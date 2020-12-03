Dünya basınında bugün | Britanya’da Koronavirüs aşılaması başlıyor

T24 Dış Haberler

Britanya, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. Bu vesileyle Britanya, Koronavirüs'e karşı toplu aşılamaya başlayan ilk Batı ülkesi olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da gelecek hafta Koronavirüs'e karşı toplu aşılanmaya başlanmasını emretti. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing, Covid-19'a yakalanmasının ardından 94 yaşında hayatını kaybetti.

3 Aralık 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya, Koronavirüs aşısını onaylayan ilk ülke oldu

Britanya Başbakanı Boris Johnson, onaylanan Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Koronavirüs aşısının gelecek hafta uygulanmaya başlayacağını duyurdu. Britanya dünyada Koronavirüs aşısını ilk onaylayan ülke olurken, bunun nedenin Brexit olduğu düşünülüyor. Britanya Sağlık Bakanı “Brexit nedeniyle Britanya Avrupa İlaç Ajansı’ndan onay beklemeden Koronavirüs aşısını onaylayabildi” dedi. Britanya’nın 40 milyon doz satın aldığı Pfizer’in geliştirdiği Koronavirüs aşısının yüzde 95 etkili olduğu biliniyor.

The Times | Britanya’da Koronavirüs aşılaması başlıyor; ilk aşılar sağlık çalışanlarına ve yaşlı hastalara uygulanacak

Britanya’da gelecek hafta uygulanmaya başlayacak olan Koronavirüs aşısı ilk olarak hastanede işi olan yaşlı hastalar ve sağlık çalışanlarında uygulanacak. İngiltere sağlık hizmetlerinin başında olan Sir Simon Stevens, 800 bin doz dağıtımın 50 hastanede gerçekleşeceğini söyledi. Stevens, nüfusun toplu aşılanması sürecinin 2021’de başlayabileceğine işaret etti.

New York Times | ABD'de kara gün: Covid-19 sebebiyle rekor sayıda insan öldü ve hastaneye kaldırıldı

ABD'de dün en az 2 bin 760 kişi yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, ülkede virüs sebebiyle görülen en yüksek tek günlük ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti. Ülkede hastaneye kaldırılanların sayısı 100 bini aştı. ABD Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), bu kışın ülke tarihinde "sağlık siteminin geçirdiği en zor zaman olabileceğini ifade etti.

The Washington Post | Britanya, Pfizer aşısını onayladı

Çarşamba günü Britanya, Pfizer ve BionTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. Britanya bu vesileyle Koronavirüs'e karşı toplu aşılamaya başlayan ilk Batı ülkesi olabilir. Britanya Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada öncelikli olarak aşılanacak gruplara ilişkin son tavsiyelerini yakında yayınlayacaklarını duyurdu. Aşının gelecek haftadan itibaren Britanya'da erişilebilir olacağı belirtildi.

Moscow Times | Putin, gelecek hafta Rusya'da toplu aşılama yapılmasını emretti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da gelecek hafta Koronavirüs'e karşı toplu aşılanmaya başlanmasını emretti. Putin, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V aşısının ilk olarak doktor ve öğretmenlere yapılmasını istedi. Putin, gelecek hafta ellerinde 2 milyon doz aşı olacağını ifade etti.

Le Figaro | Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Easting hayatını kaybetti

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing, Covid-19'a yakalanmasının ardından 94 yaşında hayatını kaybetti. Kalp sorunları nedeniyle son aylarda birkaç kez hastaneye yatan d'Estaing'in Loire bölgesindeki evinde, öldüğü duyuruldu. 1974'te, 48 yaşındayken sosyalist rakibi Francois Mitterand'ı yenerek geçen yüzyılın en genç Cumhurbaşkanı olan d'Eastaing, yedi yıllık cumhurbaşanlığı döneminin ardından 1981'de bu kez Mitterrand'a karşı kaybetmişti.

Al Jazeera | Lübnan’da kriz: Fransa Cumhurbaşkanı Macron uzun süreli yardım için fon açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, krizin ortasındaki Lübnan için Dünya Bankası destekli bir insani yardım fonu duyurdu. Macron, gelecek yardımın siyasetçilerden önce doğrudan halka ve sivil toplum kuruluşlarına ulaştırılacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanın Macron, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan liman patlamasından sonra yeni hükûmetin kurulması ve reform konusunda çağrılar yapmış, birden fozla defa Lübnan’a ziyaretlerde bulunmuştu. Macron’un Aralık’ta üçüncü defa Beyrut’a gitmesi bekleniyor.