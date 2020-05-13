Dünya basınında bugün | "Bilimin Covid-19 hakkında çözemedikleri"

T24 Dış Haberler

ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı ve Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, ülkede pandemiye karşı alınan önlemlerin erken kaldırılması durumunda ciddi bedeller ödenebileceğini belirtti. Afganistan'da düzenlenen iki saldırıda ikisi yeni doğmuş bebek olan 37 kişi katledildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Koronavirüs'e yakalandı. Britanya’da hükûmetin günde 200 bin Koronavirüs testi planını uygulamak için çok sayıda gönüllü çalışan işe alınacak. Fransız Le Monde gazetesi, dünyanın birçok noktasında kısıtlamaların hafifletilmesine rağmen yeni tip Koronavirüs'le ilgili bilinmeyen çok şey olduğuna dikkati çekti.

14 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da büyük iş kayıplarını önlemek için kurulan sistem gelecek sonbahara uzatıldı

Britanya hükûmeti ücretsiz izne ayrılan çalışanların maaşlarının yüzde 80'ini Haziran ayına kadar yatırma kararı almıştı. İşçilerin maaşlarının devlet tarafından yatırılma süresi kasım ayına kadar uzatıldı. 7.5 milyon işçiye, 2500 pound’u geçmemek kaydıyla maaşlarının yüzde 80'i hükümet tarafından ödeniyor. Maliye Bakanı Rishi Sunak işverenlerden daha fazla destek istedi.

The Independent | Hükûmetin test hedefi için gönüllüler çalışacak

Britanya’da hükûmetin günde 200 bin Koronavirüs testi planını uygulamak için çok sayıda gönüllü çalışan işe alınacak. Herhangi bir ödeme almayacak çalışanlar en az haftada 32 saat çalışarak insanlara Koronavirüs testi uygulayacak. Sağlık sendikaları ve muhalefet, hükûmetin bu planını eleştirerek sistemin tamamen gönüllülük esasına dayandırılmasına tepki gösterdi.

The New York Times | Senato uyarıldı: Çok erken açılmak beraberinde ölümcül risk getirebilir

ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı ve Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, ülkede açıklanan Covid-19 kaynaklı ölüm sayısının gerçek rakamların altında olduğunu ve alınan önlemlerin hızlı bir şekilde gevşetilmesinin "çok ciddi sonuçları olabileceğini" söyledi. Video konferans yoluyla Senato'ya hükûmetin Koronavirüs'le mücadelesi konusunda ifade veren Dr. Fauci, "Vaka sayılarında ufak zıplamaların yaşandığı yerlerde salgınlar görmeye başlayacağımızdan endişe duyuyorum" dedi. Fauci, test sayısı arttırılmadan ve filyasyon sistemi oluşturulmadan ülkenin açılmasına karşı uyarılarda bulundu. Dr. Fauci, ülkenin gerekli önlemleri almadan önce kısıtlamaları gevşetmesi ihtimaliyle ilgili olarak, "Kontrol edilemeyecek bir salgının tetiklenme riski çok yüksek olur. Sadece acı ve ölüm yaşanmaz, ekonomik iyileşme yolunda da daha geriye gidilir" diye konuştu.