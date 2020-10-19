Dünya basınında bugün | "Biden'ın üstünlüğü, deja vu hissiyatını körüklüyor"

T24 Dış Haberler

ABD'de Demokratlar, Joe Biden'ın seçimlerde Hillary Clinton'la aynı kaderi paylaşma olasılığından endişe duyuyor. NYT muhabiri Aton Troianovski, 3 haftadır Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ bölgesini ziyaret etti. Fransa’da ülke genelinde başta eğitimciler olmak üzere yüzlerce insan Paris’te başı kesilerek öldürülen öğretmen için sokağa çıktı. Belarus'ta hükûmet karşıtı eylemler sürüyor.

19 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Kuzeydeki hastane yatak kapasitesi dolmak üzere

İngiltere’nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarında en yüksek seviyenin uygulandığı kuzey bölgesinde hastanelerin yatak kapasitesinin tükenme aşamasında olduğu öğrenildi. Büyük Manchester bölgesinde yoğun bakım yatak doluluğu oranının yüzde 82 seviye yükseldiği belirtildi. Öte yandan yerel liderler ve hükûmet arasında Koronavirüs kısıtlamaları konusunda anlaşmazlıklar sürüyor.

The Independent | Fransa öldürülen öğretmenin yasını tutuyor

Fransa’da ülke genelinde başta eğitimciler olmak üzere yüzlerce insan Paris’te başı kesilerek öldürülen öğretmen için sokağa çıktı. Paris’te başı kesilerek öldürülen öğretmenin derste öğrencilerine Charlie Hebdo dergisinde yer alan Hz. Muhammed karikatürünü gösterdiği için hedef hâline gelmiş, tehditler almıştı.

New York Times | Teslimiyet ve umutsuzluk Ermeni çatışmasını körüklüyor

NYT muhabiri Aton Troianovski, 3 haftadır Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ bölgesini ziyaret etti. Dağlık Karabağ'da kalmayı tercih eden etnik Ermenilerin ısıtma sistemi olmayan bodrumlarda yaşadığını belirten Troianovski, iki tarafın karşılıklı saldırıları sonucunda birçok sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti. Muhabir, Dağlık Karabağlıların umutsuzluğa kapıldığını ifade etti.

The Washington Post | Biden'ın üstünlüğü, deja vu hissiyatını körüklüyor

ABD'de 3 Kasım seçimlerine kısa süre kala Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın anketlerde rakibi Başkan Donald Trump'a iki basamaklı bir üstünlüğü bulunuyor. Ancak Demokratlar seçimlere 2016'da yaşananlar sebebiyle temkinli yaklaşıyor. 2016 seçimlerine giderken anketlerde Hillary Clinton'ın ciddi bir üstünlüğü bulunuyordu. ancak sürpriz bir sonuçlar seçimleri Trump kazanmıştı.

Moscow Times | Polisin 'ateş açma' tehditine rağmen Belarus'ya on binler yürüdü

Belarus'ta on binlerce kişi, pazar günü bir kez daha Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya karşı sokağa çıktı. Polis, geçen günlerde gerekirse protestoları dağıtmak için ateş açılabileceği konusunda tehditlerde bulunmuştu. Eylemlerde 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

Liberation | Özgürlük, senin adını öğretiyorum

Fransa’da derste Hz. Muhammed karikatürünü gösterdikten sonra hedef hâline getirilen ve iki gün önce sokakta başı kesilerek öldürülen öğretmenin yası sürüyor. Fransa’nın eğitimcileri “İfade özgürlüğü savunmaya, öğretmeye devam edeceğiz” diyor.

Al Jazeera | İsrail ve Bahreyn ilişkileri Manama’da resmiyete dökülecek

Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra, Bahreyn ve İsrail, ABD’li bir delegasyon eşliğinde Manama kentinde ilişkileri resmen başlatmak üzere anlaştı. BAE ve Bahreyn, İsrail’le ilişkileri normalleşme kararı alan üçüncü ve dördüncü ülke oldu.