Dünya basınında bugün | Britanya'da Koronavirüs önlemleri tekrar sertleşiyor

T24 Dış Haberler

Britanya'nın gündeminde Koronavirüs önlemlerinin daha da sıkılaştırılması var. Gökdelenler şehri New Yrok'ta ofislerin boş kalması endişe yaratıyor. AstraZeneca, bir denekte "açıklanamayan" bir hastalığın görülmesinin ardından Koronavirüs aşısıyla ilgili tüm klinik denemelerini durdurduğunu açıkladı

The Guardian | Bakan itiraf etti: Brexit yasa tasarısıyla yasaları çiğniyoruz

Birkaç üst düzey Muhafazakar Parti milletvekili ve hukuk uzmanı, bir Muhazakar Partili milletvekili Brexit anlaşmasına uyulmamasının uluslararası hukuku ihlal edebileceğini söylemesinin ardından hükûmetin rota değiştirmesini istiyor.

The Telegraph | Altı kişiden fazlasının sosyalleşmesi yasaklandı

İngiltere'de 30 kişinin bir araya gelmesine izin veren kural 6 kişiye düşürüldü. 6 kişiden kalabalık gruplara 100 sterlin ceza verilecek. Düğün ve cenaze gibi toplanmalarda ise daha kalabalık olunmasına izin verilecek.

New York Times | Geri dönüşler gecikirken hayalet ofisler New York'u düşündürüyor

Bir dönem Koronavirüs salgınını en ağır yaşayan şehirlerden olan New York'ta durum iyileşse bile, şirketler çalışanlarını dev gökdelenlerdeki ofislerine geri çağırma konusunda temkinli davranıyor. Geçen ay itibariyle New York'taki beyaz yakalıların sadece yüzde 10'u ofislerine geri döndü. NYT'nin verilerine göre şehirdeki şirketlerin sadece yüzde 54'ü 2021'in Temmuz ayına kadar ofislerine dönmeyi planlıyor. Bu durumda ofis alanlarına talep ciddi anlamda azaldı.

The Washington Post | Tepkiyle karşı karşıya olan Rochester polis liderleri istifa etti

New York'ta, siyah ABD'li Daniel Prude'un, gözaltı esnasında kafasına poşet geçirilmesi sonucu hayatını kaybettiği olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından protestoların organize edildiği Rochester'ın üst düzey polis yetkililerinin istifa kararı aldığı açıklandı.

Moscow Times | Sibirya'da muhalefet adaylarına kokulu bir kimyasal ile saldırıldı

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir saldırgan Noviçok ile zehirlendikten sonra hâlâ Berlin'de tedavi gören Aleksey Navalni'nin desteklediği muhalif adaylar koalisyonunun ofisine kötü kokulu bir kimyasal döktü. Güvenlik kameralarının kayıtlarında kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir kişinin ofise girdiği ve hemen sonra koşarak çıktığı görülüyor. Saldırganın ardından ofisin içindekiler de teker teker ofisten çıkıyor. Koalisyonun lideri Sergey Boyko, yaptığı Twitter paylaşımında ofise giren kişinin çok kötü kokulu bir kimyasalla dolu şişeyi yere atarak kırdığını ifade etti. Polis kullanılan kimyasalın asit bazlı bir hayvan ilacı olduğuna inanıyor. Navalni'nin kurucusu olduğu Anti Yozlaşma Vakfı'nın üyelerinden Olga Kuseva, en az iki kampanya çalışanının olaydan sonra kendini kötü hissettiği için hastaneye götürüldüğünü, "Ancak Navalni'den taraf olduklarını öğrendiklerinde doktorların sadece 'stres olmuşsunuzdur' dediğini" aktardı.