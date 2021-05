Dünya basınında bugün | Avrupa'da AstraZeneca aşısı karmaşası

T24 Dış Haberler

16 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca aşısına dair güvenlik endişelerini kabul etmedi

Almanya, Hollanda, Danimarka, Norveç gibi pek çok Avrupa ülkesi Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısının kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle kullanımını durdururken Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) açıklama geldi. EMA, AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla oldğunu açıkladı. Açıklamada "Avrupa'da binlerce insanda her yıl farklı sebeplerden kan pıhtılaşması oluşuyor" ifadeleri yer aldı. AstraZeneca aşısından sonra komplikasyon yaşayanların sayısının genel nüfusa oranla yüksek olmadığı belirtildi.

The Independent | Oscar'lar için ileriye doğru bir adım mı?

Sinema dünyasının prestijli ödülü Oscar'ların aday listeleri dün açıklandı. 25 Nisan'da gerçekleşecek 93. Oscar Ödülleri öncesi listelerde bu yıl geçmişe göre daha kapsayıcı seçimler yapıldığı görüldü. The Independent, Judas and the Black Messiah filminden Daniel Kaluuya'nın "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" adayları arasında yer aldığını vurguladı.

New York Times | AstraZeneca konusundaki endişeler Avrupa'da aşı kargaşası doğurdu

New York Times, Avrupa'nın bazı bölgelerinde Koronavirüs pandemisinin 3. dalgası görülürken Almana Fransa İtalya ve İspanya gibi ülkelerin AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmasının durumu daha da karmaşık hale getirdiğini ifade etti. 4 büyük AB ülkesi, aşıyı yaptıran bazı kişilerde kanama, kan pıhtısı oluşumu ve trombosit sayısında düşüklük gözledikten sonra AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurma kararı aldı. Gazete, Avrupa'da en yaygın kullanılan aşılardan birinin kullanımının 3.dalganın eşliğinde durdurulmasının bağışıklık uzmanlarını endişelendirdiğini ifade etti.

The Washington Post | Sınırdaki kriz giderek Biden'a daha büyük bir siyasi tehdit oluşturuyor

ABD'de bazı Temsilciler Meclisi üyeleri ve göç avukatları Biden yönetimine Meksika sınırındaki durumdan dolayı tepki gösterdi. Bölgede çok ciddi bir insan kalabalığı olduğu ve dolayısıyla kayıtlara yetişilemediği, çocukların günlerce kalabalık gözaltı merkezlerinde tutulduğu belirtilmişti. The Washington Post, sınırdaki durum sebebiyle her tülü görüşten insanların Biden'a tepki gösterdiğini ifade etti; "Merkezci Demokratlar sınır koruması konusunda yumuşak davrandıkları konusunda saldırılardan endişeli. Liberaller ve göç aktivistleri göçmenlere yapılan muamele nedeniyle alarmları çalıyor. Cumhuriyetçiler ara seçimlerde göçmenler konusunda Demokratlara saldırabilmek için zemin hazırlıyor".

Moscow Times | Rus muhalif Navalni kötü ünlü ceza kolonisi götürüldü

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 2 buçuk senelik hapis cezasını çekmek için Vladimir bölgesindeki kötü ünlü IK-2 ceza kolonisine götürüldüğünü doğruladı.

Navalni, Instagram paylaşımında, IK-2 ile ilgili olarak, "Rusya hapishane sisteminin beni şaşırtmayı başardığını itiraf etmeliyim. Moskova'nın 100 kilometre dışıda gerçek bir toplama kampı kurulabileceğini bilmiyordum" yazdı.

Muhalif lider paylaşımının devamında, "Sanırım üst kattaki yetkililerden biri Orwell'in '1984' romanını okumuş ve 'Haydi. Bunu yapalım. İnsanlıktan çıkararak eğiltelim' demiş. Ancak her şeye mizah ile yaklaşırsanız yaşamaya devam edebilirsiniz. Yani genel olarak ben iyiyim" ifadelerini kullandı. Navalni, her yerde kameralar olduğunu ifade etti.

Navalni hapishanede saçının da kesildiğini söyleyerek eski bir fotoğrafını paylaştı.

Le Monde | Danone CEO'sunun görevden alınmasının nedenleri

Fransız gıda devi Danone CEO'su Emmanuel Faber görevinden alındı. Faber son zamanlarda aktivist yatırımcılar tarafından eleştirilerin odağında yer alıyordu. Yatırımcılar, şirketin Nestle gibi rakipleriyle karşılaştırıldığında kötü durumda olan hisse fiyatlarından şikayetçi oluyordu. Danone'nin yeni CEO'sunun eski LeGrand CEO'su Gilles Schnepp olması bekleniyor.

Al Jazeera | Mısır için rekabet: Çin, Batı ve mega projeler

Mısır'da Abdülfettah el-Sisi yönetimi ülkeyi modernleştirme ve değiştirme projelerine odaklanırken Çin'de ülkede altyapı çalışmaları ve "mega projeler" yapma yönündeki uluslararası rekabete dahil oldu. Uluslararası kalkınma şirketi OXCAN'ın kurucusu Mohamed el-Dahshan "Mısır her zaman mega projeleri sevmiştir. Hükûmet, son yıllarda çok sayıda ülkeyle ekonomik anlaşmalar yaparak ortaklıklar kuruyor" dedi. Mısır'da şu anda Alman mühendislik şirketi Siemens ile hükûmet arasında 23 milyar dolarlık bir elektrikli hızlı tren anlaşması, Rus nükleer şirketiyle de ülkenin ilk nükleer tesisi için anlaşmalar bulunuyor. Belçikalı bir şirket ise Mısır'da müze inşası için harekete geçti. Çin devletine bağlı inşaat şirketi ise Mısır'da dev bir ticaret merkezi inşası için harekete geçti.