Dünya basınında bugün | Britanya'da 100 çocuk, Koronavirüs bağlantılı “yeni hastalığa” yakalandı

T24 Dış Haberler

Britanya’da yalnızca bakım evlerinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 22 bin kişinin hayatını kaybetmesinden önce sosyal hizmet yetkililerinin hükûmeti daha önce uyardığı ortaya çıktı. Britanya’da Covid-19 bağlantılı olduğu tespit edilen “yeni hastalığa” yakalanan çocuk sayısının 100’e çıktığı belirtildi. ABD'de Merkez Bankası Başkanı, ekonominin ayakta kalabilmesi için desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Afganistan'daki kanlı saldırılardan sonra Kabil, Taliban'a yönelik operasyonları tekrar başlatma kararı aldı.

14 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Hükûmet bakım evlerinin bir salgına hazır tutulması konusunda daha önce uyarılmıştı”

Britanya’da yalnızca bakım evlerinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 22 bin kişinin hayatını kaybetmesi üzerine sosyal hizmet yetkililerinin hükûmeti daha önce uyardığı ortaya çıktı. Sosyal hizmet yetkilileri konseyinin Britanya’da iki yıl önce bakım evlerinin salgınlara hazır tutulması konusunda rapor hazırladığı ortaya çıktı. Raporda, kişisel koruyucu ekipman sayısının arttırılması gibi ihtiyaçlar belirtildi. Yetişkin Sosyal Hizmetler Yöneticileri Birliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hükûmet raporda yaptığımız önerileri uyguladı mı bilmiyoruz” dedi.

The Independent | 100 çocuk, Koronavirüs bağlantılı “yeni hastalığa” yakalandı

Britanya’da Covid-19 bağlantılı olduğu tespit edilen “yeni hastalığa” yakalanan çocuk sayısının 100’e çıktığı belirtildi. Ülkede en az bir çocuk bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuklarda etkili olan hastalığın Kawasaki hastalığına benzer semptomları olduğu ve vücutta enfeksiyona neden olduğu biliniyor. Semptomlar arasında ateş, kaşıntı, dudak ve yüzde kırmızılık gibi şikayetler yer alıyor. Hastalığa yakalanan çocukların bazılarının Koronavirüs testi negatif çıksa da antikor testleri çoğunun pozitif çıktı.

New York Times | 18 can, katliam ve kafa karışıklığına doğdu

New York Times, 2 gün önce Afganistan'ın başkenti Kabil'de silahlı saldırıya uğrayan Sınır Tanımayan Doktorlar grubunun doğum servisini yönettiği hastanede o gün yeni doğmuş 18 bebek bulunduğunu ve çoğunun annesiz kaldığını yazdı.

The Washington Post | Fed başkanı, daha fazla destek yapılmazsa uzun süreli ekonomik düşüş yaşanacağı konusunda uyardı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "ABD'nin modern tarihinde emsali olmayan bir ekonomik darbe almakta olduğunu" söyledi. Powell, Beyaz Saray ve Kongre'nin uzun süreli işsizlik ve kapıdaki iflasları önlemek için yeterince destek sunmaması durumunda ekonomide "uzun süreli hasar" oluşabileceğini söyledi.

Moscow Times | Moskova: Ölen Koronavirüs hastalarının yüzde 60'ı toplam sayıya eklenmiyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip Koronavirüs kaynaklı ölümlerin yüzde 60'ının resmi verilere geçmiyor olabileceği açıklandı. Moskova Belediyesi Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Hastaların yüzde 60'ından fazlası damar tıkanıklığı, ileri seviye ölümcül hastalıklar, lösemi ve diğer tedavi edilemeyen hastalıklar nedeniyle öldü" denildi. Moskova, Nisan ayında 639 yeni tip Koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandığını duyurmuştu. Yeni açıklamaya göre Nisan'da Covid-19 testi pozitif çıkan toplam bin 597 kişi hayatını kaybetti. Moscow Times geçen haftalarda Moskova'nın geçen 10 yılın Nisan aylarındaki ölüm ortalamasını bu seneyle kıyasladığında ölüm sayısının yüzde 20 artış yükseldiğini bulmuştu. Şehrin sağlık departmanı bu tür tekniklerin Covid-19 kaynaklı ölümleri tespit etmenin "doğru bir yolu olmadığını" söyledi ve gerçek verileri açıklamadığı iddialarını yalanladı.

Le Monde | Turizm: Hükûmet yaz öncesi alarmda

Fransa’da da pek çok ülkede olduğu gibi yeni tip Koronavirüs salgını sürerken turizm sektörünün ne durumda olacağı merak konusu. Fransa’da da yaklaşık 2 milyon insanın çalıştığı turizm sektörünün yaz sezonunda nasıl işleyeceği planlanıyor. Fransa’da restoran işletmecilerinin dörtte biri işe devam etmelerinin tehlikede olduğunu düşünüyor. Avrupa Komisyonu, ülkelere turizm sezonunda sert önlemler almaları çağrısında bulundu.

Al Jazeera | 37 kişi hayatını kaybetmişti; Eşref Gani’den orduya Taliban’a karşı operasyonlara devam çağrısı

Biri hastane diğer cenazeye olmak üzere toplamda 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban’a karşı operasyonlara devam kararı aldı. ABD ile Şubat ayında barış anlaşması imzalayan Taliban, bebeklerin de dahil olduğu 37 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı üstlenmedi.