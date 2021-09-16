Dünya basınında bugün | Britanya'da kapsamlı kabine değişikliği

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson köklü bir kabine değişikliğine giderek başta Afganistan'daki gelişmelerin ardından eleştirilerin odağında olan Dışişleri Bakanı Dominic Raab olmak üzere birçok önemli ismi görevden aldı. California'da görevden alma referandumunu Demokrat Vali Gavin Newsom kazandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'da geliştirilen Koronavirüs aşısı Sputnik-V için başlatılan onay sürecini üretim sürecinde yapılan ihlaller nedeniyle durdurdu.

16 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan'dan köklü kabine değişikliği gelecek seçimin temelini oluşturuyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson köklü bir kabine değişikliğine giderek başta Afganistan'daki gelişmelerin ardından eleştirilerin odağında olan Dışişleri Bakanı Dominic Raab olmak üzere birçok önemli ismi görevden aldı. Başbakanlık sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Halkın önceliklerinin yerine getirilmesi gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden Başbakan Johnson, bunun için doğru ekibe sahip olduğumuzdan emin olmak istiyor" ifadeleri kullanıldı. Görevden alınan Dışişleri Bakanı Raab, Adalet Bakanı konumuna getirildi. Raab'ın yerine ise Ticaret Bakanı Liz Truss atandı. Adalet Bakanı Robert Buckland, İskan Bakanı Robert Jenrick ile Eğitim Bakanı Gavin Williamson, yeni kabinede kendilerine yer bulamadı.

New York Times | Görevden alınma referandumunu geçen Newsom, yüzünü California'nın sayısız krizlerine döndü

California'da görevden alma referandumunu Demokrat Vali Gavin Newsom kazandı. Sandıkta güven tazeleyen Newsom, "Bu gece ifade edilen tek şey 'hayır' değildi. Bilime, aşılara ve bu pandemiyi bitirmeye 'evet' dedik" ifadelerini kullandı. Gazete, Newsom'un şimdi eyalette kuraklık, yükselen ev fiyatları ve pandeminin yarattığı eğitim krizi gibi birçok başlıkla mücadele etmesi gerekeceğini ifade etti.

The Washington Post | Biden, Çin olayının ortaya çıkmasının ardından Milley'i savundu

1972 yılında Watergate Skandalı'nı ortaya çıkaran gazetecilerden olan eski The Washington Post genel yayın yönetmeni yardımcısı Bob Woodward ve WaPo muhabiri Paul Costa'nın yeni yayımlanacak kitabında Genelkurmay Başkanı General Mark Milley'nin, dönemin ABD başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik bir nükleer savaş başlatmaması için adımlar attığı belirtildi. Trump, bunun ardından Milley'yi 'vatana ihanet' ile suçladı. ABD Başkanı Joe Biden ise Milley'ye destek vererek "ona güveninin tam olduğunu" söyledi.

Moscow Times | DSÖ, Sputnik-V'nin onay sürecini üretim ihlalleri nedeniyle askıya aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'da geliştirilen Koronavirüs aşısı Sputnik-V için başlatılan onay sürecini üretim sürecinde yapılan ihlaller nedeniyle durdurdu.