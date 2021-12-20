Dünya basınında bugün | Boris Johnson'ın tam kapanmada şarap keyfi; Omicron ve aşılar

T24 Dış Haberler

Omicron varyantı hızla yayılırken ABD'li üst düzey sağlık yetkilileri, ülkede rekor sayıda vakalar görüleceğini öngördü. Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın eşi ve Downing Sokağı ekibiyle 2020'nin mayıs ayında tam kapanma döneminde bahçede şarap içtiği fotoğraflar ortaya çıktı. New York Times, şu ana kadar görülen verilere göre sadece Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın Koronavirüs aşılarının hatırlatıcı doz ile desteklendiği zaman Omicron varyantına karşı koruma sağladığını belirtirken, çoğu ülkenin bu aşılara erişimi olmadığına dikkat çekti.

20 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Boris Johnson ve ekibi tam kapanma sırasında 10 Numara'nın etkinliğinde görüldü

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın eşi ve Downing Sokağı ekibiyle 2020'nin mayıs ayında tam kapanma döneminde bahçede şarap içtiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Johnson ve ekibinin sosyalleşme fotoğrafı, geçen hafta ekibin 15 Mayıs 2020'de pizza, şarap etkinliği düzenlediğinin yalanlanması üzerine The Guardian'a gönderildi. Fotoğraf üzerine Boris Johnson'ın sözcüsü, ekibin öğleden sonra bahçede çalıştığını söyledi. Britanya'da o dönem başka evler arası sosyalleşme açık alanda dahi 2 kişiyle sınırlıydı. İş yerlerinde ise yüz yüze toplantıların kesinle başka seçenek yoksa yapılması gerekiyordu.

The Independent | Noel'e kadar daha sıkı Covid kısıtlamaları gelebilir

Britanya'da Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle günlük Covid-19 vakaları 90 binleri geçerken yeni kısıtlamalar da gündeme geliyor. Sağlık Bakanı Sajid Javid, Noel'e kadar yeni kısıtlamaların uygulanmasının gündem dışı olmadığını söyledi. Omicron durumunun "hızlı hareket ettiğini" söyleyen Javid, "Bu pandemide hiçbir garanti yok, hükümet kısıtlamaları gündemde tutuyor" dedi.

New York Times | Dünya genelinde kullanılan birçok aşı Omicron'u durduramayabilir

New York Times, şu ana kadar görülen verilere göre sadece Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın Koronavirüs aşılarının hatırlatıcı doz ile desteklendiği zaman Omicron varyantına karşı koruma sağladığını belirtirken, çoğu ülkenin bu aşılara erişimi olmadığına dikkat çekti. İlk araştırmalara göre AstraZeneca, Johnson&Johnson ve Rusya ile Çin'de geliştirilen aşılar yeni varyanta karşı etkili değil. Gazete, milyarlarca aşısız insan bulunmasının yeni varyantların ortaya çıkmasına imkan sağlayabileceğini belirtti.

The Washington Post | Sağlık yetkilileri rekor vaka sayıları öngörüyor

Omicron varyantı hızla yayılırken ABD'li üst düzey sağlık yetkilileri, ülkede rekor sayıda vakalar görüleceğini öngördü. Yetkililer, hastaneye kaldırılanların sayısının da rekor sevilere ulaşabileceğini belirtti. ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, Omicron'un "olağandışı" seviyede bulaşıcı olduğunu ifade etti.

Moscow Times | Ruslar, Ukrayna ile savaş konusunda nasıl hissediyor?

Carnegie Moscow Center'da Rusya'daki ideolojik kaymaları inceleyen New York Times'ın eski genel yayın yönetmeni yardımcısı Andrey Kolesnikov, Rus halkının savaşa bakışının Kırım'ın ilhakından bu yana çok değiştiğini, özelikle genç nüfusun savaş istemediğini belirtti.

Batı ülkeleri Rusya'nın kısa süre içinde Ukrayna'nın işgaline başlayacağını iddia ederken Kolesnikov; Rus halkının savaşa yönelik duruşunu inceledi.

Kolesnikov, Kırım'ın ilhak edildiği ve Ukrayna'nın doğusunda savaşın başladığı 2014 yılında Rusya'nın bir "vatansever dalga" yaşadığını belirtti. Bu "vatanseverliğin" kötüleşen sosyo-ekonomik şartlara karşı bir sembolik denge oluşturduğunu ifade eden Kolesnikov, "Ruslar, kendilerine sunulan hayali düşmanlara inandı ve ordunun hamlelerini haklı gördü" yazdı.

Gazeteci, bu dönemde televizyonların savaşın "kanlı gerçeğini" sakladığını ifade etti. Kolesnikov, 2018'de bu vatansever dalganın çözülmeye başladığını ifade etti; "2014'te halkın yüzde 26'sı Rusya'nın 'tüm taraftan düşmanlarla çevrili olduğuna' inanıyordu, 2020'de bu oran 16'ya düştü"

Kolesnikov, devlet propagandasının halkı mobilize etme gücünü fazla kullanarak halkta dünya savaşı korkusu yarattığını ifade etti. 2018'in sonunda yapılan bir Levada anketine göre halkın yüzde 56'sı Rusya'ya dışarından ciddi bir askeri tehdit olduğuna inandıklarını söyledi. Bu sene yapılan bir anket, Rus halkının en büyük ikinci korkusunun yeni bir dünya savaşı olduğuna işaret etti.

Kolesnikov ayrıca "savaş gençlerin işidir" derken tüm devlet propagandasına rağmen 18 ve 24 yaş arasındaki Rusların yüzde 66'sının Ukrayna'ya yönelik olumlu düşünceleri olduğuna dikkat çekti.

Le Monde | Cumhurbaşkanlığı seçimi: Belirsizlik neden büyüyor?

Le Monde'un Ipsos ile gerçekleştirdiği bir anket, Fransa'da 2022'nin nisan ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kamuoyundaki belirsizliği ortaya koydu. Anket sonuçlarında ekim ayından bu yana oy vereceği adayın değiştiğini söyleyenlerin sayısının yüksek çıkması, seçim sürecinin öngörülemezliğinin de bir işareti olarak değerlendirildi. Anket sonuçları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yüzde 24 ile birinci sırada, ikinci sırada ise merkez sağ parti Cumhuriyetçiler'in adayı Valerie Pecresse'in olduğunu gösterdi. Aşırı sağcı adaylar Marine le Pen ve Eric Zemmour, yüzde 14.5 civarında kaldı. Anket, sol kanattan aday Christiane Taubira'nın adaylığını duyurmasından önce yapılmıştı.

Al Jazeera | İran'da ilk Omicron vakası

İran Sağlık Bakanlığı, ülkedeki ilk Omicron varyantı vakasını tespit edildiğini açıkladı. Vakanın, Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönen orta yaşlı bir adamda tespit edildiği belirtildi. Bakanlık, iki şüpheli vakanın da incelendiğini söyledi. İran'da uygun nüfusun yüzde 60'ından fazlası iki doz aşısını yaptırdı ve hatırlatıcı doz süreci başladı.