bin Pound tutan daire yenilemeyi tamamen kendi cebinden karşıladığını, herhangi bir uygunsuz adım atmadığını savundu. Muhalefet, söz konusu yenilemeyle ilgili inceleme başlatılmasını talep etti.

The New York Times | Michigan'da Covid artışı genç insanları hastalandırdı

New York Times, ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit kentinin yakınlarındaki Royal Oak'taki Beaumont Hastanesi'ni manşetine taşıdı. Gazete, ülkenin salgın merkezlerinden birindeki bu hastanenin ünitelerinin hala Covid-19 hastalarıyla dolu olduğunu ancak bu sefer hastaların çoğunluğunu daha genç yaştaki insanların oluşturduğuna dikkat çekti. NYT, bu durumun sadece Royal Oak'ta böyle olmadığını, Michigan'da 40'lı yaşlarındaki birçok hastanın Covid-19'u hastanede müdahale gerektirecek kadar ağır geçirdiğini ifade etti.

The Washington Post | Hindistan'da vakalar bir rekor daha kırdı

Hindistan pazar günü yine ülkedeki en yüksek vaka ve Koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarını gördü. ABD'de Biden yönetimi, salgını kontrol altına almakta zorlanan Hindistan'a daha çok yardım yapacağına dair söz verdi.

Moscow Times | Navalni hapishanedeki açlık grevine son verdi

Hapishanede sağlık durumu kötüye giden Rus muhalif lider Aleksey Navalni, açlık grevini sonlandıracağını açıkladı. Rusya'da tutuklu bulunan Navalni geçen haftalarda gerekli sağlık tıbbi yardımı almasının engellendiğini söyleyerek açlık grevine başlamıştı. Bu hafta sonu doktorlar "Navalni'nin her an ölebileceğini" söylemiş, pazartesi günü muhalif lider tutuklular için özel bir hastaneye kaldırılmıştı.