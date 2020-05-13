Dünya basınında bugün | "Bilimin Covid-19 hakkında çözemedikleri"

T24 Dış Haberler
ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı ve Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, ülkede pandemiye karşı alınan önlemlerin erken kaldırılması durumunda ciddi bedeller ödenebileceğini belirtti. Afganistan'da düzenlenen iki saldırıda ikisi yeni doğmuş bebek olan 37 kişi katledildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Koronavirüs'e yakalandı. Britanya’da hükûmetin günde 200 bin Koronavirüs testi planını uygulamak için çok sayıda gönüllü çalışan işe alınacak. Fransız Le Monde gazetesi, dünyanın birçok noktasında kısıtlamaların hafifletilmesine rağmen yeni tip Koronavirüs'le ilgili bilinmeyen çok şey olduğuna dikkati çekti.
14 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Britanya’da büyük iş kayıplarını önlemek için kurulan sistem gelecek sonbahara uzatıldı
Britanya hükûmeti ücretsiz izne ayrılan çalışanların maaşlarının yüzde 80'ini Haziran ayına kadar yatırma kararı almıştı. İşçilerin maaşlarının devlet tarafından yatırılma süresi kasım ayına kadar uzatıldı. 7.5 milyon işçiye, 2500 pound’u geçmemek kaydıyla maaşlarının yüzde 80'i hükümet tarafından ödeniyor. Maliye Bakanı Rishi Sunak işverenlerden daha fazla destek istedi.
The Independent | Hükûmetin test hedefi için gönüllüler çalışacak
Britanya’da hükûmetin günde 200 bin Koronavirüs testi planını uygulamak için çok sayıda gönüllü çalışan işe alınacak. Herhangi bir ödeme almayacak çalışanlar en az haftada 32 saat çalışarak insanlara Koronavirüs testi uygulayacak. Sağlık sendikaları ve muhalefet, hükûmetin bu planını eleştirerek sistemin tamamen gönüllülük esasına dayandırılmasına tepki gösterdi.
The New York Times | Senato uyarıldı: Çok erken açılmak beraberinde ölümcül risk getirebilir
ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı ve Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, ülkede açıklanan Covid-19 kaynaklı ölüm sayısının gerçek rakamların altında olduğunu ve alınan önlemlerin hızlı bir şekilde gevşetilmesinin "çok ciddi sonuçları olabileceğini" söyledi. Video konferans yoluyla Senato'ya hükûmetin Koronavirüs'le mücadelesi konusunda ifade veren Dr. Fauci, "Vaka sayılarında ufak zıplamaların yaşandığı yerlerde salgınlar görmeye başlayacağımızdan endişe duyuyorum" dedi. Fauci, test sayısı arttırılmadan ve filyasyon sistemi oluşturulmadan ülkenin açılmasına karşı uyarılarda bulundu. Dr. Fauci, ülkenin gerekli önlemleri almadan önce kısıtlamaları gevşetmesi ihtimaliyle ilgili olarak, "Kontrol edilemeyecek bir salgının tetiklenme riski çok yüksek olur. Sadece acı ve ölüm yaşanmaz, ekonomik iyileşme yolunda da daha geriye gidilir" diye konuştu.
The Washington Post | Saldırıdan sonra Afganistan'da Taliban karşıtı operasyonlar tekrar başladı
Dün Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sınır Tanımayan Doktorlar grubunun doğum servisini yönettiği bir hastaneye dalan üç silahlı saldırgan 13 kişiyi öldürdü. Öldürülenler arasında iki yeni doğmuş bebek de olduğu bildirildi. Aynı gün bir cenazede intihar bombacısı kendini patlatarak 24 kişiyi öldürdü. Taliban iki saldırıyla da bağlantısı olmadığını iddia etse de, Afganistan hükûmeti örgüte karşı ABD'yle varılan anlaşma sonrası durdurulan operasyonları tekrar başlatma kararı aldı.
Moscow Times | Putin'in sözcüsü Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dimitri Peskov'un yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı. Rus haber ajansı Interfax, Peskov'a yapılan Covid-19 testinin sonucunun pozitif geldiğini ve hastanede tedavi gördüğünü bildirdi. Peskov, "Evet, hastayım; tedavi görüyorum" dediği aktarıldı. Geçen haftalarda Rusya Başbakanı Mihail Mişhustin ile üç hükûmet üyesinin daha Covid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.
Le Monde | Bilimin Covid-19 hakkında çözemedikleri
Dünya genelinde 4 milyondan fazla insanı etkileyen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hakkında aylardır çalışan bilim insanlarının yanıtlayamadığı sorular sürüyor. Pek çok ülkenin kısıtlamaları hafiflettiği dönemde belirsizlikler yerini koruyor. Enfekte olanların yarısı kadar olduğu düşünen asemptomatik insanların salgında oynadığı büyük rol ve virüsün mevsime bağlı bulaşma hızı hala cevaplanmayan sorular arasında.
Al Jazeera | “İnsanlığa karşı suç” :Kabil’de doğum servisine yapılan saldırıda ölen bebekler de vardı
Afganistan'ın iki ayrı noktasında yapılan büyük saldırılarda toplam 37 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin başkenti Kabil'de Sınır Tanımayan Doktorlar grubunun doğum servisini yönettiği bir hastaneye dalan üç silahlı saldırgan 13 kişiyi öldürdü. Öldürülenler arasında iki yeni doğmuş bebek de olduğu bildirildi. Dasht-e-Barchi Hastanesi'nin içinde el bombası da atıldığı belirtildi. Saldırganların polis tarafından öldürüldüğü açıklandı. Diğer saldırı ise bir polisin cenaze töreninde canlı bomba patlatıldı.