Dünya basınında bugün | Britanya'da Boris Johnson'ın U dönüşü gündemde

T24 Dış Haberler

ABD basını, Biden yönetiminin 100'den fazla çalışanı olan şirketlerin Covid'e karşı aşılanmasına ilişkin belirlediği son tarihi aktardı. Financial Times gazetesi, Etiyopya'da hükûmet ve Tigray'daki isyancılar arasındaki çatışmalarda son durumu aktardı. Britanya, yolsuzlukla suçlanan Muhafazakâr Partili milletvekilinin istifasına yer verdi. Fransa, cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken seçim anketlerinin şeffaflığını mercek altına aldı.

5 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | ABD, büyük şirketlerde aşı zorunluluğu için son tarihi belirledi

ABD yönetimi, 100'den fazla çalışanı olan iş yerlerinde Covid-19'a karşı aşılanmak için son gün olarak 4 Ocak'ı belirledi. Politikada, iş yerlerinin 4 Ocak'a kadar tüm çalışanlarını Covid-19'a karşı aşı olmaya teşvik etmeleri, aksi halde aşı olmayan çalışanlara haftalık test ve maske zorunluluğu uygulamaları gerektiği belirtildi. ABD'de mevcut durumda sağlık ve federal hükümet çalışanlarına aşı zorunluluğu uygulanıyor.

The Financial Times | Tigray’da hükümet karşıtı güçler zemin kazanıyor

Etiyopya yönetimi, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etti. Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti. Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

The Guardian | Yolsuzluk soruşturmasında U dönüşü üzerine Muhafazakâr Parti’de kriz

Britanya’da hükûmet, lobilicik kurallarını ihlal ettiği için yolsuzlukla suçlanan Muhafazakar Partili milletvekili Owen Paterson hakkında U dönüşü yaptı. Hakkında yolsuzluk incelemesi başlatılması talep edilen milletvekilini bir gün önce destekleyen Başbakan Boris Johnson, daha sonra desteğini geri çekti. 30 günlük bir uzaklaştırma alması beklenen Paterson, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

The Independent | Başbakan yolsuzluk krizinde fikir değiştirdi; Muhafazakâr Parti’de kriz çıktı

Lobicilik kurallarını ihlal ettiği için yolsuzlukla suçlanan milletvekili Owen Paterson’a desteğini geri çeken Boris Johnson, Muhafazakâr Parti’de tepki çekti. Paterson istifa ederken, kendisini destekleyen Muhafazakâr Partililer hükûmete tepi gösterdi.

Le Monde | Fransa’da seçim yaklaşırken anketler mercek altında

Fransa’da 2022’nin nisan ayında gerçekleşecek seçim önesi kamuoyu anketleri giderek sıklaştı. Le Monde gazetesi, farklı kimlikler kullanarak 200 ankete katıldı. Anketlerin kontrolünün oldukça yapay olduğu ve fazla çalışma saatleri olan az sayıda kişinin birden fazla çalışmada yer aldığı belirtildi. Anketlerin şeffaflığına ilişkin soru işaretleri belirtildi.

Al Jazeera | Biden yönetimi, Suudi Arabistan’a 650 milyon dolar silah satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 650 milyon dolar değerinde F-15 savaş uçaklarının havadan havaya mühimmat ekipman satışına onay verdiğini açıkladı. Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 280 AIM-120C füzesinin yanı sıra 596 adet LAU-128 Füze Fıraltma Rayları ve diğer destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi. Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

The Moscow Times | Putin, Lukaşenko’yu ‘müdahaleye’ karşı destekleme sözü verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko bugün video konferans yoluyla düzenlenen Birlik Devlet Yüksek Devlet Konseyi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sırasında Birlik Devleti Kararnamesi imzalandı. Rus lider, açılış konuşmasında, iki ülke arasında başta ekonomi ve askeri alanlar olmak üzere işbirliğinin derinleştirilmesi için bir dizi belgenin imzalanması gerektiğini söyledi. Putin, “Bugün, Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısı gerçekten büyük öneme sahip. Rusya-Belarus bütünleşmesini ekonomi, siyaset ve askeri alanlarında daha da geliştirilmeyi ve derinleştirilmeyi amaçlayan bir dizi belgeyi imzalamalıyız” şeklinde konuştu.