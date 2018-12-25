Dünya basınında bugün | "Beyaz Saray hassas durumdaki piyasaları sarsmaya devam ediyor"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca

ABD gündemini piyasalardaki düşüş meşgul ediyor. Trump'ın Fed Başkanı ile ilgili açıklamaları ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in piyasalardaki düşüşü durdurma girişimi gazetelerin ilk sayfalarında yer aldı.

Fransız Le Monde gazetesi Sarı Yelekler hareketi ile ilgili bir makaleyi yazarken, Alman Die Welt gazetesi Romanya liderliğinde Avrupa Birliği'nin nasıl bir yol haritası izleyeceği hakkında bir değerlendirme yayımladı.

The Guardian | Gatwick Havalimanı: Drone yüzünden gözaltına alınan ve bırakılan çift "saldırıya uğramış hissediyorum" dedi

Geçtiğimiz günlerde Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda uçuşlar yakınlarda 'en az iki drone' uçtuğu iddiasıyla iptal edildi. Olayla ilgili bir çift gözaltına alınmış ancak suçsuz oldukları anlaşılınca serbest bırakılmıştı. The Guardian'ın haberine göre çift, basının gözaltıyla ilgili yaptığı haberlerden rahatsız olduklarını belirtti ve "saldırıya uğramış" hissettiklerini belirtti.

Financial Times | Trump'ın ve Mnuchin yorumları huzursuzluğu arttırdı, hisseler değer kaybetti

Trump Fed Başkanı ile ilgili sert açıklamalarda bulunurken Hazine Bakanı Mnuchin'in güvence vermeye çalıştığı yorumlar kamuoyunda tam aksine huzursuzluk yarattı. FT'nin haberine göre Amerika'da faaliyet gösteren değeri en yüksek 500 şirketin hisse senetlerinden oluşan S&P 500 endeksi Noel'e bir önceki günün zirvesinden %20 aşağıda girdi.

New York Times | Beyaz Saray hassas durumdaki piyasaları sarsmaya devam ediyor

NYT ilk sayfasına Mnuchin'in piyasalardaki düşüşü durdurmak için planlarını açıklarken, Trump'ın Fed başkanına karşı sert yorumlar yapmasını taşıdı.

Washington Post | Noel hediyesi olarak sıfırdan başlamak

Washington Post, Noel sebebiyle ilk sayfasına farklı bir haber taşıdı. Yazıda Noel'in "taze başlangıçlar" için ideal olduğu vurgulamak için hayatı "mahvolmuş" beş ayrı insanın hayatını tekrar kurma hikayesi anlatıldı.

Wall Street Journal | Dow'un en kötü Noel arifesi

WSJ ilk sayfasına Dow Jones Industrial Average'ın 650'den fazla puan kaybetmesini taşıdı. WSJ S&P 500'ün de 'Ayı piyasasına' girmeye çok yakın olduğunu belirtti.

Moscow Times | Rusya, Kaddafi'nin oğlunun siyasal rolünü destekledi

Moscow Times ilk sayfasına Rusya'nın Kaddafi'nin oğlu Saif al-Islam Kaddafi'nin Libya'daki liderlik girişimini desteklemesini taşıdı.

Le Monde | Sarı yelekler: Radikal bir sapmanın tehlikeleri

Le Monde'un haberine göre hareketin 6. Haftasında eylemci sayısının azaldığı görülse de, cumartesi günü yaşanan gerginlikler hareketin şiddetinin azalmadığını gösteriyor. Değerlendirmeler eylemlerin radikalleşme tehlikesini ortaya koyuyor.Geçen haftasonu, vandalizm boyutuna ulaşan olaylar ve polislerin güç kullanımını arttırması dikkat çekti.

Die Welt | Romanya'nın AB Başkanlığı Avrupa için felaket olur mu?

Avrupa Birliği'nin başkanlığını kendi içinde yozlaşmayla mücadele veren Romanya devralacak. Alman Die Welt gazetesi Romanya başkanlığındaki AB'nin geleceği hakkında tahminler yapan bir makale yayınladı.

Al Arabiya | İsrail parlamentoyu feshetti, nisanda erken seçime gidiyor