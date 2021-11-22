Dünya basınında bugün | Avrupa'da Covid kısıtlamalarına karşı protestolar yayılıyor

T24 Dış Haberler



Avrupa genelinde Covid-19 vakalarının artışı endişe yaratırken çok sayıda ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. Birçok ülkede kısıtlamalara karşı eylemler başladı. ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araba, Waukesha kentinde Noel geçiti için yürüyen insanların arasına daldı.

22 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Covid kısıtlamalarına karşı protestolar Avrupa'da yayılıyor

Avrupa genelinde Covid-19 vakalarının artışı endişe yaratırken çok sayıda ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. Covid'le geçen 2 seneye yakın sürenin ardından yeniden gelen kısıtlamalar, pek çok ülkede öfkeye neden oldu. Brüksel'de hafta sonu gerçekleşen protestolarda şiddet olayları meydana gelirken Avrupa genelinde hafta sonu, kısıtlamalarla yönelik tepkilerle geçti.

The Times | NHS bekleme listesi 6 milyon rekorunu kırdı; kötüye gitmesi bekleniyor

Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid, Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) tedavisi için bekleme listesinde olan hasta sayısının 6 milyona ulaştığını, bu sayının giderek artacağını söyledi. Javid, Covid vakalarında artışla beraber çok sayıda tedavinin daha ertelenmesini beklediğini aktardı. NHS hizmetleri liderleri, söz konusu bekleme listesinin yetersiz finansman, Covid-19 ve sosyal hizmetteki eksiklikler nedeniyle yaşandığını söyledi.

New York Times | İsrail saldırılarının ardından İran tesislerinde geliştirmeler yapıldı

İsrail sonra 20 ayda Tahran'ın nükleer programını sekteye uğratmak için İran'ın baş nükleer bilimcisini öldürdü ve 4 nükleer ile füze tesisinde büyük patlamalara sebep oldu. New York Times'ın ABD istihbaratından aktardığına göre İran, zarar gören makineleri daha da hızlı uranyum geliştirebilen makinelerle değiştirdi.

The Washington Post | Wisconsin tatil geçitine araba daldı: 5 ölü, 40'tan fazla yaralı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araba, Waukesha kentinde Noel geçiti için yürüyen insanların arasına daldı. Olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Pazar akşamı basın toplantısı düzenleyen Waukesha kasabası polis komiseri Dan Thompson, kalabalığın arasına kırmızı bir SUV'nin dalmasının ardından ölenlerin yanı sıra 40'tan fazla insanın da yaralandığını bildirdi.

Moscow Times | Putin, üçüncü doz aşıyı oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçüncü doz Koronavirüs aşısını oldu.

Pazar günü Rossiya 24 kanalına konuşan Putin, "(Aşıyı) İki saat önce oldum" dedikten sonra Sputnik aşısının hiç canını yakmadığını ifade etti.

Zorunlu aşılamaya karşı olan Putin, bazı bölgelerde alınan daha sert önlemelere ise destek vermişti. Moskova'da haziran ayı itibariyle hizmet sektörü çalışanları için aşı zorunlu hale getirildi.

Rusya'nın kendi geliştirdiği birden fazla Koronavirüs aşısı olmasına rağmen sadece nüfusun yüzde 36.7'si tamamen aşılandı.

Le Monde | Çinli tenisçi Peng Shuai için endişeler devam ediyor

Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi cinsel saldırıyla suçlayan ve o günden beri kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai, dün Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile çevrimiçi bir görüşme yaptı. IOC Başkanı, Peng'in görüşmede iyi göründüğünü söylerken Kadınlar Tenis Birliği (WTA), söz konusu görüşmenin endişeleri gidermek için yetersiz olduğunu savundu. Tenis camiası, Peng Shuai'nin şu an özgür hareket edip edemediği konusunda soru işaretleri olduğunu belirtiyor.

Al Jazeera | Sudan'da darbe karşıtı protesto gösterilerinde bir genç vurularak öldürüldü

Sudan'da askeri darbeyle görevden alınan Başbakan Abdalla Hamdok, orduyla yapılan bir anlaşma sonucuyla görevine geri dönmeye hazırlanırken, darbe karşıtı protestolar hafta sonu da devam etti. Sudan Doktorlar Merkez Komitesi, dün gerçekleşen protestolarda 16 yaşında bir gencin güvenlik görevlileri tarafından başından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Sudan'da tamamen sivil yönetim talep eden darbe karşıtları, Başbakan'ın göreve geri döneceği anlaşmaya karşı çıktı. Protestocular "Hamdok devrimi sattı" sloganlarıyla sokağa çıktı.