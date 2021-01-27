Dünya basınında bugün | Britanya'da Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 100 bini geçti

T24 Dış Haberler

Britanya'da Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 100 bini geçti. Başbakan Boris Johnson, "çok üzgün olduğunu" söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, yaz sonuna veya sonbahar başına kadar 300 milyon ABD'linin aşılanmış olmasını hedeflediklerini söyledi. Donald Trump'ın azledilmesiyle ilgili olarak yapılan deneme oylamasında dün 50 Cumhuriyetçi'nin sadece 5'i eski Başkan'a karşı oy kullandı. Rusya'nın başkenti Moskova'da bu hafta sonu da Aleksey Navalni yanlısı protestolar düzenlenecek. Fransa’da daha hızlı yayılan Koronavirüs mutasyonunun da etkisiyle üçüncü bir ulusal karantina seçeneği üzerinde durulurken hükûmet bu konuda hızlı adım atmak istemiyor.

27 Ocak 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Boris Johnson, 100 bin Koronavirüs ölümünü açıkladı: Çok üzgünüm

Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada ülkede Koronavirüs kaynaklı can kaybının 100 bine ulaşmasıyla ilgili “çok üzgün olduğunu” söyledi. Hükûmetin bu noktaya gelmemek için ‘elinden geleni yaptığını’ belirten Johnson, Britanya’da giderek artan ölümlerle ilgili “Acının miktarını tahmin etmek imkansız” dedi. Canterbury Başpiskoposu tüm vatandaşları hayatını kaybedenler için dua etmeye çağırırken “100 bin sadece bir sayı değil, hepsi bizi seven ya da sevdiğimiz birer insan” dedi.

The Times | 100 bin ölum

Britanya, Avrupa’da Koronavirüs kaynaklı ölümlerde 100 bini geçen ilk ülke oldu. Britanya Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, pandeminin başlangıcından 25 Ocak'a kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 104 bine yaklaştı. Ulusal İstatistik Ofisi'nin verileri, ölüm sertifikalarında yer alan nedenlere dayanıyor. Britanya’da son dönemde tespit edilen ve daha hızlı yayılan türün de etkisiyle vaka sayıları ve can kaybı bir süredir yüksek seyrediyor.

The New York Times | Biden, aşıların hızlıca eyaletlere aktarılacağının sözünü verdi

ABD Başkanı Joe Biden, yaz aylarının sonunda veya sonbaharın başında ABD halkının büyük oranda aşılanmış olması hedefiyle aşılama programlarını hızlandıracaklarını bildirdi. Biden, hedefinin bu süreçte 300 milyon ABD'linin aşılanması olduğunu belirtti. Geçen hafta göreve başlayan yeni hükûmet, gelecek haftandan itibaren eyaletlere %16 daha fazla aşı tedariki yapmayı hedefliyor.

The Washington Post | Senato, Trump'ın aklanacağının sinyalini verdi

Trump'ın azledilmesiyle ilgili olarak yapılan deneme oylamasında dün 50 Cumhuriyetçi'nin sadece 5'i eski Başkan'a karşı oy kullandı. Bu sonuç, Trump'ın azil duruşmalarından sonra 6 Ocak Kongre saldırısını teşvik ettiği suçlamasından aklanacağı yönünde yorumlandı. WaPo, oylamanın Trump'ın Cumhuriyetçi Parti üzerindeki etkisinin sürdüğünü gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Moscow Times | Navalni'nin ekibi Federal Güvenlik Servisi'nin önünde eylem planlıyor

Noviçok ile zehirlendikten sonra ilk kez ülkesine döndüğünde havalimanında gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından 30 gün hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ekibi, bu hafta sonu Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Moskova'daki genel merkez binasının önünde eylem düzenlemeyi planlıyor.