Dünya basınında bugün | Batı, "Rusya'nın bazı askerleri çektiğinden" pek emin değil

T24 Dış Haberler

York Dükü Prens Andrew, 17 yaşındayken cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla kendisine dava açan Virginia Giuffre ile, duruşmaya gitmeden yüksek miktarda tazminat karşılığında uzlaşmaya vardı. Rusya dün Ukrayna sınırındaki askerlerinin bir kısmının tatbikatını tamamladığını ve üslerine döndüğünü açıkladı. Batı ülkeleri ve NATO ise Ukrayna sınırında gerilimin azaldığına ilişkin yeterli işaret görmediğini belirtti. ABD'de bir kadının yeni bir kök hücre nakli tedavisi yöntemi gördükten sonra HIV'i yenen üçüncü kişi ve ilk kadın olduğuna inanılıyor.

16 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Prens Andrew ve Virginia Giuffre, cinsel saldırı davasında mahkemeye gitmeden uzlaştı

York Dükü Prens Andrew, 17 yaşındayken cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla kendisine dava açan Virginia Giuffre ile, duruşmaya gitmeden yüksek miktarda tazminat karşılığında uzlaşmaya vardı. ABD'deki bölge mahkemesine gönderilen bir anlaşma metninde, Andrew ve Giuffre'nin mahkeme dışında uzlaştığı bildirildi. Metinde Andrew'ın "hiçbir suçla ilgili sorumluluk üstlenmediği" belirtilirken Giuffre'ye verilecek bir miktar para karşılığında uzlaşacakları belirtiliyor. Ödenecek miktarla ilgili detay verilmiyor.

The Independent | Putin “Savaş istemiyoruz” diyor; Batı, Rusya’nın çekildiğine ilişkin işaret görmüyor

Rusya dün Ukrayna sınırındaki askerlerinin bir kısmının tatbikatını tamamladığını ve üslerine döndüğünü açıkladı. Batı ülkeleri ve NATO, Ukrayna sınırında gerilimin azaldığına ilişkin yeterli işaret görmediğini belirtirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün diyaloğa hazır olduğunu söyledi ancak Ukrayna’nın asla NATO’ya katılmaması yönündeki talebini yineledi.

New York Times | Bir kadın, yeni tedavi ile HIV'den kurtuldu

ABD'de bir kadının yeni bir kök hücre nakli tedavisi yöntemi gördükten sonra HIV'i yenen üçüncü kişi ve ilk kadın olduğuna inanılıyor.

HIV hastasının göbek kordonu kanı kullanılan yeni bir metot ile tedavi gördüğü belirtildi. Göbek kordonu kanının, kemik iliği nakillerinde kullanılan yetişkin kök hücrelere kıyasla daha kolay bulunabildiği belirtildi. Göbek kordonu kanının, kemik iliğinde olduğu gibi hastanınkiyle bire bir uyumlu olması da gerekmiyor.

ABD'li araştırmacılar, bazı detayları Denver'daki Retrovirüsler ve Fırsatçı Enfeksiyonlar Konferansı’nda paylaştı. 'Melez' olduğu belirtilen kadın hastaya doktorlar, New York-Presbyterian Weill Cornell Sağlık Merkezi'nde tedavi gördüğü için 'New York Hastası' diye hitap ediliyor.

Hastaya 2013 yılında HIV; 2017'de de lösemi tanısı konuldu. 'New York Hastası'na kanser tedavisi için kordon kanı verildi. Bağışıklık sistemine destek için hastaya bir yakını da kan verdi.

Hastada Ağustos 2017'da olduğu nakilden yaklaşık 3 yıl sonra HIV görülmemeye başladı. HIV tedavisi kesildikten sonra da hastada virüse rastlanmadı.

Araştırmada yer alan Dr Koen van Besien, "ABD'de yılda 50 kişinin bu prosedürden faydalanabileceğini düşünüyoruz" dedi.

The Washington Post | ABD: Rusya devleti bilgisayar korsanları yüksek ihtimalle kritik Ukrayna sistemlerine girdi

ABD istihbaratı, Rusya devletine çalışan bilgisayar korsanlarının Ukrayna ordusu ve enerji şirketine ait bilgisayar sistemlerine yüksek ihtimalle girmeyi başardığını ifade etti. Korsanların bu ağlardan istihbarat toplayabileceği ve olası bir işgal durumunda bu sistemlerde arızalara sebep olabileceği belirtildi.

eKathimerini | Parlamento, savunma tedarik tasarısını geçirdi

Yunanistan'da parlamento salı günü Savunma Bakanlığı'nın yeni silahlanma programı tasarısını onayladı. Program, 6 Rafale savaş jeti, 3 Belharra fırkateyni ve denizaltı torpidoları alınmasını öngörüyor.

Moscow Times | Almanya Başbakanı Scholz, Kremlin ziyaretinde Rus virüs testini reddetti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 7 gün içinde Kremlin'in Koronavirüs testini yaptırmayı reddeden ikinci lider oldu.

Scholz'un testini Rusya medikal personeli yerine Almanya Büyükelçiliği'nin doktorunun yaptığı belirtildi.

Alman Bild ve Süddeutsche Zeitung gazetelerine göre Rus yetkililer, Scholz'a Almanya'dan getirilen bir cihazla yapılan testi izlemek için davet edildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bu durumun ikilinin görüşmesini etkilemeyeceğini, sadece Scholz ve Putin'in otururlarken "aralarında normalden daha fazla mesafe bırakılacağı" belirtildi.

Geçen hafta da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova ziyaretinde PCR testi yaptırmayı kabul etmediği için kısıtlamalara maruz bırakılmış, masada Putin ve Macron arasında bırakılan mesafe espri konusu olmuştu. Reuters daha sonra Macron'un Rusya'ya DNA'sını vermek istemediği için testi reddettiğine dair bir haber yayımlamıştı.

Putin-Scholz görüşmesinin görüntülerinde iki liderin yine dev bir masanın ayrı uçlarında oturduğu görüldü. Putin, pazartesi günü bakanlarıyla yaptığı görüşmelerde de sosyal mesafeye özen göstermişti.

Le Monde | Moskova’dan Ukrayna’da gerilimi düşürme sinyalleri

Rusya, Ukrayna sınırındaki askerlerinin bir kısmını geri çekerken Rusya Savunma Bakanı, sınırda bulunan bazı askerlerin tatbikat için orada bulunduğunu ve tamamlayınca üslerine döndüğünü söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün yaptığı açıklamada, diplomasiye bir şans verme konusundaki istekliliklerini dile getirdi. Ukrayna’da yetkililer, bu gelişmelerin olumlu olduğunu belirterek Kiev ve Batı ülkelerinin “Rusya’nın gerilimi tırmandırmasını önlediğini” söyledi.

Al Jazeera | Rusya Savunma Bakanı, Esad’la görüşüyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dün Suriye’ye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmeye ve ülkedeki Rusya hava üssünü denetlemeye gitti. Rusya ordusu, Suriye’deki hava üssüne bölgedeki büyük deniz tatbikatları için nükleer kapasiteli bombardıman uçakları ve hipersonik füze taşıyan savaş jetleri göndermişti. Şam’daki görüşmelerde Şoygu’nun Esad’ı Rusya Donanması’nın Doğu Akdeniz’deki tatbikatları konusunda bilgilendirdiği belirtildi.