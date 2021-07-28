Dünya basınında bugün | "Bir polis memuru soruyor: Bu Amerika mı?"

T24 Dış Haberler

2 ay önce aldığı kararı revize eden ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri(CDC) Koronavirüs vakalarının arttığı bölgelerde yaşayan aşılı insanlara da kapalı alanlarda maske takma çağrısında bulundu. Trump destekçilerinin ABD Kongre binasını bastığı 6 Ocak günü Kapitol'ü korumakla görevli olan güvenlik güçleri mensupları, Temsilciler Meclisi'nin saldırıyı soruşturan komitesi önünde konuştu. Rusya, ABD ile Rusya arasında bu hafta Cenevre'de yapılacak görüşmelerin Washington'ın Moskova ile diyalog kurma konusunda "ne kadar ciddi olduğunu" göstereceğini ifade etti.

28 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Times | AB ve ABD'li yolcular için sınır açılacak

Bazı gazeteler, Britanya'da bakanların AB ve ABD'den tam olarak aşılanmış yolcuların, karantinadan kaçınmasına izin vermeyi planladığını bildirdi. Times, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın AB'nin uluslararası seyahate yeniden açılması konusunda İngiltere'nin önünde olduğundan endişe duyduğunu, İngiltere için kural değişikliği planlandığını söyledi.

Daily Express | "Ekim ayına kadar salgının büyük kısmını geride bırakacağız"

Hükümetin pandemi danışmanı Prof Neil Ferguson, "pandeminin büyük kısmının" ekim ayına kadar geride kalacağını öne sürdü. Daily Express, daha önce "Profesör Karantina" olarak bilinen uzmanı, yeni değerlendirmesinin ışığında "Profesör İyimser" olarak yeniden adlandırıyor.

New York Times | CDC, varyant patlak verirken tekrar içeride maske takma çağrısında bulundu

2 ay önce aldığı kararı revize eden ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri(CDC) Koronavirüs vakalarının arttığı bölgelerde yaşayan aşılı insanlara da kapalı alanlarda maske takma çağrısında bulundu. CDC, aynı zamanda okuldaki öğretmen, çalışan, öğrenci ve çalışanların aşılı olsalar da olmasalar da maske takması gerektiğini belirtti.

The Washington Post | Bir polis memuru soruyor: Bu Amerika mı?

Trump destekçilerinin ABD Kongre binasını bastığı 6 Ocak günü Kapitol'ü korumakla görevli olan güvenlik güçleri mensupları, Temsilciler Meclisi'nin saldırıyı soruşturan komitesi önünde konuştu. Siyah bir polis memuru, bazı Trump destekçilerinin kendisine yönelik ırkçı ifadeler kullandığını söyleyerek, "6 Ocak benim için hala bitmedi. Bu Amerika mı?" diye sordu.

Moscow Times | Moskova, Washington'ın diyalog konusunda "ciddi olduğunu umuyor"

Rusya, ABD ile Rusya arasında bu hafta Cenevre'de yapılacak görüşmelerin Washington'ın Moskova ile diyalog kurma konusunda "ne kadar ciddi olduğunu" göstereceğini ifade etti.

İki ülkeden de üst düzey yetkililer bugün Cenevre'de gergin ilişkilerde istikrara doğru bir adım atma amacıyla masaya oturacak. Haziranda ABD lideri Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre kentinde bir araya gelmişti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Görüşmeler Moskova'nın ABD'li mevkidaşlarımızın kafa yapısının ilişkilerde stratejik istikrar için konsantre ve enerjik bir diyalog kurma konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterecek" dedi.

Ryabkov, Moskova ve Washington'un çeşitli konulara yaklaşımının bazen "farklı" olabildiğini belirtirken, bu görüşmelerin amacının süreci başlatmak olduğunu ifade etti.

Görüşmelerin çarşambadan sonra da devam etmesini beklediğini söyleyen Ryabkov, "beklentileri yükseltmeyeceğini" söyledi.

ABD heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman liderlik edecek.

'Stratejik İstikrar Diyalogu', Biden ve Putin arasında yapılması hedeflenen bir zirveye öncül olarak yapılıyor.

Al Jazeera | Biles'ın Olimpiyat finallerinden sürpriz bir şekilde çekilmesinin arkasındaki neden "ruh sağlığı"

Henüz 24 yaşında tarihin en iyi jimnastikçilerinden biri kabul edilen Simon Biles, Tokyo Olimpiyatları finalinden çekilme kararı aldı. Biles, kararının arkasında "ruh sağlığı endişeleri" olduğunu belirtti.