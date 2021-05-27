Dünya basınında bugün | Britanya hükümetinde Cummings depremi

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Parlamento'da yürütülen, hükûmetin Covid-19 salgınına karşı izlediği politikaların incelendiği soruşturmada milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtlar ülkede gündem oldu. ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat kurumlarından Koronavirüs pandemisinin orjinini araştırmalarını ve kendisine 90 gün içinde bir rapor sunmasını istedi. İnsan hakları grupları ve Filistinli aktivistler, Facebook'un çok sayıda Filistinli içeriğini engellemesine dair haberlerin ardından yanıt bekliyor.

27 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

İngiliz basını | Cummings 10 Numara'yı topa tuttu: "On binlerce insan önlenebileceği hâlde hayatını kaybetti"

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Parlamento'da yürütülen, hükûmetin Covid-19 salgınına karşı izlediği politikaların incelendiği soruşturmada milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Salgının ilk döneminde hükûmetin adımlarını eleştiren Cummings, sürü bağışıklığına bağlı "yanlış yaklaşım" nedeniyle on binlerce insanın hayatını kaybettiğini söyledi. Cummings, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un topluma yalan söylediğini iddia etti ve görevden alınması gerektiğini söyleid. Daha önce uyarıda bulunması gerektiğini söyleyerek öz eleştiri de yapan Cummings "Toplumun en çok ihtiyaç duyduğu dönem hata yaptık" dedi. Cummings, Başbakan Boris Johnson'la ilgili de "Onu görev için yetersiz buluyordum" dedi.

New York Times | Başkan 90 gün içinde virüsün kaynağı ile ilgili rapor hazırlanmasını istedi

ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat kurumlarından Koronavirüs pandemisinin orjinini araştırmalarını ve kendisine 90 gün içinde bir rapor sunmasını istedi. NYT, bunun Biden'ın virüsün bir laboratuvardan sızmış olabileceği olasılığını ciddiye aldığı anlamına geliyor olabileceğini ifade etti. Geçen günlerde The Wall Street Journal, ABD istihbarat verilerine dayandırdığı haberinde, Vuhan'daki virüs laboratuvarındaki bazı çalışanların pandemi öncesinde Covid-19 semptomları gösterdiğini aktarmıştı.

The Washington Post | California demi yolu bakım istayonunda çalışan 9 kişiyi öldürdü

ABD’nin San Jose kentindeki Santa Clara Valley Ulaşım Otoritesi (VTA) tesisine düzenlenen silahlı saldırıda 1’i saldırgan olmak üzere toplam 8 kişinin (Gazete basıldıktan sonra 9'a yükseldi) hayatını kaybettiği aktarıldı. Yetkililer, hala saldırının nedenini tespit etmeye çalıştıklarını belirtti. Saldırganın saldırıdan sonra kendini vurduğu belirtildi.

Moscow Times | Rusya'da mahkeme Navalni'nin cezaevindeki durum hakkındaki şikayetlerini dinledi

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalni, tutuklu bulunduğu ceza kolonisindeki kötü şartlarla ilgili başlattığı mahkeme sürecinde ilk kez hakim karşısına çıktı.

2.5 yıl hapis cezasına çarptırılan 44 yaşındaki Navalni, Moskova'nın dışındaki bir ceza kolonisinde tutuluyor.

Navalni, ceza kolonisindeki yetkililerin arasında Kur'an da bulunan kitapları kendisine vermeyi reddettiğini ve verdikleri gazeteleri de sansürlediklerini iddia etti.

AFP'nin aktardığına göre mahkeme salonuna video bağlantı ile bağlanan Navalni, "Ortada çok garip bir durum var" dedi.

"Bana gönderilen kitapların bana verilmesini istiyorum" diyen Navalni, Kur'an'ın kendisine açlık grevini açıkladıktan sonra hastaneye kaldırıldığında verildiğini söyledi.

Navalni, kendisine getirilen gazetelerden de bazı haber ve makalelerin önceden makasla kesildiğini ifade etti.

Le Monde | ABD'de polis şiddeti batağı

ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un ölümünden bir yıl sonra, polis tarafından öldürülen siyah vatandaşların sayısı artmaya devam ediyor. Floyd'un ölümünün ardından bu hafta ülkenin pek çok yerinde anma etkinlikleri düzenlenirken 21 Nisan'da polisin evine gittiği sırada aracıyla kaçmaya çalışırken vurulan siyah vatandaş Andrew Brown'un ölümüne tepkiler de sürüyor. Brown'ı vuran polisler hakkında herhangi bir işlem yapılmayacak olması tepki çekiyor.

Al Jazeera | Facebook'un Filistinlilere "bariz sansürüne" tepkiler büyüyor

İnsan hakları grupları ve Filistinli aktivistler, Facebook'un çok sayıda Filistinli içeriğini engellemesine dair haberlerin ardından yanıt bekliyor. Gazze'de yaşanan İsrail-Hamas çatışmaları sürecinde çok sayıda Filistinli kullanıcı, içeriklerinin Facebook tarafından "sansürlediğine" dair şikayette bulundu. Bir araya gelen aktivistler ve insan hakları savunucuları, Facebook'a yönelik bir mektup kaleme aldı. Mektupta, Facebook'un İsrail hükûmetiyle ilişkilerinin de incelenmesi talep edildi.