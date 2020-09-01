Dünya basınında bugün | BAE'de tarihi gün için "Selam, Şalom" manşeti

T24 Dış Haberler

Yeni tip Koronavirüs salgını, ekonomik kriz ve son olarak başkent Beyrut’ta 190 kişinin ölümüne neden olan patlamanın yaşandığı Lübnan’da hükûmetin istifasının ardından yeni başbakan seçildi. ABD'de Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, ülkenin mevcut lideri Donald Trump'ın "zehirli bir varlık olduğunu" söyledi. Rusya, geliştirdiği tartışmalı Koronavirüs aşısı Sputnik-V'nin toplu sevkiyatına Eylül ayında başlanacağını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai’de yayımlanan İngilizce gazetesi Khaleej, İsrail ile ilişkilerin normalleşme kararından sonra gerçekleşen heyet ziyaretini "Selam, Şalom" manşetiyle ilk sayfasına taşıdı.

1 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Eğitimde zengin ve yoksul arasındaki uçurum bu yıl yüzde 46’ya çıktı

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını gölgesinde başlayan eğitim dönemine dair yapılan araştırma, bu yıl öğrenciler arasında zengin-yoksul uçurumunun yüzde 46’ya çıktığını ortaya koydu. Eğitim Araştırmaları için Ulusal Vakıf tarafından yapılan araştırma, dezavantajlı grupta olan öğrencilerinin durumunun Covid-19’la birlikte daha kötüye gittiğini ortaya koydu. Bütün öğrenciler için ortalama eğitim kaybı olarak belirlenirken yoksul bölgelerdeki çocukların kaybı 4 ayın üzerinde çıktı.

The Independent | Yeni lider, kırılmış ulusunu inceliyor

Yeni tip Koronavirüs salgını, ekonomik kriz ve son olarak başkent Beyrut’ta 190 kişinin ölümüne neden olan patlamanın yaşandığı Lübnan’da hükûmetin istifasının ardından yeni başbakan seçildi. Hükûmeti kurma görevi Berlin Büyükelçisi Mustapha Adib’e verildi. Adin, görevinin ilk gününde Beyrut sokaklarında patlamanın hasarını inceledi.

New Tork Times | Biden, kaos ve liderlik konusunda Trump'ın üzerine gitti

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimler için Demokrat Parti'nin başkan adayı gösterdiği Joe Biden, Portland'da Black Lives Matter protestocularına paintball silahlarıyla ateş eden destekçilerini savunarak ve tüm ısrarlara rağmen Kenosha'ya ziyaret organize ederek Başkan Donald Trump'ın halkı şiddete teşvik ettiğini söyledi. Biden, ABD'nin dört bir yanında protesto ve şiddet olayları sürerken kendini "hukuk ve düzenin başkanı" olarak nitelendiren Trump'ı "zehirli bir varlık" olarak nitelendirdi.

Salıncak eyalet Pennsylvania'da konuşan Biden, iki haftadır kendisi ve partisini ülkeyi kaosa sürüklemek istemekle suçlayan Trump'a karşılık verdi.

Biden, Pittsburgh kentindeki konuşmasında, "Trump bu ülkenin değerlerini zehirliyor, demokrasimizi zehirliyor" dedi.

Trump'ın şiddet istediğini ifade eden Biden, "Hukuk ve düzen demenin onu güçlü kıldığını düşünebilir, ancak destekçilerinin silahlı milisler gibi davranmasını önleyememesi aslında ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Biden, "O (Trump) şiddeti durduramaz, çünkü yıllarca insanları şiddete teşvik etti" değerlendirmesinde bulundu.

The Washington Post | Koç, akıl hocası ve baba figürü

Georgetown Üniversitesi'nin efsanevi basketbol koçu ve NCAA şampiyonluk kazanan bir takıma liderlik eden ilk Afrika kökenli Amerikalı John Thompson Jr., 78 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi Thompson'ın 30 Ağustos'ta hayata gözlerini yumduğunu duyururken ölümüyle ilgili detay sunmadı.

Moscow Times | Rusya, aşıların toplu sevkiyatına gelecek ay başlayacak

Rusya, geliştirdiği tartışmalı Koronavirüs aşısı Sputnik-V'nin toplu sevkiyatına Eylül ayında başlanacağını duyurdu. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, üretimin sürdüğünü ve aşıyı olan kişilerin gözlemlenmeye devam ettiğini bildirdi. Muraşko aşının ilk olarak sağlık çalışanları ve öğretmenlere gönderileceğini belirtirken, Sputnik-V'nin sadece gönüllülere yapılacağını bir kez daha vurguladı.Aşının 3.safha denemelerine 40 bin kişinin başvurduğunu ve 2 bin 500 kişinin seçildiğini bildiren bakan, bir kez daha ülkede başka aşıların da tescil edilme sürecinde olduğunu ifade etti. Rusya, güvenlik endişelerine rağmen 20 ülkenin aşıdan 1 milyar dozdan fazla aşı talebinde bulunduğunu belirtiyor.

Le Monde | Okullar açılıyor; eşitsizlik su yüzüne çıkıyor

Fransa’da da dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi okulların pandemi döneminde açılması pek çok soru işaretine neden oldu. Covid-19 önlemleri okullar için belirlenirken eğitimciler pandeminin bir başka yönüne dikkati çekti. Eğitim uzmanları, son 6 ayın öğrenciler arasındaki olanak farkını daha da ortaya çıkardığını söyledi.

Al Jazeera | Hamas, İsrail’le gerilimin sonlanması için anlaşmaya varıldığını açıkladı

Hamas, geçen haftalarda Gazze'de tırmanan gerginliğin ardından İsrail'le ateşkese varıldığını duyurdu. Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin arabuluculuk çabaları sonucunda İsrail'le ateşkese varıldığını ifade etti.

Khaleej Times | İsrailli heyet BAE’de: Salam-Shalom

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai’de yayımlanan gazetesi, İsrail ile ilişkilerin normalleşme kararından sonra gerçekleşen heyet ziyaretini manşete taşıdı. ABDli ve İsrailli heyet dün ‘tarihi’ nitelik taşıyan ilk ticari uçuş ile BAE’ye gitti.