Dünya basınında bugün | Batı endişeli; Rusya ve Belarus, Ukrayna'nın kuzeyinde tatbikatlara başladı

T24 Dış Haberler

Ukrayna sınırı yakınlarındaki asker yığınağı sürerken Rusya ve Belarus, Ukraya'nın kuzey komşusunda ortak askeri tatbikatlar başlattı. The Washington Post'un aktardığına göre video kayıtlarının incelenmesi ve görgü tanıkları ile görüşülmesi sonucunda geçen hafta ABD komandolarının radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin evine yaptığı baskında 5 çocuk öldürüldü. Atina, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tekrar gündeme getirdiği adalarında silahsızlandırılmayacağını belirtti. Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna krizini görüşmek üzere Moskova'ya giderek Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie, Yemen'deki Husiler'in hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), füze müdahale araçlarını yeniden doldurmak için yardım edeceklerini açıkladı.

11 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Teşkilat içindeki toksik ortamın ortaya çıkmasıyla Metropolitan Polisi Başkanı istifa etmek zorunda kaldı

Londra Polis Teşkilatı (Metropolitan polis) içinde kadın düşmanlığı ve ırkçılığa dair raporların ortaya çıkması üzerine Teşkilat Başkanı Cressida Dick, istifaya zorlandı. Dick, istifasını açıklamadan birkaç saat önce katıldığı bir radyo programında görevde kalacağını ve Met içindeki toksik ortamdan kurtulmak için bir planı olduğunu söylemişti. Ancak Kent Konseyi, planın yetersiz olduğunu belirtince Dick, istifa edeceğini duyurdu. Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan'ın geçen hafta teşkilat içindeki toksik ortamla ilgili Dick'e bir uyarıda bulunduğu, bir karakolda polis memurlarının kadın düşmanı, ırkçı, İslamofobik ifadelerinin ortaya çıkmasıyla ona güveninin tamamen kaybolduğu belirtidi.

The Independent | Truss'ın Rusya'yla Ukrayna üzerine soğuk görüşmesi

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna krizini görüşmek üzere Moskova'ya giderek Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşme sonunda iki bakan düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Karşılıklı suçlamaların yapıldığı toplantıda, bakanlar arasındaki soğukluk kameralara yansıdı. Toplantı sonunda Lavrov’un, konuk bakandan daha hızlı şekilde salondan çıkması dikkati çekti. Lavrov yaptığı konuşmada, Ukrayna krizi ile ilgili olarak Minsk Anlaşmalarının uygulanması, Rusya’nın Belarus ile birlikte yaptığı askeri tatbikat ve Rusya’nın Batı’dan istediği güvenlik garantilerine ilişkin bilgileri İngiliz mevkidaşına anlattığını belirtti. Lavrov, görüşmeyi “sağır ve dilsiz” ile konuşmaya benzeterek, “Dinliyoruz ama duymuyoruz. En detaylı açıklamalarımız boşa gitti.” dedi.

New York Times | Panel, Trump'ın 6 Ocak arama kayıtlarında boşluklar olduğunu keşfetti

ABD'de 6 Ocak 2021 Kongre saldırısını soruşturan komite, Trump'ın baskının meydana geldiği gündeki telefon kayıtlarında eksikler olduğunu fark etti. New York Times'ın haberine göre komitenin 'kritik saatlerde' yapıldığını bildiği gazı görüşmeler kayıtlarda görünmüyor. Komitenin henüz kayıtlarla oynandığına dair bir kant bulamadığı belirtildi.

The Washington Post | Görgü tanıkları ve videoya göre ABD'nin IŞİD liderine yaptığı baskında en az beş çocuk öldürüldü

The Washington Post'un aktardığına göre video kayıtlarının incelenmesi ve görgü tanıkları ile görüşülmesi sonucunda geçen hafta ABD komandolarının radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin evine yaptığı baskında 5 çocuk öldürüldü. Pentagon operasyonda 2 veya 3 çocuğun öldürüldüğünü söylemişti.

eKatkimerini | Yunanistan, Türkiye'nin adaların silahsızlandırılması talebini reddetti

Atina, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tekrar gündeme getirdiği adalarında silahsızlandırılmayacağını belirtti. eKathimerini'nin aktardığına göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papaioannou, "Türk yetkililerin Ege adalarının statüsüyle ilgili yeniden gündeme getirdiği suçlamalarını tamamıyla reddediyoruz" dedi. Papaioannou, "Bu suçlamalar uluslararası hukukun temel prensiplerine uymamakla birlikte basit mantığa da uymuyor. Yunanistan bu konudaki duruşunu defalarca açık bir şekilde dile getirdi" açıklamasında bulundu. Bakanlık sözcüsü, bu konuyla ilgili olarak Yunanistan Daimi Temsilcisi'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne bir mektup gönderdiğini belirtti. Papaioannou, Yunanistan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığının sınırlandırılmasına karşı itirazlarını da reddettiğini belirtti. Dün TRT'ye yaptığı açıklamada Türkiye'nin, Yunanistan'ın Ege'de silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ettiği için Birleşmiş Milletler'e (BM) iki mektup gönderdiğini belirten Çavuşoğlu, bu işin takipçisi olacaklarını belirtti. Çavuşoğlu, bu adaların Lozan ve Paris Barış Anlaşmalarıyla Yunanistan'a silahsızlandırılma şartıyla verildiğini vurgulayarak, Atina'nın 1960'lı yıllarda bunu ihlal etmeye başladığını söyledi. Türkiye'nin BM'ye yazdığı mektuplarda bu adaların Yunanistan'a şartlı verildiğini ancak Yunanistan'ın bu anlaşmaları ihlal ettiğini belirttiğini aktaran Çavuşoğlu, "Yunanistan bundan (adaların silahlandırılmasından) vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır." dedi.