Dünya basınında bugün | Britanya Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın hızlı ilerleyişine karşı uyarılmış

ABD'nin en yüksek nüfuslu ikinci eyaleti Texas'ta yakın tarihin en sert kürtaj yasaklarından biri yürürlüğe girdi. Cumhuriyetçi Greg Abbott tarafından imzalanan eyalet yasası, sağlık profesyonellerinin bebekte herhangi bir kalp aktivitesi tespit etmesi durumunda kürtaj yapamayacak. Britanya'da Dışişleri Bakanlığı'nın risk değerlendirme biriminin Kabil'in düşüşünden bir ay önce, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü hızla ele geçirebileceği bir insani kriz yaşanabileceğine dair uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

2 Eylül 2021 tarihinde dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın hızlı ilerleyişine karşı uyarılmıştı

Britanya'da Dışişleri Bakanlığı'nın risk değerlendirme biriminin Kabil'in düşüşünden bir ay önce, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü hızla ele geçirebileceği bir insani kriz yaşanabileceğine dair uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Dominic Raab, dün parlamentoda yaptığı açıklamada Afganistan'ın başkentinin gelecek yıla kadar güvende kalmasını beklediğini, bu görüşün NATO müttefikleri tarafından paylaşıldığını söyledi. Eleştirilerin odağındaki Raab, Britanya'nın Taliban'ın kontrolü ele alışına "hazırlıksız yakalandığını" kabul eti.

The Independent | Taliban'a terk edildiler

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle dünyanın odağı ülkede kalan kadınlar ve kız çocuklarının geleceği oldu. 20 yıl önce Afganistan'ı yöneten Taliban'ın kadınlar ve kız çocuklarına yönelik baskıcı uygulamaları hatırlanırken ülkede kalan çok sayıda kadın, Taliban'ın işe dönebilecekleri açıklamalarına rağmen yaşamlarından endişe ederek evlerinden çıkmıyor.

New York Times | Yargıçların sessizliği Texas'ın çoğu kürtajı yasaklamasını sağladı

ABD'nin en yüksek nüfuslu ikinci eyaleti Texas'ta yakın tarihin en sert kürtaj yasaklarından biri yürürlüğe girdi. Cumhuriyetçi Greg Abbott tarafından imzalanan eyalet yasası, sağlık profesyonellerinin bebekte herhangi bir kalp aktivitesi tespit etmesi durumunda kürtaj yapamayacak. Kalp aktivitesi genellikle hamileliğin 6. haftasında, birçok kadın hamile olduğunu farkına varmadan önce meydana geliyor. New York Times, haberinde Yüksek Mahkeme'nin karar karşı sessiz kaldığını belirtti. Gazete baskıya gittikten sonra Yüksek Mahkeme, geç saatlerde yasayı engellememe kararı aldı. Donald Trump'ın atamalarıyla 9 hakimden 6'sı muhafazakardan oluşan mahkemede yasayı engellemek için gündeme getirilen acil durum talebi 5-4 ile reddedildi.

The Washington Post | Louisiana'da fırtına sonrası çaresizlik büyüyor

Ida Kasırgası'nın vurduğu Lousiana'da çok sayıda insanın evindeki elektrik ve su kesintileri sürüyor. Bazı insanların yemek bulmakta zorlandığı belirtildi. Washington Post, eyalet sakinlerinin "sabırlarının taşmak üzere olduğunu" ifade etti.

Moscow Times | Putin, ABD'nin Afganistan'daki varlığının trajedi ile bittiğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 20 yıl süren Afganistan müdahalesinin "sadece trajedi ve kayıpla bittiğini" söyledi.

Yeni eğitim-öğrenim yılının ilk gününde bir grup öğrencinin önünde konuşan Putin, ABD ordusunun Afganistan'a 20 yıl boyunca "kendi normlarını yerleştirmeye çalıştığını" ifade ederken, bu tür girişimlerin "beyhude" olduğunu söyledi. Rus lider, "ABD'nin aldığı sonuç sadece trajedi ve sadece kayıp. Afganistan'da yaşayanlar içinse durum daha da kötü" dedi. Putin, "Dışarıdan bir şeyler empoze etmeyi başarmak imkansız" diye konuştu.

Le Monde | Ülkede kalan Fransızlar, turizm sezonunu kurtardı

Fransa'nın güneyinde yaz turizm sezonu, yurt dışı yerine ülke içi seyahati tercih eden Fransızların etkisiyle hareketliliğini sürdürebildi. Öte yandan dünyanın en büyük turistik şehirlerinden başkent Paris, yabancıların eksikliği nedeniyle turizm sezonundan kötü bir şekilde etkilendi.

Al Jazeera | İsrail, ABD'yi Kudüs konsolosluğunu yeniden açmak konusunda uyardı

İsrail, ABD'nin Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açma planını "kötü bir fikir" olarak değerlendirirken bu adımın Başbakan Naftali Bennett hükûmetinin dengesini bozabileceği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mayıs ayında Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde Washington'un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Bunun kötü bir fikir olduğunu düşünüyoruz ve ABD'ye bunun kötü bir fikir olduğunu düşündüğümüzü söyledik." ifadesini kullandı.