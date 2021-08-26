Dünya basınında bugün | Britanya'dan Afganistan'dan kaçmaya çalışanlara: Sınıra gidin

T24 Dış Haberler

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, cezaevine girmesinden bu yana verdiği ilk söyleşisinde kendisine her gün zorla 8 saat devlet televizyonu izletildiğini ifade etti. The Washington Post, ABD Başkanı Joe Biden'ın koyduğu 31 Ağustos son tarihi yaklaşırken Batı ülkelerinin Afganistan'dan tahliyeleri hızlandırdığını, ordunun ise Kabil Havalimanı'nı da Taliban'a teslim etmeye hazırlandığını aktardı. Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkedeki vatandaşları ve Britnaya için çalışan Afganların tahliyeleri sürerken, Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği ülkeden ayrılmak isteyen Afganların, “uçak beklemek yerine sınırlara yönelmesini” önerdi.

26 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’dan Afganistan’dan kaçmaya çalışanlara: Sınıra gidin

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkedeki vatandaşları ve Britnaya için çalışan Afganların tahliyeleri sürerken, Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği ülkeden ayrılmak isteyen Afganların, “uçak beklemek yerine sınırlara yönelmesini” önerdi. Son iki haftada Afganistan’dan 11 bin kişinin tahliye edildiğini söyleyen Wallace, şu an 1500 kişinin tahliyesi için çalışıldığını belirtti. ABD, Britanya ve Avustralya, Kabil Havalimanı’nda olası bir terör saldırısı nedeniyle bölgeden uzak durulmasını tavsiye etti.

The Independent | Britanya, tahliyenin son saatlerine doğru 2 bin kişiyi tahliye için çalışıyor

Britanya, bugün Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da yaklaşık 2 bin Afgan çevirmen ve personelin tahliyesi için çalışacak. Britanya’nın askeri uçaklarla tahliye çalışmalarının bugün son bulması bekleniyor. Taliban’ın bölgede kontrolü sıkılaştırmasıyla, Britanya’ya girmeye uygun bulunan bazılarının alınamayacağı tahmin ediliyor.

New York Times | Navalni'ye propaganda diyeti

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, cezaevine girmesinden bu yana verdiği ilk söyleşisinde kendisine her gün zorla 8 saat devlet televizyonu izletildiğini ifade etti.