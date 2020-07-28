Dünya basınında bugün | Avrupa'da ikinci dalga korkusu

T24 Dış Haberler

ABD'de beyzbol sezonunun başlamasından günler sonra bir takımda 14 kişide Koronavirüs tespit edildi. Trump hükûmeti, Portland'a daha çok federal ajan gönderme kararı aldı. Rusya'da el değiştirdikten sonra Vedomosti'den ayrılan gazeteciler, yeni bir haber platformu kurdu.Avrupa genelinde artan vakaların yeni tedbirlere neden olma ihtimali tatil planlayanlar ve organizasyon şirketleri için endişeye neden oldu. The Guardian, kıtada ikinci dalga korkusu yaşandığını ifade etti.

28 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Avrupa’da Koronavirüs salgınında ikinci dalga korkusu

Avrupa ülkeleri yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden artan vakalar nedeniyle ikinci dalga endişesini aşamaya başladı. Milyonlarca insanın Avrupa çevresine yaz tatili için seyahat etmesi endişeleri arttıdı. Fransa’da gençlerde vakaların artmaya başlaması uyarılara neden olurken Almanya’da da kamu sağlığı birimi, son haftalardaki ciddi artışlara ilişkin uyarıda bulundu.

The Times | Tatilcilere çağrı: Bütün seyahatler riskli

Britanya’nın İspanya’yı güvenle seyahat edilebilecek ülkeler listesinden çıkarmasının ardından bu kez İspanyol adaları da listeden çıkarıldı. Hükûmet, tatile gidenlere genel bir uyarıda bulunarak “Hiçbir seyahat risksiz değil” dedi. Avrupa genelinde artan vakaların yeni tedbirlere neden olma ihtimali tatil planlayanlar ve organizasyon şirketleri için endişeye neden oldu.

New York Times | Beyzbolun kabusu: Bir takım, 14 enfeksiyon

ABD'de Koronavirüs pandemisi nedeniyle geciken beyzbol sezonu gecikmeli de olsa geçen hafta başladı. Ancak Miami Marlins takımında 12'si oyuncu olmak üzere 14 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıkması sezona henüz ilk günlerinden gölge düşürdü. Yetkililer, karşılaşmaları durdurmaya niyetleri olmadığını söylerken, pazartesi oynanacak iki karşılaşma ertelendi.

The Washington Post | Portland'a daha fazla federal ajan gönderiliyor

Trump yönetimi, kolluk kuvvetleri ile protestocular arasındaki gerilimin zirve noktasında olduğu Portland kentine daha çok federal ajan gönderme kararı aldı. Ülkenin farklı noktalarından uzmanlar bu hamlelerin protestoları tekrar ateşleyeceğini ve şiddetin tırmanmasına sebep olacağını savundu.

Moscow Times | Geçmişte Vedomosti'de çalışan gazeteciler Kremlin yanlısı sansürcülük skandalının ardından yeni platform kurdu

Rusya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Vedomosti'nin satılması ve başına Kremlin destekçisi bir genel yayın yönetmeni atanmasının ardından görevden ayrılan gazeteciler, yeni bir çatı altında buluştu.

VTimes ismiyle yayın hayatına başlayacak platform, Vedomosti'nin bağımsız gazetecilik ve tarafsız editöryal duruş geleneğini sürdüreceğini ifade etti.

Projenin kurucularından eski Vedomosti genel yayın yönetmeni yardımcısı Aleksandır Gubski, "Rusya'nın şimdi bağımsız bilgi kaynaklarına ve uzmanların fikir alışverişi yapabileceği platformlara ihtiyacı var" dedi.

Daha önce Vedomosti için yazılar kaleme almış bazı uzmanlar ve köşe yazarları da Times için yazılar kaleme alacaklarını duyurdu.

Vedomosti'nin yazar ve editörleri bu bahar başında gazetenin satılmasının ardından göreve getirilen Andrey Şımarov'la basına yansıyan fikir ayrılıkları yaşamıştı. Şımarov'un Putin'le ilgili anketlerin yayımlanmasını engellediği ve anayasa referandumlarını eleştirenleri kovmakla tehdit ettiği iddia edilmişti.

Le Monde | Herkes için yardımla üreme teknolojisi tartışmaların kalbinde

Fransa’da Ulusal Meclis’te dün tartışılan yeni yasa tasarısıyla yardımla üreme tedavisinin lezbiyen çiftler ve tek yaşayan kadınlar için de uygulanmasının öne açılacak. Ulusal Meclis’te yapılan görüşmelerde muhafazakâr Cumhuriyetçi Parti’den de genç kadın üyeler yasa tasarısına destek verdi.

Al Jazeera | Vakaların arttığı Lübnan’da Kurban Bayramı öncesi yeniden Covid-19 tecriti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının arttığı Lübnan’da gelecek iki hafta için sıkı önlemler belirlendi. İbadet yerleri, sinemalar, barlar, spor etkinlikleri ve kalabalık mağazalar kapatıldı. Şirketler, bankalar ve eğitim kurumları kısıtlı günlerde açık olabilecek. Lübnan’da alınan önlemler Müslümanların kalabalık toplanmalar yaptığı Kurban Bayramı öncesi belirlendi.