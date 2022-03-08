Dünya basınında bugün | Batı, Ukrayna'daki siviller için endişeli

T24 Dış Haberler

Rusya’nın Ukrayna işgali sürerken sivillerin tahliyesi taraflar arasında görüşülen konulardan biri oldu. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rus bombardımanı tehlikesi altında, çocuk hastanesinde kalan kritik durumdaki çocuklar tahliye edildi. ABD Başkanı Joe Biden'a Rus petrolünün ABD'ye ithalatını yasaklaması için baskı yapılıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Ukrayna'nın Rusya tarafından kuşatılan Harkov kentindeki bir nükleer araştırma tesisine havan toplarının isabet ettiğine dair bilgi aldıklarını, ancak radyoaktif bir sonuç yaşanmadığını bildirdi.

8 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Kiev, Putin’in sivillerin Rusya’ya tahliye olması planını reddetti

Rusya’nın Ukrayna işgali sürerken sivillerin tahliyesi taraflar arasında görüşülen konulardan biri oldu. Rus ve Ukraynalı heyetlerin üçüncü görüşmesinde konu sivillerin tahliyesiydi. Moskova, görüşmede önce altı insani koridor önerirken bu yolların bazıları Rusya ve Belarus’a çıkıyordu. Kiev bu teklife tepki göstererek reddetti. Kremlin aynı zamanda Ukrayna’da işgali durdurmak için üç talebi açıkladı. Bunlar, askeri eylemlerin durdurulması, Ukrayna’nın anayasasını “tarafsızlık” ekleyerek değiştirmesi ve Kırım’ın Rusya’nı parçası, Donetsk ile Luhansk’ın da bağımsızlığının tanınması oldu.

The Independent | Hasta çocuklar Putin’in bombardımanı yüzünden yataklarından çıkarıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rus bombardımanı tehlikesi altında, çocuk hastanesinde kalan kritik durumdaki çocuklar tahliye edildi. Çocuklar, Lviv’e oradan da Almanya’ya beş gün sütrecek tehlikeli bir yolculuğa çıkacak. The Independent, çocuklarını otobüslerle gönderen babaların, yaşadıklarını aktardı.

New York Times | Doğal gaz fiyatları artarken ve Ukrayna savaşı büyürken ABD, Rus petrolüne yasak getirmeyi düşünüyor

ABD Başkanı Joe Biden'a Rus petrolünün ABD'ye ithalatını yasaklaması için baskı yapılıyor. Biden hükümeti, Rus lider Putin'i ağır bir biçimde cezalandıracak, ancak ABD'de de doğal gaz fiyatlarında patlamaya sebep olacak, yaptırım hakkında karar vermeye çalışıyor. Pazartesi günü iki partiden Kongre üyeleri Rus enerjisi ithalatını yasaklayacak; ayrıca Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkileri askıya alacak bir tasarıyı geçirdi.

The Washington Post | İnsani şartlar kötüleşirken Odessa, Rus saldırısına hazırlanıyor

The Washington Post, sivil bölgelere Rus bombardımanı devam ettikçe Ukrayna genelinde insani durumun kötüleştiğini ifade etti. Öte yandan Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kenti, olası bir saldırıya hazırlanmaya başladı. WaPo'ya konuşan Odessa Belediye Başkanı, "Saldırgan kentin çok uzağında değil" dedi.

Moscow Times | IAEA, Ukrayna'da ikinci bir nükleer tesisin zarar gördüğünü belirtti

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Ukrayna'nın Rusya tarafından kuşatılan Harkov kentindeki bir nükleer araştırma tesisine havan toplarının isabet ettiğine dair bilgi aldıklarını, ancak radyoaktif bir sonuç yaşanmadığını bildirdi.

IAEA, Ukrayna'nın saldırıyı pazar günü kendilerine bildirdiğini ve radyasyon seviyelerinde bir oynamanın meydana gelmediğini belirtti.

IAEA, tesiste çok fazla radyoaktif materyal bulunmadığını, bu yüzden bir saldırının radyasyon seviyelerinde çok fazla bir oynamaya sebep olmayacağını ifade etti.

Harkov, saldırının başlamasından bu yana Rusya tarafından bombalanıyor.

Geçen hafta Zaporijya Nükleer Santrali'nin saldırıya uğraması dünyayı alarma geçirmişti. Daha sonra santralin Rusya kontrolüne geçtiği açıklandı.

Le Monde | Ukrayna: Siviller savaş tarafından tuzağa düştü

Rusya’nın Ukrayna işgalinin 13’üncü gününde başkent Kiev’de çember daraldı. Ülkenin en büyük ikinci şehri Harkov’da bombardıman sürerken, Mariupol’de ateşkes ve tahliye denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Sınır komşusu Moldova, Ukrayna’dan gelecek mülteci akınını beklerken Almanya ve İtalya, Ukrayna’dan ilk mültecileri kabul etti. İsrail’in tarihinde ilk defa bir çatışmada arabulucu rolünü üstlenmeye hazır olduğu belirtildi.

Al Jazeera | İran, Rusya’nın talebinin ardından “ulusal çıkarlarını tehlikeye atmayacağını” söyledi

İran’ın Batı ülkeleriyle Viyana’da süren nükleer anlaşma görüşmelerinden sonuç çıkması beklenirken Rusya2nın Ukrayna bağlantılı yaptırımlar talep etmesi, İran tarafından hoş karşılanmadı. Rusya, Ukrayna'nın işgali nedeniyle uygulanan yaptırımların İran'la ilişkilerine zarar vermemesini talep etti. Viyana’daki müzakerelerin bir sonuca varmasının yakınlaştığı bir dönemde Moskova'nın böyle bir talebi öne sürmesi “müzakerelere engel koyma” olarak değerlendirildi.