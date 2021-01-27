Dünya basınında bugün | Britanya'da Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 100 bini geçti

T24 Dış Haberler
Britanya'da Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 100 bini geçti. Başbakan Boris Johnson, "çok üzgün olduğunu" söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, yaz sonuna veya sonbahar başına kadar 300 milyon ABD'linin aşılanmış olmasını hedeflediklerini söyledi. Donald Trump'ın azledilmesiyle ilgili olarak yapılan deneme oylamasında dün 50 Cumhuriyetçi'nin sadece 5'i eski Başkan'a karşı oy kullandı. Rusya'nın başkenti Moskova'da bu hafta sonu da Aleksey Navalni yanlısı protestolar düzenlenecek. Fransa’da daha hızlı yayılan Koronavirüs mutasyonunun da etkisiyle üçüncü bir ulusal karantina seçeneği üzerinde durulurken hükûmet bu konuda hızlı adım atmak istemiyor.
27 Ocak 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...
The Guardian | Boris Johnson, 100 bin Koronavirüs ölümünü açıkladı: Çok üzgünüm
Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada ülkede Koronavirüs kaynaklı can kaybının 100 bine ulaşmasıyla ilgili “çok üzgün olduğunu” söyledi. Hükûmetin bu noktaya gelmemek için ‘elinden geleni yaptığını’ belirten Johnson, Britanya’da giderek artan ölümlerle ilgili “Acının miktarını tahmin etmek imkansız” dedi. Canterbury Başpiskoposu tüm vatandaşları hayatını kaybedenler için dua etmeye çağırırken “100 bin sadece bir sayı değil, hepsi bizi seven ya da sevdiğimiz birer insan” dedi.
The Times | 100 bin ölum
Britanya, Avrupa’da Koronavirüs kaynaklı ölümlerde 100 bini geçen ilk ülke oldu. Britanya Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, pandeminin başlangıcından 25 Ocak'a kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 104 bine yaklaştı. Ulusal İstatistik Ofisi'nin verileri, ölüm sertifikalarında yer alan nedenlere dayanıyor. Britanya’da son dönemde tespit edilen ve daha hızlı yayılan türün de etkisiyle vaka sayıları ve can kaybı bir süredir yüksek seyrediyor.
The New York Times | Biden, aşıların hızlıca eyaletlere aktarılacağının sözünü verdi
ABD Başkanı Joe Biden, yaz aylarının sonunda veya sonbaharın başında ABD halkının büyük oranda aşılanmış olması hedefiyle aşılama programlarını hızlandıracaklarını bildirdi. Biden, hedefinin bu süreçte 300 milyon ABD'linin aşılanması olduğunu belirtti. Geçen hafta göreve başlayan yeni hükûmet, gelecek haftandan itibaren eyaletlere %16 daha fazla aşı tedariki yapmayı hedefliyor.
The Washington Post | Senato, Trump'ın aklanacağının sinyalini verdi
Trump'ın azledilmesiyle ilgili olarak yapılan deneme oylamasında dün 50 Cumhuriyetçi'nin sadece 5'i eski Başkan'a karşı oy kullandı. Bu sonuç, Trump'ın azil duruşmalarından sonra 6 Ocak Kongre saldırısını teşvik ettiği suçlamasından aklanacağı yönünde yorumlandı. WaPo, oylamanın Trump'ın Cumhuriyetçi Parti üzerindeki etkisinin sürdüğünü gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.
Moscow Times | Navalni'nin ekibi Federal Güvenlik Servisi'nin önünde eylem planlıyor
Noviçok ile zehirlendikten sonra ilk kez ülkesine döndüğünde havalimanında gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından 30 gün hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ekibi, bu hafta sonu Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Moskova'daki genel merkez binasının önünde eylem düzenlemeyi planlıyor.
44 yaşındaki muhalif figürün ekibi Facebook üzerinden açtığı organizasyon ile destekçilerini cumartesi günü saat 12.00'de FSB genel merkezinin bulunduğu Lubyanka Meydanı ve devlet başkanlığına bazalı bağlı ofislerin bulunduğu Staraya Meydanı'nda toplanmaya davet etti.
Navalni'nin ekibi, burada toplanıldıktan sonra başkentte yürüyüş düzenleneceğini belirtti. Yürüyüşün ne tarafa doğru olacağının "cumartesi günkü duruma göre belirleneceği" ifade edildi.
Le Figaro | Yeniden kapanma: Macron biraz daha zaman vermek istiyor
Fransa’da daha hızlı yayılan Koronavirüs mutasyonunun da etkisiyle üçüncü bir ulusal karantina seçeneği üzerinde durulurken hükûmet bu konuda hızlı adım atmak istemiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin bir kez daha karantinaya girmesi konusunda değerlendirme yapmak gerektiğini savunurken bilim kurulu hızlı hareket etmek gerektiğini vurguladı.
Al Jazeera | İsrail Genelkurmay Başkanı, ABD yönetimine “Nükleer anlaşmaya dönmek yanlış olur” mesajı verdi
İsrail Genelkurmay Başkanı Amir Kohavi, İran’a karşı operasyon planları üzerinde durduklarını söyledi. Kohavi, ABD’de Biden yönetiminin 2015 nükleer anlaşmasına dönmeye dair atacağı herhangi bir adımın “yanlış” olacağını da söyledi. Biden yönetiminin İran’la geçen yıl kriz noktasına gelen ilişkilerde diplomasi kanallarını açmayı amaçladığı bilinirken İsrail’den ABD politikalarına yönelik bu tarz yorumların nadir olduğu belirtildi. Genelkurmay Başkanı’nın yorumunun İsrail hükûmeti onayı olmadan yapılmış olma ihtimalinin düşük olduğu da belirtildi.