Dünya basınında bugün | Britanya'dan Afganistan'dan kaçmaya çalışanlara: Sınıra gidin

Navalni, Moskova'nın 100 kilometre doğusundaki Pokrov'da tutulduğu maksimum güvenlikli cezaevi kolonisinden New York Times'a yaptığı açıklamalarda, "Sovyet gulaglarındaki ağır çalışma şartlarının yerini beyini yıkama ve propaganda ile 'psikolojik şiddet' aldı" dedi.
Rus muhalif lider, "Çin işçi kampları gibi bir yer hayal etmelisiniz. Burada herkes tek sıra haline yürüyor ve her yerde kameralar var. Sürekli kontrol altındayız ve birbirini şikayet etme kültürü yaygın" diye konuştu.
Kendilerine saatlerce devlet propagandası izletilirken gardiyanların da kendilerini izlediğini belirten Navalni, bu sırada bir şeyler okumalarına veya yazmalarına izim verilmediğini, uyuyanların da uyandırıldığını ifade etti.
"Putin rejiminin bir gün biteceğine inandığını" söyleyen Navalni, "Eninde sonunda bu yanlış çözülecek ve Rusya kalkınma için daha demokratik, daha Avrupa'ya yakın bir yola girecek. Çünkü halk böyle istiyor" dedi.
Navalni, cezaevindeki diğer kişiler tarafından saldırıya uğramadığını, hatta onlarla atıştırmalıklar yaparken "eğlendiğini" dile getirdi.
The Washington Post | ABD'nin müttefikleri tahliyeleri hızlandırdı
The Washington Post, ABD Başkanı Joe Biden'ın koyduğu 31 Ağustos son tarihi yaklaşırken Batı ülkelerinin Afganistan'dan tahliyeleri hızlandırdığını, ordunun ise Kabil Havalimanı'nı da Taliban'a teslim etmeye hazırlandığını aktardı. Almanya ve Britanya, tahliyelerin perşembe günü bile bitebileceğinin sinyallerini verdi.
Moscow Times | Putin ve Şi, Afganistan'daki 'tehditlerle' birlikte mücadele etme konusunda anlaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından meydana gelebilecek tehditlere karşı birlikte mücadele vermek için "çabalarını artıracaklarını" ifade etti.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki lider yaptıkları telefon görüşmesinde, "Afganistan'dan gelen terörizm ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelede çabalarını artırmaya hazır olduklarını dile getirdi".
İkilinin, "Afganistan'da barışın sağlanması" ve "çevredeki bölgelere istikrarsızlığın sıçramasının önlenmesinin" de öneminden söz ettiği belirtildi.
Putin ve Şi'nin Moskova ile Pekin arasındaki ikili temasları da sıklaştıracağı ifade edildi.
Orta Asya'daki eski Sovyet cumhuriyetlerinin hem Afganistan hem de Çin'le sınırları bulunuyor.
Le Figaro | Fransa’da eğitim “normale dönmeye” hazırlanıyor
Fransa Eğitim Bakanı Michel Blanquer, ülkede gelecek hafta başlayacak yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin açıklamada bulundu. Derslerin yüz yüze bir şekilde yeniden başlayacağını söyleyen Blanquer, Covid-19 salgınına rağmen amaçlarının okulların hep açık tutulması oluğunu söyledi.
Al Jazeera | İran’da meclis Cumhurbaşkanı Reisi’nin muhafazakâr kabinesini kabul etti
İran'da haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi'nin yeni kabine için önerdiği 18 isim Mecliste 5 gündür yapılan görüşmelerin ardından güvenoyu aldı.
Reisi'nin bakanlıklar için önerdiği tüm isimler onaylanırken Eğitim ve Öğretim Bakanlığı için önerilen Hüseyin Bağgoli'nin adaylığı reddedildi. Eski Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı oldu.