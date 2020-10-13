Dünya basınında bugün | Britanya'da 'kısıtlamalar' tepki çekti

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesinde yeni hareket planını açıkladı. Senato'da kabul süreci başlarken Trump'ın Yüksek Mahkeme Yargıçı adayı Amy Coney Barrett, görevini siyasal görüşleri tarafından etkilenmeden yürüteceğine dair yemin etti. Kafkasya'da Azerbaycan ve Ermenistan birbirini hedef almaya devam ederken, Rusya tarafların varılan ateşkese uyması için çağrıda bulundu. Çin, Suudi Arabistan ve Rusya’nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ine katılması insan hakları gruplarının tepkisini çekti.

13 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson, Koronavirüs’e karşı “Şimdi harekete geçmek zorundayız” dedi; kısıtlamalar tepki çekti

Britanya Başbakanı Boris Johnson, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesinde yeni hareket planını açıkladı. Üç aşamalı bir önlem sistemi açıklayan Johnson, İngiltere’yi risk duruumuna göre bölgelere ayırdı. Yeni kurallar çerçevesinde 17 milyondan fazla insan yerel kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak. Liverpool bölgesi ‘en yüksek risk’teki alan olarak kısıtlamalarda barların kapatılması, hanelerin birbiriyle görüşmesinin yasaklanması gibi önlemlerle karşılaştı. Öte yandan kapanan işletmeler, yeterli finansal desteği alamadıklarını belirterek kısıtlamalara tepki gösteriyor.

The Independent | Milyonlarca insan daha fazla kısıtlamayla karşı karşıya

Britanya’da Mart ayında Koronavirüs’e karşı uygulanan ülke çapındaki kısıtlamalar, vakaların yeniden artmaya başlamasıyla yerel kısıtlamalar sistemiyle geri döndü. Üç aşamalı kısıtlama sistemine göre en yüksek riskte bulunan bölgeler sıkı önlemlerle karşı karşıya kalacak. Başbakan Boris Johnson’a bilim danışmanlığı yapan komitenin 21 Eylül’de bir rapor sunarak bazı bölgelerde ‘acil bir şekilde önlemlerin sıkılaştırılmasını’ önerdiği ortaya çıktı.

The New York Times | Trump tabanını güçlendirmeye çalışıyor; çiftçilere 46 milyar yönlendirildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük bir çoğunluğunun kendini destekleyeceğine güvendiği çiftçilere hükûmetin daha önce görülmemiş bir hızda para yönlendirdiği belirtildi. NYT'nin aktardığına göre bu sene çiftçilere yapılan federal ödemelerin 46 milyar doları bulması bekleniyor.

The Washington Post | Barrett, apolitik bir yüksek mahkeme yargıçı olacağına söz verdi

Senato'da kabul süreci başlarken Trump'ın Yüksek Mahkeme Yargıçı adayı Amy Coney Barrett, görevini siyasal görüşleri tarafından etkilenmeden yürüteceğine dair yemin etti. Demokratlar "Barrett'in göreve gelmesini önlemek için "yapabilecekleri pek bir şey olmadığını" kabul etti.

Moscow Times | Rusya 'dur' çağrısı yaparken Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar sürüyor

Kafkasya'da Azerbaycan ve Ermenistan birbirini hedef almaya devam ederken, Rusya tarafların varılan ateşkese uyması için çağrıda bulundu.

Moskova'da Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmeden sonra, "İki tarafın da varılan kararlara uzmanını bekliyoruz" dedi.

Lavrov, ateşkesin maddelerinin sahada yürürlüğe sokulması gerektiğini ifade etti ve gerekli mekanizmaların yürürlükte olduğundan emin olmak için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı, ateşkes için verilen çabaların boşa çıkmayacağını ifade etti.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Rusya arabuluculuğunda yaklaşık 10 saat süren müzakere sonucunda aldığı ateşkes kararı cumartesi günü yürürlüğe girdi. Ancak ateşkesin ilk saatlerinden itibaren taraflar birbirini saldırılarla suçladı. Anlaşmaya göre taraflar birbirleriyle tutsaklarını da takas edecek ve cenazeleri iade edecek.

Le Monde | Trump, belirsiz seçim öncesi restini çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan başkanlık seçimi öncesi Demokrat rakibi Joe Biden’ın gerisine düşerek kendi kampanyasında da endişelere neden oldu. Le Monde, ABD’nin eyaletinde Demokrat Parti için harekete Latin Amerikalı gençlerle konuştu.

Al Jazeera | Çin, Suudi Arabistan ve Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi’ne alınma planı tepki çekti: İhlalciler ödüllendirilmemeli

Çin, Suudi Arabistan ve Rusya’nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ine katılması insan hakları gruplarının tepkisini çekti. Karara tepki gösterenler, bahsedilen ülkelerin ‘dünyanın en kötü hak ihlalcileri’ olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Konseyi’nin 15 koltuk için seçim yapması bekleniyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün BM direktörü Louis Charbonneau, “Ciddi hak ihlalcileri Konsey’de ödüllendirilmemeli” dedi.